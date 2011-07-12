Image caption В честь юбилея глобальный поисковик Google на день сменил логотип

12 июля исполнилось 450 лет самому знаменитому архитектурному памятнику России - храму Василия Блаженного.

Несколько лет назад реставраторы обнаружили на стене под главным шатром собора, на почти пятидесятиметровой высоте, надпись, в которой строители указали точную дату завершения работ, соответствующую, по современному летоисчислению, 12 июля 1561 года.

Причудливое и красочное сооружение на южной оконечности Красной площади, около Спасских ворот Кремля, над Васильевским спуском к Москве-реке, известно всему миру. Даже в большей степени, чем Кремль, он является символом Москвы и России - как Эйфелева башня для Парижа и Биг Бен для Лондона.

Храмы на Руси строили по византийскому канону. Собор Василия Блаженного впервые воплотил национальные традиции деревянного зодчества с изобилием башенок, крылечек и переходов. В той же манере выполнены Храм Спаса на Крови, построенный в Петербурге на месте убийства Александра II и известный московский "новодел" 1990-х годов – Измайловский кремль.

Критики стиля "а-ля рюсс" находят, что собору Василия Блаженного недостает строгости и изящества форм, обвиняют его в "варварской пышности", называют "китчем XVI века" и "тортом с фигурками".

Немецкий путешественник 1840-х годов Блазиус писал: "Когда я в первый раз неожиданно увидел это чудище, то никак не мог опомниться и понять, что это: колоссальное растение, группа крутых скал, или здание?".

Другие - и таких большинство - считают храм "русским чудом". Очевидно, разделяет это мнение и ЮНЕСКО, включившее его в список памятников Всемирного культурного наследия.

Безвестный гений

Кремль и кремлевские соборы построили в конце XV-го, начале XVI века итальянские архитекторы Аристотель Фиораванти и Алоизий Новый. Собор Василия Блаженного примечателен еще и тем, что был творением национального гения.

В Европе к тому времени давно восторжествовали идеи Возрождения с его культом человека и, особенно, творческой личности. Леонардо, Рафаэль и Микеланджело были знамениты при жизни, и прекрасно знали себе цену.

Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройным размером греческое Николай Гоголь

В России славили в веках, в основном, правителей и полководцев, а зодчим и иконописцам полагалось оставаться безвестными. Считалось, что их рукой водит Всевышний, и собственную персону выпячивать негоже. Пожалуй, единственным исключением из этого правила стал Андрей Рублев.

По последним данным, собор Василия Блаженного построил псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма, но стопроцентной уверенности в этом нет. Часть историков полагает, что речь идет о двух разных людях - Барме и Постнике.

Широко известное предание, будто Иван Грозный по окончании работ приказал ослепить мастеров, чтобы, как говорилось в написанной в 1938 году и вошедшей в школьные хрестоматии поэме Дмитрия Кедрина, "в земле его церковь стояла одна такова", документальных подтверждений не имеет.

Если архитектором действительно являлся Постник Яковлев, то он не мог быть ослеплен, поскольку через несколько лет участвовал в перестройке Казанского кремля.

"Поставь на место!"

Как заявил накануне юбилея замминистра культуры России Андрей Бусыгин, "большое чудо, что собор, который является святыней и символом России, уцелел".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Самый узнаваемый символ России

В 1812 году Наполеон, оставляя Москву, приказал взорвать кремлевские башни и храм Василия Блаженного, но указание осталось невыполненным по причине спешки и экономии пороха.

В начале 1930-х годов московский партийный босс Лазарь Каганович, известный уничтожением Храма Христа Спасителя, собирался взорвать и храм Василия Блаженного - чтобы не мешал проходу военных парадов и демонстраций.

Аналогичная судьба постигла находящуюся на противоположном конце Красной площади часовню Иверской Божьей матери, ныне восстановленную.

