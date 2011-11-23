Партии - участницы выборов в Госдуму России
В российской "суперпрезидентской" системе власти роль политических партий и Думы ограничена. Предвыборная борьба партий носит во многом символический характер, поскольку не является борьбой за власть. Тем не менее, партии и парламент как атрибуты респектабельного государства XXI века в России сохранены, и bbcrussian.com предлагает читателям краткое описание семи российских "официальных" партий, их лидеров и программ, а также незарегистрированных партий.
Единая Россия
Партия правящей бюрократии. Ведет свою родословную от движения "Единство".
"Единство" создавалось осенью 1999 года окружением президента Ельцина как средство борьбы на предстоящих в декабре выборах Госдумы с быстро набиравшим вес блоком "Отечество - Вся Россия" Юрия Лужкова, Минтимера Шаймиева и Евгения Примакова.
По многочисленным воспоминаниям участников событий, идея создания новой пропрезидентской партии вместо существовавшего тогда "Нашего дома - России" принадлежала ныне опальному олигарху Борису Березовскому. Он же обеспечил информационную кампанию в подконтрольных ему средствах массовой информации, в первую очередь на телеканале ОРТ. "Технически" созданием партии занималась команда во главе с первым заместителем руководителя администрации президента, а до того - гендиректором ОРТ Игорем Шабдурасуловым. Возглавил партию Сергей Шойгу.
"Сейчас "Единая Россия" не любит вспоминать, что Березовский имел какое-то отношение к идее возникновения "Единства". Но история есть история. Нельзя забывать тех, кто стоял у ее истоков", - написала в своем блоге в феврале 2010 года дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.
Поначалу создатели "Единства" рассчитывали лишь отобрать у "Отечества - Всей России" какую-то часть голосов и не допустить появления в Госдуме конституционного большинства противников президента: ОВР и коммунистов. Однако к декабрю рейтинг этого нового проекта при поддержке нового премьера Владимира Путина неожиданно подскочил до таких высот, что "Единство" заняло второе место, лишь немного проиграв коммунистам и на 10% обойдя ОВР.
В марте 2000-го Путин стал президентом, а в Госдуме отдельные депутаты и целые группы, в том числе и из блока ОВР, начали заявлять о поддержке Путина.
В апреле 2001 года Шойгу и Лужков выступили с совместным заявлением о слиянии "Единства" и "Отечества".
В декабре 2001 года прошел объединительный съезд, он же - учредительный съезд партии "Единство и Отечество" - Единая Россия". Сопредседателями Высшего совета партии стали Шойгу, Лужков и Шаймиев.
В декабре 2003 года съезд переименовал партию в "Единую Россию".
В октябре 2007-го предвыборный съезд ЕР принял программу под названием "План Путина - достойное будущее великой страны". Владимир Путин, как написано в истории партии на её сайте, "возглавил общефедеральную часть федерального списка". Вообще-то он был в этом списке один. Тогда же руководители партии наделили Путина неофициальным титулом "национальный лидер".
В мае 2008 года съезд ЕР избрал Путина, так до сих пор и не вступившего в партию, её председателем. В "Единой России" числится подавляющее большинство губернаторов и полномочных представителей президента в федеральных округах; 23 из них входят в Высший совет и Генеральный совет партии. В руководящие органы партии входят также 5 членов правительства, не считая Путина.
В 2011 году, к выборам, руководство "Единой России" объявило о создании "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), по официальным заявлениям - для того, чтобы в политику смогли войти новые люди с новыми идеями. ОНФ возглавил лично Путин. В ОНФ записались или были записаны (по данным сайта ОНФ на начало сентября) 1619 разнообразных организаций: от Торгово-промышленной палаты России до женсовета поселка Бира Облученского района Еврейской автономной области.
