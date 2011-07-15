Путин переживал из-за фразы "мочить в сортире"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российский премьер неоднократно становился автором "крылатых выражений"

Премьер-министр России Владимир Путин признался, что переживал из-за своей фразы, которая впоследствии стала известным политическим афоризмом.

Речь идет о фразе "мочить в сортире".

В сентябре 1999 года тогдашний глава российского правительства сказал следующее: "Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту - в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем - мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно".

Спустя почти 12 лет Владимир Путин, который после двух президентских сроков вновь занимает премьерский пост, вспомнил об этом высказывании, общаясь с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

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"Мочить в сортире" и другие афоризмы

"Помните, я ляпнул по поводу того, что будем мочить там где-то? Я где-то на выезде был, прилетел в Питер, и в расстроенных чувствах был. Меня приятель спрашивает - ты что такой грустный? Я говорю - ляпнул чего-то, видимо, некстати. Неприятно, не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать", - признался Путин в разговоре с рабочими Магнитки, рассказывая им о неоднозначных и сложных ситуациях в своей политической карьере.

При этом премьер добавил, что то, что "он ляпнул, по форме неправильно, а по сути верно".

Эта фраза сразу же стала одним из самых узнаваемых высказываний Владимира Путина. Хотя политик и в дальнейшем неоднократно использовал в своей речи резкие и запоминающиеся высказывания.

В 2000 году интервью телеканалам ОРТ и РТР запомнилось многим следующей фразой Путина: "Если вы меня спросили, нужно ли это делать по Чубайсу, я вам могу сказать: нет. Делать нужно по уму".

Большой резонанс вызвал ответ тогдашнего президента России зарубежному журналисту на пресс-конференции в Брюсселе в 2002 году.

"Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом, и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу, и я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло", - сказал Путин.

В 2008 году в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что "каждый должен мотыжить как святой Франциск на своем участке - бум-бум".