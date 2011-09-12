Сайт "Кавказ-центр" признан в России экстремистским

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Cайт "Кавказ-центр" по решению суда в Москве будет включен в список запрещенных к публикации материалов

Никулинский суд Москвы признал сайт "Кавказ-центр" экстремистским и в своем решении подчеркнул, что на сайте публикуются призывы к осуществлению экстремистской деятельности, оправдывается терроризм, а также пропагандируется превосходство либо неполноценность человека по принципу религиозной и расовой принадлежности.

С просьбой признать сайт экстремистским в суд обратилась Генпрокуратура России. В заявлении прокуратуры было требование признать экстремистским не только сам сайт, но и отдельные статьи, уже опубликованные на нем.

По окончании судебного заседания представитель Генпрокуратуры заявила, что теперь сайт будет включен в список запрещенных к публикации материалов, составленный минюстом России.

Согласно решению суда, будет ограничен доступ к доменным именам www.kavkazcenter.com, kavkaz.tv, kavkaznews.com, kavkaz.org.uk, kavkazcenter.com, kavkazcenter.net, и kavkazcenter.info.

Сайт "Кавказ-центр" известен как орган северокавказских сепаратистов.

Сайт-кочевник

Он был основан в Грозном в марте 1999 года. Затем некоторое время сайт использовал сервер в Литве, но в 2004 году по настоянию России литовские власти запретили его работу.

Сейчас серверы сайта "Кавказ-центр" находятся в Финляндии. Спонсором сайта считается финский бизнесмен Микаэль Стурше.

В январе этого года финские власти отказались закрыть сайт. Полиция рассматривала вопрос о закрытии сайта по запросу священника Юхи Молари, который обвинил "Кавказ-центр" в пропаганде терроризма. Кроме этого, Молари заявил об угрозах в свой адрес со стороны лидера кавказских сепаратистов Доку Умарова.

Комментируя отказ финских властей закрыть сайт, эксперт по странам Северной Европы Николай Мейнерт сказал Русской службе Би-би-си, что Хельсинки оказался в весьма неловком положении.

"Замешательство финских властей было очевидным. С одной стороны, свобода слова: формально содержание сайта не дает никаких оснований обвинять его в нарушении финских законов. С другой, явное давление со стороны России, считающей, что таким образом оказывается косвенная поддержка террористическим организациям", - отметил Мейнерт.

В этой связи министр иностранных дел Финляндии Александер Стубб тогда заявил, что в его стране нет законов, позволяющих закрыть сайт "Кавказ-центр".