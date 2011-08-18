Пресса России: МАКС - не конкурент Фарнборо или Ле Бурже

В обзоре российских газет:

МАКС в ожидании контрактов

Российские газеты пишут об авиакосмическом салоне МАКС-2011 и о визите на это мероприятие премьера Владимира Путина.

На аэродроме в подмосковном Жуковском самолеты и вооружение представили компании из 40 стран мира, сообщает "Независимая газета".

По мнению издания, самым значимым событием МАКС-2011 стал дебют российского истребителя пятого поколения Т-50. Новинку отечественного авиапрома в среду показали Владимиру Путину.

Кроме сверхсекретного Т-50, Путин проявил интерес и к другим экспонатам Авиакосмического салона. В их числе авиалайнер SuperJet RRJ-100, совместный продукт российского и украинского авиапромов самолет Ан-158, французский Airbus-A380 и американский Boeing-787 Dreamliner.

По оценкам экспертов, сумма контрактов, которые могут быть заключены на МАКС-2011, а это один из основных критериев, по которому оценивается вес авиасалона, может превысить 10 млрд долларов.

Для российских авиапроизводителей, стремящихся к продвижению своей продукции на мировых рынках, больший интерес представляют зарубежные авиасалоны, имеющие давнюю историю и куда более высокие рейтинги, чем свой МАКС "Независимая Газета"

В день открытия авиасалона индонезийская компания Sky Aviation подписала контракт более чем на 380 млн долларов на покупку 12 российских самолетов Sukhoi SuperJet-100.

Впрочем, соответствующий меморандум о намерениях был подписан сторонами еще в июне этого года на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже. Именно там, а не в Жуковском, состоялась мировая премьера авиалайнера Sukhoi SuperJet-100.

"Получается, что даже для российских авиапроизводителей, стремящихся к продвижению своей продукции на мировых рынках, больший интерес представляют зарубежные авиасалоны, имеющие давнюю историю и куда более высокие рейтинги, чем свой МАКС", - констатирует "НГ".

Многие эксперты критически оценивают МАКС-2011. "Что касается космонавтики, то на этом салоне ничего, кроме макетов, нет. Т-50 вообще недоработан. Самолет пустой. Для него пока не создано ни двигателя, ни авионики, ни вооружения", - говорит независимый эксперт в области космонавтики и вооружений Андрей Кисляков.

При этом он считает некорректным проводить сравнения МАКСа с Фарнборо или Ле Бурже. Конкурировать с ними Московский авиакосмический салон не в состоянии. Особую сложность создает тот факт, что салоны Ле Бурже проводятся в один год с МАКСом, отвлекая на себя значительное число участников.

Дмитрий Медведев - друг рыбаков

В среду в Астрахани Дмитрий Медведев встретился с рыболовами-любителями, жалующимися на притеснения со стороны чиновников и несправедливые законы о рыбной ловле. Рыбаки, сразу заявившие, что их в России десятки миллионов, за пару часов дружного натиска убедили главу государства пойти им навстречу. Корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев не смог вспомнить, чтобы власть так покорно и даже охотно шла на уступки своим оппонентам.

Законопроект, подготовленный Росрыболовством, хуже предыдущего! В нем не устранены проблемы, из-за которых мы митинговали. Реки поделили на куски. На участки. И за рыбалку приходится платить арендаторам Олег Сарана, рыбак-активист

Рыбаки-любители, с которыми Дмитрий Медведев решил встретиться перед совещанием по вопросам развития водного хозяйства на Нижней Волге, ждали президента на посту рыбоохраны "15-я Огневка", что на островке в дельте Волги. И настроены они были довольно нервно.

"Законопроект, подготовленный Росрыболовством, хуже предыдущего! - горячился рыбак-активист Олег Сарана.- В нем не устранены проблемы, из-за которых мы митинговали. Реки поделили на куски. На участки. И за рыбалку приходится платить арендаторам", - цитирует "Коммерсант" рыболова.

