Россия осваивает космос бессистемно и без энтузиазма

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Российские чиновники считают, что "Союз" хорошо работает и ничего нового изобретать не нужно

У России весьма амбициозные планы по освоению космоса, включая изучение Луны, Марса и его спутников, строительство нового космодрома и модернизацию двух существующих.

Обо всем этом и многом другом говорилось на совещании с участием премьер-министра Владимира Путина, посвященном полувековому юбилею первого полета человека в космос.

Между тем, в настоящее время российская космическая отрасль переживает не лучшие времена. Несмотря на общее довольно большое количество пусков ракет, эксперты считают это скорее инерцией темпа, взятого еще в советские времена.

Кроме того, развитие освоения космоса тормозит, по их мнению, отсутствие интереса к космонавтике в обществе.

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Не дальше орбиты

Сложилась ситуация, когда люди в Роскосмосе говорят - ну и что, все равно Россия – лидер в космосе, все зависят от российских кораблей, так чего нам двигаться дальше, зачем строить новый корабль, когда "Союз" отлично работает? Юрий Караш<br>член-корреспондент Российской академии космонавтики

По мнению многих экспертов, у России нет четкого понимания того, в какую сторону должна развиваться космическая программа, а более-менее успешные существующие проекты касаются прежде всего орбитальных полетов и исследований.

У России есть огромный опыт в строительстве орбитальных станций, она может "делать ракеты-носители "Союз" как сосиски", рассказал Би-би-си член-корреспондент Российской академии космонавтики Юрий Караш, но "в Роскосмосе не видят дальше МКС".

"Сложилась ситуация, когда люди в Роскосмосе говорят - ну и что, все равно Россия – лидер в космосе, все зависят от российских кораблей, так чего нам двигаться дальше, зачем строить новый корабль, когда "Союз" отлично работает?", - говорит Караш.

Это же касается и работы с МКС, которая обсуждалась на совещании с премьером. По словам Караша, Россия чересчур увлечена этим проектом, который завершится к 2020 году.

Будет ли Роскосмос готов двигаться дальше - причем не столько даже в переносном, сколько в прямом смысле? Готова ли Россия к исследованию Солнечной системы или продолжит низкоорбитальные полеты?

Амбициозные планы

На совещании Владимир Путин говорил как раз о действительно амбициозных и больших задачах и целях. В материалах, подготовленных к встрече, говорилось о планах России построить в 2030 году долгосрочную базу на Луне, а в последующем десятилетии подготовиться к пилотируемому полету на Марс.

На самом совещании Владимир Путин рассказал и о других крупных проектах - строительстве и вводе к 2018 году нового космодрома "Восточный", создании новой ракеты-носителя "Русь-М", которая также должна полететь в 2018 году, работах по созданию космической ядерной энергетической установки для межпланетных полетов.

Сейчас идет разработка госпрограммы космической деятельности, но в том виде, как она сейчас существует - это по сути просто свод тех федеральных целевых программ, которые у нас есть, либо тех, которые разрабатываются. Там нет подходов к решению многих задач, которые сейчас прозвучали. Андрей Клепач<br>замминистра экономического развития

Есть и менее амбициозные планы - вывод на орбиту обсерватории "Радиоастрон", запуск космического аппарата "Фобос-Грунт", спутника "Канопус-В", шести-семи новых спутников ГЛОНАСС.

Однако для осуществления таких планов необходима внятная космическая программа с четко поставленными целями. А ее, как утверждают эксперты, не существует. Это признают и в правительстве.

"Сейчас идет разработка госпрограммы космической деятельности, но в том виде, как она сейчас существует - это по сути просто свод тех федеральных целевых программ, которые у нас есть, либо тех, которые разрабатываются. Там нет подходов к решению многих задач, которые сейчас прозвучали", - заявил на совещании замминистра экономического развития Андрей Клепач.

Более того, для реализации многих из этих целевых программ, по словам премьера, будет необходимо сотрудничество с другими странами.

"Используя уже накопленный опыт кооперации, предлагаем объединить усилия государств-участников программы Международной космической станции для реализации проектов изучения Луны и Марса, других планет Солнечной системы", - сказал Путин.

Корреспондент научного отдела журнала "Русский репортер" Алексей Торгашов считает это замечание признаком слабости российской космической индустрии.

У нас летают кое-какие приборы, но, по-моему, нет сейчас ни одного самостоятельного научного аппарата... У нас нет опыта такого, какой есть у тех же американцев. Если зайти на сайт НАСА, поражает даже список научных аппаратов, который у них есть, а уж что они с дальним космосом делают... Уже японцы лучше нас работают. Алексей Торгашов<br>корреспондент научного отдела журнала "Русский репортер"

"У нас летают кое-какие приборы, но, по-моему нет сейчас ни одного самостоятельного аппарата научного... Вот они только планируют. У нас нет опыта такого, какой есть у тех же американцев. Если зайти на сайт НАСА, поражает даже список научных аппаратов, который у них есть, а уж что они с дальним космосом делают... Уже японцы лучше нас работают", - считает он.

При этом, как отмечает Торгашов, многие из проектов, которые разрабатываются в настоящее время, на самом деле существуют уже много лет. Фактически, считает он, единственным реальным доказательством того, что Россия "может сделать что-то невероятное", - это МКС.

Романтика как движущая сила

Эксперты отмечают, что в России наблюдается общее снижение общественного интереса к космосу. Люди перестали мечтать о полетах к другим планетам, дети больше не хотят становится космонавтами.

Год назад ВЦИОМ провел опрос, посвященный профессии космонавта, и 63% сказали, что не хотели бы слетать в космос. "Наиболее разочаровывающий итог опроса состоит в том, что подавляющее большинство россиян (81%) не смогли назвать имени ни одного из современных космонавтов", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кажущаяся несерьезность такого факта для большой и дорогостоящей государственной программы на самом деле приводит к вполне реальным проблемам.

"Несколько лет назад произошла комичная ситуация в российской космической программе, когда среди тех, кто был достаточно подготовлен в полетам в космос, не нашлось кандидатов, которые хотели бы полететь. 30-40 лет назад всем хотелось стать космонавтами, а когда открыто приглашали молодых людей, не нашлось никого, кто захотел бы им стать," - говорит Юрий Караш.

Алексей Торгашов рассказывает, что многие из тех проектов, о которых говорил Путин, в частности, "Радиоастрон", держатся ровно-таки на энтузиазме создателей, причем зачастую на энтузиазме, заложенном еще в советское время.

И не менее важным, чем разработка большой многолетней программы освоения космоса, по его мнению, было бы вновь вызвать у людей интерес к освоению космоса.