Численность
Более 2 миллионов человек (данные министерства юстиции)
Результаты на выборах в Госдуму
1999 ("Единство") - 23,3% голосов, 9 одномандатников, итого - 73 мандата
2003 - 37,6% голосов, 100 одномандатников, итого 220 мандатов (сразу после выборов численность фракции превысила 300 человек за счет независимых и перебежчиков)
2007 - 64,3% голосов, 315 мандатов
Общефедеральная часть списка кандидатов в Госдуму в 2011 году:
1. Дмитрий Медведев (уходящий президент)
Основные программные положения
См. речи Владимира Путина
Некоторые из "тезисов платформы" блока "Единство" на выборах 1999 года
- "Единство" вступило в политическую борьбу, чтобы доказать: в России есть силы, способные побеждать в честной борьбе, а затем в будущей Думе заниматься честной политикой".
- "Единство" готово разрушить бюрократическую систему и покончить с всевластием чиновников, которые обращаются с законами так, как это нужно им, а не так как это нужно людям".
- "Единство" выступает за расширение полномочий Думы - при наличии в ней ответственных депутатов - и Правительства - при назначении в его состав добросовестных профессионалов".
- "Единство" выступает за дальнейшее усовершенствование избирательной системы, в которой основу составят мажоритарные выборы, когда все депутаты избираются по одномандатным округам, а кандидаты в Думу находятся в абсолютно равных условиях борьбы за голоса избирателей".
- "В новой Думе "Единство" будет выступать за отмену большинства депутатских привилегий и депутатской неприкосновенности".
- "Единство" выступает за эффективную борьбу с коррупцией путем устранения причин, ее порождающих. Количество чиновников следует резко сократить, а оставшимся - установить достойную зарплату, освобождающую их от необходимости вымогать взятки у людей".
- "Открытость, честность и ответственность - принципы отношений "Единства" со средствами массовой информации. Информационное влияние на общество должно быть компетентным и объективным. Мы готовы отстаивать свободу слова и право граждан на информацию. Но свобода должна быть неотделима от ответственности. И мы сделаем все, чтобы закон защищал не только прессу от произвола властей, но и общество от произвола прессы".
КПРФ
Коммунистическая партия Российской Федерации - партия левой идеологии с элементами русского державного национализма. КПРФ традиционно ориентируется на избирателей, ностальгирующих по советским временам.
Раздел "История партии" на сайте КПРФ написан в 1998 году и с тех пор не обновлялся. За два года до того лидер партии Геннадий Зюганов всерьёз бился на президентских выборах с Борисом Ельциным, а с конца девяностых - начала нулевых, с момента прихода к власти Владимира Путина, уровень амбиций КПРФ неуклонно снижался.
Тем не менее, партия остается второй вслед за партией власти по числу представителей в выборных органах, несмотря на внутренние расколы и несколько попыток власти сократить число сторонников партии Зюганова путем создания альтернативных левых проектов.
Уже много лет коммунисты ритуально ругают правительство, но, как и все остальные официально разрешенные партии, никогда не критикуют Владимира Путина, а также нынешнего президента Дмитрия Медведева.
КПРФ является наследницей Компартии РСФСР, созданной в 90-м году российскими коммунистами, которые выступали против политики руководства КПСС (Коммунистической партии Советского Союза) во главе с Михаилом Горбачевым. После провала ГКЧП президент РСФСР Борис Ельцин запретил и КПСС, и КП РСФСР, но в феврале 93-го партия была воссоздана под нынешним названием.
За последние десять лет из КПРФ были исключены несколько видных ее деятелей, конкурировавших с Геннадием Зюгановым. В 2002 году, например, КПРФ исключила спикера Госдумы двух созывов Геннадия Селезнева - за отказ уйти по приказу партии с поста спикера. В 2004 году был исключен считавшийся одним из главных спонсоров партии Геннадий Семигин.
Тогда же были изгнаны известный резкими речами и жесткой оппозиционностью глава московской организации Александр Куваев и член ЦК КПРФ и губернатор Ивановской области Владимир Тихонов. Они обвинили Зюганова в соглашательстве с властью и попытались создать новую Всероссийскую коммунистическую партию будущего (ВКПБ). Семигин же поведет на нынешние выборы партию "Патриоты России".
