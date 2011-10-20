Девочке, погибшей в ДТП в Брянске, поставят памятник

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Местные жители утверждают, что знака пешеходного перехода в момент аварии не было, его установили через несколько дней

Трехлетней девочке, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в Брянске, поставят надгробный памятник за счет городской администрации, ее семье предложена материальная помощь. На месте происшествия власти срочно установили отсутствовавшие знаки дорожного движения.

Таково воздействие протестов, стихийно вспыхнувших в городе после трагического происшествия. Многие отмечают, что эти протесты вызвала не только гибель ребенка, но также слухи о том, что 20-летняя водитель машины имела связи в правоохранительных органах и могла избежать ответственности.

Хотя эти слухи не подтвердились, в городе прошло несколько многолюдных митингов, участники которых требовали наказать водителя машины, сбившей девочку, а также исправить ситуацию с дорожным движением в городе. На одном из митингов прозвучали даже политические лозунги.

После этого расследование ДТП взял на себя Следственный комитет России, местная полиция провела несколько пресс-конференций, объясняя и оправдывая действия сотрудников ДПС, которых многие обвиняют в том, что они не предотвратили происшествие.

Угрозы жителей

Видеозапись аварии, сделанная регистратором автобуса, который находился возле места аварии, попала в интернет 11 октября. На ней видно, как Фольксваген сбивает девочку и ее мать.

Сразу же после этого на интернет-форумах и в социальных сетях началось бурное обсуждение, а уже на следующий день на месте гибели собрались несколько сот человек, которые принесли с собой цветы, игрушки и венки. Люди перекрыли Московский проспект, на котором произошла авария. Еще один митинг состоялся на этом же месте вечером 15 октября.

Водитель Фольксвагена 20-летняя Ирина Добржанская, сбившая девочку и ее мать, по сообщениям местной прессы, подверглась угрозам со стороны местных жителей.

Несколько изданий сообщают, что она после совершения попытки самоубийства была помещена в больницу.

Социальный протест

Это не первое и, увы, не последнее ДТП с участием детей в Брянской области. Спустя несколько дней, 18 октября, на другой улице на пешеходном переходе машина сбила 13-летнюю школьницу, которая осталась в живых.

Самые громкие ДТП в России Алтай: 7 августа 2005 машина губернатора Николая Евдокимова при обгоне налетела на дерево. Погибли губернатор, водитель и охранник. К 4 годам колонии был приговорен местный житель Олег Щербинский, якобы не уступивший дорогу губернатору.После акций протеста краевой суд оправдал Щербинского.

Иркутск: 2 декабря 2009 дочь члена областного избиркома Анна Шавенкова сбила двух сестер на тротуаре. Одна жертва скончалась. Приговор: 2,5 года колонии с отсрочкой до 2024 года.

Москва: 25 февраля 2010 авто вице-президента "Лукойла" столкнулось в лоб с машиной на Ленинском проспекте. Погибли 2 женщины-врача. Уголовное расследование закрыто. затем возобновлено.

Рублевское шоссе: 19 января 2011 машина представителя президента РФ в Думе Гарри Минха на встречной врезалась в другую машину. Погиб водитель Минха, ранена Елена Ярош, бывшая за рулем второго автомобиля. Исход: виновником признан погибший водитель Минха.

Москва: 23 сентября 2011 бизнесмен Валерий Крюков наехал на 5 пешеходов на юге Москвы. Две девушки скончались. Водитель признает свою вину, говоря, что "не заметил" людей на тротуаре.

На брифинге 18 октября руководство региональной полиции рассказало, что только на этом пешеходном переходе за этот год погибли два человека. Всего в городе произошло восемь аварий с участием детей, передает ibryansk.ru.

Тем не менее, именно гибель Сони Сиваковой вызвала возмущение жителей города, устроивших акции протеста.

На интернет-форумах многие отмечали, что, помимо того, на людей подействовала видеозапись смерти ребенка, есть еще одно обстоятельство - водителя иномарки Ирину Добржанскую местные жители восприняли, как человека, имеющего отношение к силовым структурам.

После ДТП на интернет-форумах распространялись слухи о том, что она могла избежать ответственности, поскольку имела связи в правоохранительных органах.

Впоследствии эту информацию опровергли местные СМИ, однако на стихийном митинге 12 октября люди скандировали "тюрьма, тюрьма", а некоторые держали самодельные плакаты, на которых девушка была изображена за решеткой.

Как рассказал Би-би-си главный редактор интернет-газеты Брянск.Ru Вадим Корчагин, авария произошла в Фокинском районе города, который в Брянске считается не самым социально благополучным. Гнев людей, по его словам, также вызвало то, что Ирина Добржанская управляла дорогой по мнению местных жителей иномаркой и работала в банке.

