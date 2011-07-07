Эстония заявила, что сможет задержать российские танки

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Участники эстонского добровольного военизированного формирования "Кайтселийт" на учениях с американскими солдатами

Эстонская армия сможет задержать российские танки в случае их наступления на Таллин, заявил министр обороны Эстонии Март Лаар, отвечая на вопросы читателей сайта Delfi.ee.

Кроме того, министр также сказал, что в эстонской армии ведется подготовка частей для ведения партизанской войны.

На эти слова уже отреагировал постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин, который слова Марта Лаара назвал "буйной фантазией".

Комментируя Интерфаксу это интервью, Дмитрий Рогозин сказал, что "видимо, буйная фантазия министра восполняет отсутствие навыков и боеготовности у армии Эстонии".

Мины и мосты

По словам министра обороны, задержать танки эстонская армия смогла бы при помощи создания минных полей и труднопреодолимых преград.

"Способности наших Сил обороны, а также планы всячески позволяют это, и соответствующая подготовка проведена. Уже одно только активное использование направленных зарядов, заграждения на дорогах вместе с подрывом мостов в состоянии существенно притормозить движение танков", - сказал Лаар.

Он также подтвердил, что в Эстонии ведется подготовка частей для ведения борьбы на оккупированных территориях.

"Соответствующая конкретная подготовка и снаряжение соответствующих подразделений уже начаты. Постоянно держу развитие в этой сфере под контролем. Сказать больше, к сожалению, не могу", - заявил Лаар, отвечая на вопрос о том, ведется ли в стране подготовка к "эффективной партизанской деятельности в тылу врага.

При этом министр порекомендовал гражданам вступать в ряды добровольной военизированной организации "Кайтселийт" (Kaitseliit), которая входит в состав вооруженных сил Эстонии, и даже участвует в международных военных маневрах.

Отвечая на вопрос о том, не стоит ли упростить для граждан Эстонии получение оружия, министр сказал: "Решением как раз и является "Кайтселийт" — и в его деятельности уж точно может принимать участие каждый гражданин. Горячо рекомендую. Для защиты Эстонии "Кайтселийт" - сверхважная сила. Неудивительно, что в 1940 году первым распустили и разоружили именно его."

Помимо того, по словам министра, в стране составлены конкретные и реальные планы мобилизации на случай войны, подготовлено вооружение и транспорт.

Продержаться до подхода НАТО

В вопросе читателя о способности эстонских солдат противостоять российским танкам говорилось, что в случае войны их необходимо было бы задержать до того, как НАТО сможет как-либо отреагировать на такое развитие событий.

Между тем в декабре прошлого года сайт Wikileaks секретную дипломатическую переписку США, из которой следовало, что в том же году НАТО подготовила план защиты балтийских государств и Польши от возможной военной агрессии со стороны России.

Тогда же Guardian со ссылкой на данные польской "Газеты Выборчей" сообщил, что в случае вооруженного нападения на эти государства будут выдвинуты девять дивизий НАТО – из США, Британии, Германии и Польши.

При этом порты в Германии и на севере Польши должны будут принимать морскую пехоту, а также американские и британские военные корабли.