Зюганов и его соратники неизменно обвиняли "раскольников" в том, что они действуют по указке Кремля, желающего ослабить КПРФ.
Основные программные установки партии - построение "обновленного социализма", национализация природных богатств и стратегических отраслей экономики, государственный контроль над ценами на товары первой необходимости, добровольное восстановление Союзного государства путем "упорной борьбы с властью криминально-компрадорского капитала". Одновременно КПРФ выступает за слом "системы тотальных фальсификаций" на выборах.
Весной коммунисты резко осудили предложения Совета по правам человека при президенте России о "десталинизации" общества: в июле КПРФ разместила в Москве рекламные щиты, на которых Зюганов, стоя на фоне портретов Ленина и Сталина, спрашивал: "Как вам живется при капитализме?" Власти демонтировали щиты.
Численность
154244 человека (данные министерства юстиции; в 1998 году было 547 тысяч)
Результаты на выборах в Госдуму
1993 - 12,4% за партийный список (третье место), 10 одномандатников, итого 42 мандата 1995 - 22,3% за партийный список (первое место), 58 одномандатников, итого 157 мандатов 1999 - 24,29% за партийный список (первое место), 46 одномандатников, итого 113 мандатов 2003 - 12,6% за партийный список (второе место), 11 одномандатников, итого 51 мандат 2007 - 11,57% за партийный список (второе место), 57 мандатов
Первые номера общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году
1. Геннадий Зюганов (председатель партии) 2. Владимир Комоедов (депутат ГД, бывший командующий Черноморским флотом России) 3. Юрий Афонин (депутат Госдумы) ... 8. Виктор Черкесов (ветеран КГБ-ФСБ на пенсии, соратник Путина, бывший представитель президента в Северо-Западном федеральном округе, затем - глава ФСКН)
Основные программные положения
- "создание нового Союза братских народов" на основе экономической интеграции России, Украины, Белоруссии и Казахстана;
- "национализация ключевых отраслей промышленности";
- "господдержка сельского хозяйства в объеме от 10 до 15% федерального бюджета";
- возвращение прогрессивного подоходного налога;
- бесплатное жилье для бедных, кредиты на жилье под 5% годовых для остальных.
ЛДПР
Либерально-демократическая партия - формально старейшая политическая партия России (если не вести родословную КПРФ от большевиков-ленинцев) и типичная "вождистская" партия без определенной идеологии.
Владимир Жириновский, по многочисленным воспоминаниям политиков, в конце 80-х годов ходил на собрания и митинги самых разных политических сил и предлагал себя в их руководство, а в марте 1990-го принял участие в создании Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, в 1992-м переименована в ЛДПР) и стал ее председателем.
Партия была совсем невелика, а Жириновский - малоизвестен, но он сразу заставил говорить о себе тем, что выдвинулся на выборы президента РСФСР в июне 1991-го, а почти каждую публичную реплику на политическую тему начинал словами: "Когда я стану президентом СССР...". После развала СССР он видоизменил эту фразу на "Когда я стану президентом России". В последние десять с лишним лет этой фразы от него уже не слышали, как и серьезной критики действующего президента.
Впрочем, уже в 1996 году, когда лидер коммунистов Геннадий Зюганов боролся с Борисом Ельциным во втором туре президентских выборов, Жириновский, занявший пятое место, призвал своих избирателей не голосовать за Зюганова. Позже неоднократно уверял, в том числе и в интервью Би-би-си, что это не было поддержкой Ельцина.
На думских выборах ЛДПР, бывало, выступала успешнее, чем лично Жириновский - на президентских. На первых постсоветских выборах Госдумы партия заняла первое место (что заставило публициста-демократа Юрия Карякина произнести в прямом эфире знаменитую фразу: "Россия, ты одурела").
