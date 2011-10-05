Археолог: амфоры Путину не подкладывали, он нашел их сам

Правообладатель иллюстрации Live Kuban Image caption По словам археологов, на месте древнего Фанагорийского порта амфоры находят сотнями

Археологи не подкладывали Владимиру Путину древних амфор, заявил в интервью Би-би-си руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН, доктор исторических наук Владимир Кузнецов.

По словам историка, в находке премьера нет ничего сенсационного - древние артефакты лежат в этом месте тысячами. Ранее в эфире телеканала "Дождь" пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков сказал, что археологи якобы специально оставили амфоры на дне, "чтобы сделать приятное" Путину.

С Владимиром Кузнецовым беседовала Юлия Очетова.

Би-би-си: Песков заявил, что это археологи подложили амфоры Путину. Хотелось бы узнать, как эта идея родилась, и как эти амфоры были найдены?

Владимир Кузнецов: Я вам должен сказать, что г-н Песков ведь не присутствовал там, поэтому он не может знать, кто подкладывал, кто не подкладывал. Могу сказать, что я как начальник экспедиции эти амфоры не подкладывал и таких распоряжений никому не давал.

Би-би-си: То есть вот это предположение, что кому-то пришла в голову идея "показать, как это выглядит на самом деле" - это слова Пескова - не соответствует действительности?

В.К.: Я не знаю чему это соответствует, это довольно утомительное занятие объяснять, чего ты сам не делал и чего ты сам не видел. Дело в том что я в это время под водой не был и никаких указаний по поводу того, чтобы туда подложили амфору, я не делал, это абсолютно точно, это исключено было. И никто из сотрудников моей экспедиции, я думаю, на себя бы не взял такую инициативу, во всяком случае, мне об этом неизвестно. Почему так решил г-н Песков, это уже пусть он сам разбирается.

Скопление битых амфор

Би-би-си: Как вообще были найдены эти амфоры?

В.К.: Мы работаем под водой в этом месте много лет, это район порта фанагорийского, сюда приплывали корабли в течение столетий. Они, когда приплывали к причальной стенке, естественно, суда которые везли разный груз, в том числе, амфоры (амфора - это хрупкая посуда), эти амфоры бились, их выбрасывали за борт, поэтому в этом месте огромное скопление битых амфор. И поэтому мы, когда там работаем, мы находим их очень много, в том числе точно такие же, как Путин поднял со дна, их там действительно очень много. Мы нашли несколько десятков амфор в этом месте еще до того, как приехал премьер.

Би-би-си: И они все были вот такие чистенькие?

В.К.: Это какой-то не очень знающий человек пустил вот эту мысль, что амфоры должны быть обросшие ракушками и нечистые - это глупость полная, амфора обрастает ракушками только тогда, когда она лежит на поверхности дна, а если она лежит в песке, она не может быть обросшей ракушками. Амфоры, которые мы достаем они все без ракушек, каких-либо водорослей и всего прочего, они все чистые, они же в песке лежали и на них никто не мог осесть, ни ракушки, ни букашки.

Вот он плавал там, смотрел и в процессе плавания нашел эти амфоры. Повторяю, я лично ничего туда не подкладывал, и никаких указаний никому на этот счет не давал Владимир Кузнецов

Би-би-си: Получается, что то что найдено было премьером, ничего удивительно в этом нет?

Би-би-си: Я думаю, там все дно таманского залива в районе Фанагория - оно просто забито этими амфорами и прочими находками, в том числе кувшинами и другими типами посуды. Мы их достаем тысячами. Другой вопрос, что вот те амфоры более или менее сохранны, они битые, но, как мы говорим, археологически целые - у них читается профиль полностью, горло часто сохранялось с двумя ручками, вот таких амфор мы находим десятки, а в битом состоянии - сотни и тысячи.

Это античный город богатый очень, который просуществовал 15 веков, 1500 лет. За это время туда приплывали суда со всего Средиземноморья и Причерноморья каждый год. Вы представляете, сколько там этой посуды? Ее просто там кладезь, залежи. Поэтому абсолютно нет здесь никакой сенсации, чтобы из этого что-то раздувать.

Может быть, обывателю кажется, что амфора - ах, это такая вещь, редкая - и вот никто не находил и он вдруг нашел – все это чушь полная. Огромное их количество мы находим, и совершенно спокойно можно найти. Находят и монеты, в том числе, золотые, украшения, чего там только нет на дне. Это все, конечно, покрыто песком и водорослями, но в процессе работы мы вскрываем довольно большие площади песка обнажая и эти амфоры, и какие-то строения, поэтому ничего тут нет ни фантастического, ни сенсационного, ни удивительного.

Плавал... и нашел

Би-би-си: Но вы подсказали Путину, где искать?

Би-би-си: Я лично ему ничего не подсказывал, просто мы привезли его на то место, где работали, у нас там подводный раскоп, там работали археологи-водолазы в гидрокостюмах, они работали при помощи так называемого грунтососа - размывали грунт с тем, чтобы открыть древние сооружения, которые есть на морском дне. Вот он плавал там, смотрел и в процессе плавания нашел эти амфоры. Повторяю, я лично ничего туда не подкладывал, и никаких указаний никому на этот счет не давал.

Би-би-си: То есть вы исключаете даже саму возможность, что кто-то из команды мог взять и подложить?

В.К.: У нас команда большая, в экспедиции в июле было 200 человек, я не могу голову положить под топор, что кто-то чего-то не подложил - ну откуда ж я знаю? Я могу сказать абсолютно точно, что никто из профессиональных археологов, которые работают там, никто этим не занимался. Нам бы даже в голову не пришло. Но я думаю, что в принципе элементарно можно было найти эти амфоры, поскольку они там в несчитанном количестве. Меня в тот момент под водой уже не было, я на борту был, поэтому не видел, как их нашли.

Би-би-си: Когда вы увидели, что Путин выходит с этими амфорами, вы что тогда подумали?

В.К.: Ну, идет человек с амфорами, я даже не помню, что подумал – настолько для меня это рядовое событие, настолько мы много их перелопачиваем. Если вы приедете на место экспедиции, то убедитесь – горы керамики и амфор – десятки, сотни тысяч фрагментов, те, что археологически целые, отправляем в музеи, битые оставляем, мы называем это массовый археологический материал. Так что ничего сенсационного в находке нет.