Кроме того, пользователи интернета быстро нашли страницу девушки в социальной сети с фотографиями в купальнике на море, и эти фотографии также стали публиковать на форумах.

"Говорили, что вот она такая крутая, в 20 лет ездит на машине, сбивает детей и не понесет наказание. Ходили слухи, что у нее серьезная семья и она уходит от ответственности, все это вызвало негодование. Если бы не было этих слухов и если бы не было этого видео, то, я думаю, никакой реакции бы не было", - рассказал Корчагин.

Правообладатель иллюстрации Province.Ru Image caption 12 октября на месте гибели Сони Сиваковой собрались жители Брянска, которые перекрыли проспект и устроили стихийный митинг

Что же касается влиятельности семьи Добржанской, то в последние дни в брянской прессе пишут, что, хотя ее отец и работал ранее в УФСИН, но теперь он - пенсионер и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

Претензии к полиции

Говорили, что вот она такая крутая, в 20 лет ездит на машине, сбивает детей и не понесет наказание. Ходили слухи, что у нее серьезная семья и она уходит от ответственности, все это вызвало негодование. Если бы не было этих слухов и если бы не было этого видео, то, я думаю, никакой реакции бы не было Вадим Корчагин<br>главный редактор интернет-газеты Брянск.Ru

Участники митингов также предъявляли претензии к местным властям, утверждая, что те не организовали безопасное дорожное движение на этом участке Московского проспекта.

На видеозаписи аварии видно, что на пешеходном переходе отсутствует "зебра", а также нет знака на газоне, который разделяет полосы дороги. Единственный знак, обозначающий переход, установлен слева на обочине.

Местные жители рассказывают, что разметку сняли вместе с асфальтом во время дорожных работ. Критикуют также действия сотрудников ГИБДД, которые находились за переходом.

Активист "Сообщества синих ведерок" Петр Шкуматов составил обращение в Следственный комитет России, обвинив экипаж ДПС в халатности.

"В данном конкретном случае, я предполагаю, что автомобиль ДПС занимался не предотвращением опасных ситуаций на пешеходном переходе, а отловом нарушителей, которые не пропустили пешеходов", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге сообщества.

Между тем руководство областной полиции на брифинге действия сотрудника ГИБДД (на пресс-конференции говорилось об одном полицейском) оправдало.

"Полицейскому было вменено в обязанность следить не только за переходом, на котором произошло ДТП, но и за следующим за ним аварийно опасным участком и переходом. Сотрудник выбрал точку, с которой мог наблюдать за тремя опасными участками, и, по выводам служебной проверки, действовал правильно", - предает слова руководства УМВД портал ibryansk.ru.

Между тем, "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Брянской области сообщает, что местная полиция стала разыскивать тех, кто опубликовал в интернете видеозапись регистратора автобуса.

Политические лозунги

Оба митинга, и 12, и 15 октября, были несанкционированными, но полиция не стала мешать их проведению. Однако если во время первого люди ограничились критикой властей и требованиями осудить водителя Фольксвагена, то во время второго дело дошло уже до политических лозунгов.

УМВД России по Брянской области тех, кто их выкрикивал, называет "агитаторами".

"В рядах пришедших на встречу жителей Брянска они начали выкрикивать лозунги и призывы политического содержания, агитируя против определенных политических сил и превращая поминовение в несанкционированный митинг", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

После того, как зазвучали политические лозунги, полиция вмешалась в ход митинга.

Были задержаны два человека, в отношении которых были составлены протоколы по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Реакция

После того, как ДТП вызвало такую реакцию местных жителей, в администрации области состоялось экстренное совещание под председательством губернатора Николая Денина.

Заместитель губернатора отправился в больницу, где лежит пострадавшая мать Сони Сиваковой Анна, предложил ей и ее мужу материальную помощь, от которой они отказались.

Администрация также решила поставить памятник погибшей, пригласив известного художника и дизайнера Александра Панченко.

Как рассказал Би-би-си сам Панченко, памятник будет установлен на могиле девочки, и, скорее всего, он будет представлять собой ангела. Художник признался, что для него очень тяжело взяться за создание памятника погибшему ребенку.

Неравенство на дорогах

В России социальные и политические протесты вокруг ситуации на дорогах редко выходят за рамки интернета.

Самый редкий случай - "Движение синих ведерок", которое возникло на волне возмущения поведением машин чиновников со спецсигналами, периодически нарушающих правила дорожного движения.

ДТП с участием вице-президента "Лукойла" вызвало бурное возмущение в блогосфере и стало поводом для рэп-композиций и нескольких исков о клевете - однако к массовым акциям протеста все-таки не привело.

Однако тот факт, что люди легко поверили в то, что водитель иномарки в Брянске могла уйти от ответственности, имея покровителей в правоохранительных органах, по мнению многих посетителей форумов и социальных сетей, говорит о нарастающем социальном напряжении.