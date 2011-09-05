Питерских ученых обвинили в шпионаже в пользу Китая

Image caption На этот раз ФСБ России разоблачило "шпионов" в петербургском вузе

Федеральная служба безопасности направила в суд уголовное дело против двух профессоров Балтийского государственного технического университета им. Д.Ф.Устинова ("Военмех") Евгения Афанасьева и Святослава Бобышева.

Как сообщила ФСБ, которая вела расследование, ученых обвиняют в государственной измене и выдаче секретных сведений спецслужбам Китайской народной республики.

2 сентября Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение, и теперь дело направлено на рассмотрение в Санкт-Петербургский городской суд.

По версии следствия, ученые в мае 2009 года во время служебной командировки в Китай вывезли туда "составляющие государственную тайну секретные сведения, где передали их за денежное вознаграждение представителям китайской военной разведки".

Афанасьев и Бобышев находятся под стражей. Как сообщает газета "Известия", они отрицают свою вину.

Наказанием по статье "государственная измена" может стать лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Балтийский государственный технический университет "Военмех", основанный в 1860 году как ремесленное училище, пользуется репутацией одной из лучших инженерных школ России.

"Шпионские" дела

Дело профессоров "Военмеха" - уже третье в череде разоблачений "китайских шпионов" в российских научных кругах, проведенных ФСБ в последние годы.

В декабре 2007 года суд приговорил генерального директора ЦНИИМАШ-Экспорт Игоря Решетина к 11 с половиной годам колонии строгого режим, признав академика виновным в передаче Китаю технологий двойного назначения.

Сам Решетин утверждает, что переданные китайцам технические разработки не были запрещены к вывозу из России и могут быть использованы только в мирных целях.

В 2003 году физика Валентина Данилова также обвиняли в шпионаже в пользу Китая. Суд присяжных в Красноярске оправдал его по всем пунктам, однако позже Верховный суд России отменил оправдательный приговор. Данилов был осужден на 14 лет, позже срок был снижен до 13 лет в колонии строгого режима.

Жесткие приговоры ученым были встречены протестами со стороны правозащитных организаций в России и за рубежом.