Существует легенда, будто Каганович принес Сталину макет Красной площади со съемным храмом Василия Блаженного и убрал его, чтобы показать, как здорово будет выглядеть центр Москвы после задуманной им реконструкции, а Сталин сказал: "Лазарь, поставь на место!".

Дореволюционный настоятель храма, известный правый монархист протоиерей Иоанн Восторгов, был в 1919 году расстрелян ЧК, но службы в соборе продолжались еще 10 лет.

В 1937 году, когда наметился поворот от коммунистического интернационализма к государственничеству, была проведена масштабная наружная реставрация храма.

Четыре имени

Вообще-то, знаменитый собор называется Храмом Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Именовался он также Троицким и Иерусалимским.

Собор Василия Блаженного - неофициальное название по имени похороненного в нем знаменитого московского юродивого Василия Блаженного.

Василий родился на паперти, был учеником сапожника, а позже стал ходить нагим на торжище, согласно преданию, творил чудеса, не боялся говорить правду в глаза самому Ивану Грозному, и был канонизирован православной церковью в 1588 году.

"В советское время все остальные названия не упоминались. Блаженный, юродивый - почти человек из народа, почти пролетарий, и это было приемлемо для советской власти", - говорит старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Наталья Рогозина.

В честь взятия Казани

Собор был построен по обету Ивана Грозного после победы над Казанским ханством в 1552 году. Работа началась через четыре года и длилась пять лет.

По некоторым данным, раньше на этом месте стояла деревянная церковь Живоначальной Троицы. Там же проходил ров, окружавший Кремль и засыпанный в XIX веке.

Храм изначально не был рассчитан на многочисленную паству и никогда не являлся главным кафедральным собором Москвы. Эту роль выполняли сначала Успенский собор Кремля, затем Храм Христа Спасителя.

На одно основание зодчие поставили девять церквей, соединенных сводами и галереями. Центральная была освящена в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Исламские мотивы?

Сейчас собор имеет 10 куполов – девять над церквями и еще один над колокольней. Раньше их было 25, но часть убрали в ходе реконструкции в царствование Екатерины II.

Считается, что композиция, где главной церкви подчинены малые, соответствовала идеям Ивана Грозного о сильной власти.

Известно, что Наполеон, впервые увидев собор Василия Блаженного, назвал его "мечетью".

Некоторые историки полагают, что основой архитектурного замысла послужила казанская мечеть Кул-Шариф. После взятия города Иван Грозный приказал ее разрушить, а золоченые "луковицы" вывезти в Москву.

Восемь глав московского храма якобы повторяют конфигурацию минаретов Кул-Шарифа, а самый высокий, девятый, как символ победы господствует над ними.

Совместное пользование

До революции собор реставрировался трижды: в 1737, 1784-1786 и 1900-1912 годах.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Патриарх Кирилл отслужил в храме литургию

С 1929 года храм был закрыт, и осмотреть его можно было только снаружи.

С 1991 года он находится в совместном пользовании Государственного Исторического музея и Русской православной церкви.

К настоящему времени завершена реставрация интерьеров четырех из девяти церквей. Сейчас специалисты занимаются восстановлением фресок XVI века в Южной галерее храма.

Ежедневно собор посещают в среднем две тысячи туристов. В дни престольных праздников (Покрова Богородицы и Василия Блаженного) проходят службы, а у раки святого каждое воскресенье читается акафист.

"Соседство с Мавзолеем и могилой Сталина практически не ощущается, - говорит настоятель храма игумен Всеволод (Варющенко). - Только в конце мая пионеры бьют в барабаны, у них проходит торжественная линейка. Ленина, конечно, с Красной площади надо бы убрать, но людей дразнить не хочется, некоторым он еще дорог. Со временем это само отомрет".

Утром 12 июля патриарх Кирилл отслужил в соборе Божественную литургию. Вечером на колокольне состоится выступление звонарей Московского Кремля.

Праздничные мероприятия продлятся до 14 октября, храмового праздника Покрова Пресвятой Богородицы.