В 2000-е ЛДПР выступала на выборах под лозунгом "Мы - за бедных, мы - за русских", а в публичных выступлениях номинальный оппозиционер Жириновский делает упор на беспощадную критику коммунистов, но не властей.
На выборы 2011 года партия Жириновского идет под лозунгом "ЛДПР - за русских!". При этом в национальных субъектах Российской Федерации этого лозунга не будет, там партия выступит просто под своим названием.
Численность
185573 (данные министерства юстиции)
Результаты на выборах в Госдуму
1993 - 22,92% за партийный список (первое место), 5 одномандатников, итого 64 мандата 1995 - 11,18% за партийный список (третье место), 1 одномандатник, итого 51 мандат 1999 - 5,98% за партийный список (пятое место), 0 одномандатников, итого 17 мандатов 2003 - 11,45% за партийный список (третье место), 0 одномандатников, итого 36 мандатов 2007 - 8,14% за партийный список (третье место), итого 40 мандатов
Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году
1. Владимир Жириновский (председатель партии)
2. Алексей Островский (глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками)
3. Игорь Лебедев (сын Жириновского, глава фракции в Госдуме)
Основные программные положения
- национализация всего ЖКХ, образования и здравоохранения;
- прямое президентское правление на всем Северном Кавказе;
- визовый режим в отношении Азербайджана и стран Средней Азии (кроме Казахстана);
- отмена налогов в Дальневосточном федеральном округе;
- лимит в 50 процентов мандатов в Госдуме для победившей партии.
Справедливая Россия
По мнению большинства политических комментаторов, "Справедливая Россия" была создана при участии Кремля для того, чтобы раздробить левый электорат и ослабить КПРФ.
При создании в 2006 году сторонние комментаторы называли ее "второй партией власти" или "второй ногой" в политической конструкции, где роль "первой ноги" играла "Единая Россия".
Создана в октябре 2006 года путем слияния партий "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2007 в СР вошли еще 4 мелкие партии: Народная, Социалистическая единая, "Развитие предпринимательства" и Партия конституционных демократов, в 2008 – Партия социальной справедливости.
Лидер СР, спикер Совета федерации в 2001-2011 гг. Сергей Миронов все время существования партии смело критиковал функционеров "Единой России", отдельных членов правительства и отдельные недостатки в работе этого правительства, но никогда ни в чем не упрекал лидера ЕР и главу правительства Владимира Путина. Петербуржец Миронов сам объяснял, что никогда не будет этого делать, поскольку дружит с Путиным с середины 90-х.
В первой половине 2011 года Миронов, однако, по до сих пор не объясненным широкой публике причинам впал в немилость, был снят с поста спикера и отозван из Совета Федерации. Партию покинули некоторые ключевые фигуры, включая ее сооснователя от партии "Родина", крупного бизнесмена Александра Бабакова (ушел в путинский Объединенный народный фронт). Оставшиеся в СР стали смелее и усерднее критиковать власть.
Численность
414558 человек (данные министерства юстиции)
Результаты на выборах в Госдуму
2007 - 7,74% за партийный список (четвертое место), 38 мандатов
Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году
1. Сергей Миронов (лидер партии, глава фракции в Госдуме)
2. Николай Левичев (председатель партии)
3. Оксана Дмитриева (замглавы фракции в Госдуме)
Некоторые программные положения (из "Манифеста-2011")
- восстановление прямых выборов губернаторов и членов Совета Федерации;
- уведомительный порядок регистрации партий при снижении минимальной численности до 10 тысяч человек;
- превращение Первого канала ТВ в независимое "Общественное телевидение";
- введение прогрессивного подоходного налога;
- законодательное ограничение уровнем инфляции роста тарифов на газ, электричество и железнодорожные перевозки.
ЯБЛОКО
Партия леволиберальной интеллигенции.
Один из основателей и многолетний лидер ЯБЛОКа Григорий Явлинский стал известен еще в 1990 году как соавтор программы рыночных реформ в Советском Союзе под названием "500 дней" (вначале называлась "400 дней доверия").