Сарана, создающий сейчас Союз рыболовов России, говорил о многочисленных весенних митингах, которые прошли по стране в ответ на предложенный Росрыболовством законопроект "О любительской и спортивной ловле", и чувствовал за собой силу и не скрывал этого.

Сейчас противоборство идет между двумя лагерями - 20-25 миллионами рыбаков и тысячей-другой влиятельных чиновников, лоббирующих этот закон, говорит Сарана.

Глава Росрыболовства Андрей Крайний иного мнения: "Рыбаки начинали с того, что а давайте, дескать, ловить на халяву. Но не бывает халявы!"

"Природа сама не справляется. Рыбу, ее ведь надо охранять", - говорил чиновник.

Дадим еще месяц на то, чтобы усовершенствовать законопроект о ловле, "чтоб не было митингов" Дмитрий Медведев

К моменту, когда к рыбакам на катере подплыл Дмитрий Медведев, громкие споры закончились. Рыбаки рассказали главе государства, что закон их не устраивает. "Самая главная препона - рыбопромысловые участки. Это неприкрытая форма приватизации водных ресурсов. Почему я должен ехать ловить рыбу на базу и платить тому, кто на конкурсе выиграл участок?

Большинство рыбаков готовы платить. Но за годовую фиш-карту", - рассказали Медведеву рыбаки-любители.

Судя по тому, что и как глава государства чуть позже говорил на совещании с участием губернатора Астраханской области Александра Жилкина, вице-премьера Игоря Сечина и главы Минприроды Юрия Трутнева, рыбаки до него достучались. Довольно безрезультатно пообсуждав, что нужно делать, чтобы Волга не мелела, а из-за этого в свою очередь не гибла рыба, Дмитрий Медведев предложил решение рыбацких проблем.

"Дадим еще месяц на то, чтобы усовершенствовать законопроект о ловле (его публичное обсуждение должно было закончиться сегодня),- заявил президент и пояснил, почему нужно сделать именно так: "чтоб не было митингов", - цитирует газета.

"Новые Известия" также пишут, что Дмитрий Медведев обсудил закон о рыболовстве с самыми заинтересованными гражданами. "Рыболовы согласны покупать годовую карту рыбака, но возражают против того, чтобы водоемы делили на рыбопромысловые зоны, где каждый может требовать с них деньги", - обобщает сказанное на встрече газета.

Приусадебный гипермаркет

"Коммерсант" пишет о том, что возле усадьбы "Архангельское" может появиться строительный гипермаркет "Леруа Мерлен".

Как стало известно изданию, несколько месяцев назад около 18 га, частично расположенных в охранной зоне музея, были приобретены в интересах структур группы "Ашан". Почти десять лет "Архангельское" безуспешно борется с распродажей земель вокруг усадьбы, на которых уже ведется строительство коттеджей.

Общая площадь усадьбы "Архангельское" составляет более 600 га (включая охранную зону), но фактически музею принадлежит лишь 62 га, остальные находятся в ведении, в частности, Министерства обороны, администрации Красногорского района и других ведомств. С 2000 года музей пытается законодательно закрепить права на эти земли и не допустить их распродажи, но пока безуспешно.

Так, Минобороны уже сдало в долгосрочную аренду несколько участков в охраняемой зоне "Архангельское" неким садоводческим товариществам, которые уже занимаются строительством коттеджей на этих территориях.

16 августа 2011 года Минобороны продало на торгах еще около 20 га, несмотря на то, что музей подал иск с требованием запретить аукцион.

Один из участков, частично находящийся в охранной зоне "Архангельского" и сданный в аренду администрацией Красногорского района некой компании "Моренко Лимитед", недавно был приобретен в интересах структур французской группы "Ашан". Об этом "Коммерсанту" рассказали несколько игроков рынка.

По словам директора департамента коммерческой недвижимости Penny Lane Realty Алексея Могилы, скорее всего, если "Ашан" решит развивать этот участок, на нем помимо "Леруа Мерлен" появятся гипермаркеты "Ашан", "Декатлон" и, возможно, "Ашан-Авто".

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си