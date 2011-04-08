Арт-группа "Война" получила премию минкультуры России

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Лауреатов премии объявили под одобрительные возгласы из зала

Премию "Инновация", учрежденную российским министерством культуры и Государственным центром современного искусства, присудили акции арт-группы "Война", активисты которой нарисовали фаллос на Литейном мосту в Санкт-Петербурге.

В ночь с 14 на 15 июня 2010 года после развода моста 65-метровый рисунок поднялся напротив здания петербургского управления ФСБ.

"Это произведение вызвало необычайный общественный резонанс и выразило общественные настроения нынешней России в наиболее яркой форме", - объяснила bbcrussian.com член жюри Екатерина Деготь.

Участники арт-группы за призом в 400 000 рублей, присужденным в номинации "Произведение визуального искусства", не явились. Активистов "Войны" премия не волнует, сказал один из ее руководителей Леонид Николаев.

"В нашем полицейском государстве главная номинация на премию – это уголовное дело, по которому нам светит до семи лет. Министерство внутренних дел быстрее министерства культуры разобралось, что к чему, и первым нас "номинировало", – заявил bbcrussian.com Николаев.

В нашем полицейском государстве главная номинация на премию – это уголовное дело, по которому нам светит до семи лет Леонид Николаев, <br>арт-группа "Война"

Тем временем минкультуры не намерено оспаривать победу арт-группы на конкурсе, так как доверяет выбору профессионального жюри, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Наталья Уварова.

В петербуржском Управлении ФСБ на Литейном Би-би-си рассказали, что сотрудники с юмором восприняли акцию художников.

В ноябре прошлого года Николаева и другого члена группы, Олега Воротникова, арестовали за акцию "Дворцовый переворот", во время которой были опрокинуты несколько милицейских машин около Михайловского замка в Петербурге.

Пока они находились под арестом, британский художник-граффитист Бэнкси организовал распродажу своих работ. Вырученные средства - 90 тысяч фунтов стерлингов (4,5 млн рублей) - были направлены на помощь активистам "Войны".

Из этих денег был внесен залог в размере 300 тысяч рублей за каждого, после чего в конце февраля Николаева и Воротникова выпустили на свободу.

Спустя месяц российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с нападением на троих активистов "Войны". По словам пострадавших, те, кто на них напал, представились сотрудниками уголовного розыска.

"Никаких дел не иметь"

Суд над Леонидом Николаевым и Олегом Воротниковым по делу "Дворцовом перевороте" должен состояться 24 апреля. Их обвиняют в хулиганстве.

Гигантский рисунок фаллоса напротив здания ФСБ не вызвал столь же острой реакции правоохранительных органов. Активисты арт-группы были задержаны на месте перфоманса на Литейном мосту, но смогли убедить милицию, что они просто случайные прохожие.

Отделять художественные достижения от политических в этом случае было бы неправильно, считает искусствовед Екатерина Деготь. Перфоманс в ночь с 14 на 15 июня она назвала удачным.

По мнению Леонида Николаева, подвергнуться уголовному преследованию в России более почетно, чем стать лауреатом премии. Арт-группа не будет получать причитающиеся лауреатам премии "Инновация" деньги, сообщил он bbcrussian.com.

"Я стараюсь с государством никаких дел не иметь, ничего не получать. Мы сейчас заняты более важным делом – пытаемся помочь политзэкам Таисии Осиповой, суд на которой идет в Смоленске, и антифашисту Ренату, которого здесь в Питере "закрыли” на два года", - заявил Николаев.

В свою очередь, жюри художественной премии безразлично, как относятся к ней лауреаты.

"Жюри совершенно не требует от них ответной любви", - пояснила Би-би-си Екатерина Деготь.

Непростое решение

Номинация акции арт-группы на премию "Инновация" сопровождалась скандалом.

Решение оргкомитета ставит весь конкурс под угрозу провала, потому что теперь участие в конкурсной выставке делается совершенно неприличным Юрий Аввакумов

В пятерку номинантов их включил экспертный совет, среди участников которого - завотделом новейших течений Русского музея Александр Боровский и директор Мультимедиа Арт музея (бывший Дом фотографии) Ольга Свиблова.

Впоследствии организаторы конкурса решили исключить группу из шорт-листа, мотивировав это невыполнением ее участниками формального требования направить в оргкомитет согласие на участие в конкурсе всех авторов акции.

Один из номинантов, Юрий Аввакумов, заявил, что "решение оргкомитета ставит весь конкурс под угрозу провала, потому что теперь участие в конкурсной выставке делается совершенно неприличным". Не согласились с решением оргкомитета и члены жюри, кураторы Екатерина Деготь и Андрей Ерофеев.

Сами Леонид Николаев и Олег Воротников на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сказали, что "никаких бумаг о согласии подписывать не будут".

В результате жюри премии "Инновация" заявило, что выбирать будет из первоначального списка номинантов. Официальное решение оргкомитета, признававшее правоту жюри премии и ее экспертного совета, появилось на сайте ГЦСИ за несколько дней до вручения премии.

Среди других лауреатов оказался кураторский проект Юрия Аввакумова "День открытых дверей" и акция Артема Лоскутова "Монстрация-2010", реализованная в Новосибирске.