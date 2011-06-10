Эдуард Успенский: "Союзмультфильм" уже не спасти

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Куклы легендарных героев в музее "Союзмультфильма"

В день 75-летия студии "Союзмультфильм" создатель "Чебурашки" и "Троих из Простоквашино" Эдуард Успенский заявил Русской службе Би-би-си, что смотрит на ее будущее с пессимизмом.

Он скептически отнесся к прозвучавшему накануне требованию ряда мультипликаторов выделить студии масштабное государственное финансирование. Анимационному кино требуются не бюджетные дотации, а конкуренция, эффективный менеджмент и борьба с пиратством, считает он.

"Союзмультфильм" был основан 10 июня 1936 года. На нем в разное время работали такие мэтры, как Иван Иванов-Вано, Лев Атаманов, Роман Кочанов, Федор Хитрук, Борис Степанцев, Леонид Шварцман, Андрей Хржановский, Юрий Норштейн, и были созданы шедевры анимационного кино - от "Конька-Горбунка" и "Аленького цветочка" до "Ну, погоди!" и "Винни-Пуха".

В условиях советской централизации аниматорам просто негде было реализовать себя, кроме так на "Союзмультфильме".

"Была монополия, которая штамповала по 30-40 выдающихся работ каждый год, особенно в 1960-е, 70-е и 80-е годы, а других студий не было", - заявил в интервью агентству РИА Новости директор студии Василий Шильников.

Сейчас "Союзмультфильм" существует исключительно за счет авторских прав на "золотой фонд" отечественной мультипликации.

Работа над единственным новым фильмом, "Гофманиадой", длится уже более 10 лет.

Проблема в менеджменте?

Студия могла бы производить фильмы и содержать себя. Все дело в плохом менеджменте, консерватизме и бюрократизме Эдуард Успенский, <br>писатель

Директор "Союзмультфильма" видит главную проблему в том, что большое предприятие, вынужденное содержать многочисленный штат и обширные помещения, не выдерживает конкуренции с маленькими мобильными студиями.

Молодые аниматоры "производят множество новых фильмов, кто-то скоро будет и дома на коленках мультфильмы рисовать. Они могут участвовать в конкуренции, побеждать на фестивалях, а студия им для этого больше не нужна", - считает он.

"Я не согласен, - говорит Эдуард Успенский. - Студия могла бы производить фильмы и содержать себя. Все дело в плохом менеджменте, консерватизме и бюрократизме. Художники не хотят с ними работать, и они правы".

Успенский напоминает, что большие размеры не мешают процветать, скажем, студии Walt Disney.

Обращение к "тандему"

Накануне юбилея выдающиеся российские мультипликаторы - Юрий Норштейн, Леонид Шварцман, Андрей Хржановский и Эдуард Назаров – опубликовали в "Новой газете" открытое письмо Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину.

"Государственная поддержка государственной студии мультипликационных фильмов должна стать национальным проектом", - утверждают авторы обращения, и просят выделить "невозвратное финансирование в объеме 250-300 миллионов рублей в течение восьми лет".

Легенда под названием "Союзмультфильм" больше никогда не повторится Василий Шильников, <br>директор "Союзмультфильма"

В конце они пишут, что у них нет иллюзий по поводу обращения, "однако надо не забывать, что речь идет о детях, о воспитании будущих граждан России".

Ситуация типичная, считает Эдуард Успенский. Всякий раз, когда предприятие или отрасль оказываются неконкурентоспособными, уважаемые люди с самыми лучшими намерениями начинают добиваться бюджетной поддержки, аргументируя просьбу необходимостью спасти очередное "национальное богатство" и особой общественной важностью именно этого вида деятельности. Все важно – от мультипликации до космоса – но денег на всех не напасешься, а расходуются даровые средства, как правило, неэффективно.

"Все равно все уйдет в песок", - говорит он.

Предложение авторов письма организовать бесплатное государственное обучение мультипликаторов, сценаристов и режиссеров "с полноценной стипендией и последующим трудоустройством, с обязательной отработкой на "Союзмультфильме" в течение как минимум 8 - 10 лет", Успенский назвал "попыткой ввести крепостное право".

По его мнению, государству для поддержки отечественной анимации надо заняться не раздачей денег, а эффективной борьбой с пиратством.

"Это действительно ужасный бич – говорит Успенский. - Покончить с ним можно было бы в течение месяца, как это делается в Америке: поступает сигнал, что где-то продают пиратское видео, приходит полицейский, проверяет и закрывает лавочку. Почему наша полиция пальцем о палец не ударяет - вопрос риторический".

Правительственные постановления о запрете продажи аудио-, видео- и компьютерных дисков с уличных лотков принимались дважды - в 2002 и 2007 годах - но пока все остается по-прежнему.

Мультипликация жива

"Думаю, студию уже никто не спасет", - подытожил Успенский.

Директор "Союзмультфильма" фактически с ним согласен.

"Легенда под названием "Союзмультфильм" больше никогда не повторится", - признал он.

Эдуард Успенский не видит в том особой беды. В России успешно работают частные студии, где были созданы, например, популярные "Смешарики" и "Маша и Медведь".

Сам автор "Чебурашки" тоже давно ушел в свободное плавание. Сейчас он собрал временную команду и арендовал помещение под конкретный проект - рисованный мультфильм "Весна в Простоквашино".