Борис Ельцин пригласил Явлинского осуществлять эту программу на пост заместителя председателя Совета Министров России. Однако отдельно в РСФСР программа не пошла, Явлинский скоро ушел в отставку и с тех пор во власть не возвращался, если не считать консультирования губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.
Осенью 1993-го, к первым постсоветским выборам Госдумы, Явлинский и известные политики Юрий Болдырев и Владимир Лукин возглавили избирательное объединение, куда вошли несколько мелких партий и которое сразу же стали называть по первым буквам фамилий лидеров "Яблоком". После выборов блок преобразовали в партию.
Болдырев ушел из партии уже в 1995-м и стал на шесть лет заместителем главы Счетной палаты, Лукин ныне - беспартийный Уполномоченный по правам человека, Явлинский после провала на прошлых думских выборах покинул пост председателя партии, оставив его Сергею Митрохину.Однако на выборах 2011 года Явлинский снова возглавил избирательный список партии.
В партийном издании "ЯБЛОКО" и в публичных выступлениях Сергея Митрохина в последнее время видное место занимала яростная критика Бориса Немцова, Михаила Касьянова и других оппозиционеров с праволиберальным уклоном, которых, в отличие от "Яблока", власти к выборам не допускают.
Численность
54911 человек (данные министерства юстиции)
Результаты на выборах в Госдуму
1993 - 7,86% за партийный список (шестое место), 7 одномандатников, итого 27 мандатов
1995 - 6,89% за партийный список (четвертое место), итого 45 мандатов
1999 - 5,93% за партийный список (шестое место), 4 одномандатника, итого 16 мандатов
2003 - 4,30% за партийный список (не прошел в ГД), 4 одномандатника, итого 4 мандата
2007 - 1,59% за партийный список, не прошла в ГД
Первые номера общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году
1. Григорий Явлинский (лидер партии, член ее политкомитета)
2. Сергей Митрохин (председатель партии)
3. Алексей Яблоков (член-корреспондент РАН)
Некоторые программные положения
- бесплатная раздача гражданам земли под строительство собственного жилья, государственная помощь в строительстве;
- наказание чиновников, не способных объяснить происхождение своих доходов;
- отмена привилегий для чиновников и депутатов;
- "компенсационный налог" на участников залоговых аукционов 90-х;
- введение ответственности за оправдание сталинских и большевистских репрессий;
- уведомительный порядок проведения публичных акций;
- упрощение регистрации партий, снижение минимальной численности партий до 5 тысяч человек, "проходного порога" на выборах – до 3 процентов;
- выборы губернаторов и членов Совета Федерации;
- профессиональная армия.
Патриоты России
Левая партия, возникшая - вначале в виде одноименной коалиции - в 2004 году в результате раскола в КПРФ.
В конце 2003 года будущий лидер ПР, бизнесмен и один из главных спонсоров КПРФ Геннадий Семигин попытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты от компартии. Геннадий Зюганов же, демонстративно отказываясь от борьбы с Путиным, отправил на выборы в марте 2004 года нехаризматичного Николая Харитонова. После этого Семигин со сторонниками провели "сепаратный" пленум ЦК КПРФ, который не признало министерство юстиции, и "раскольники" были исключены из партии.
Несмотря на то, что в конфликте вокруг президентских выборов действия Зюганова выглядели как поддержка Путина, огромное большинство политических комментаторов считает раскол в КПРФ и возникновение "Патриотов России" результатом игры Кремля на ослабление компартии как главной конкурентки "партии власти".
Численность
86394 человека (данные министерства юстиции)
Результаты на выборах в Госдуму
2007 - 0,89% за партийный список, не прошла в ГД
Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году
1. Геннадий Семигин (лидер партии)
2. Сергей Маховиков (актер)
3. Надежда Корнеева (заместитель председателя партии)
Некоторые положения программы
- "Общенациональная идея: "Справедливость для всех, счастье для каждого";
- "В самое ближайшее время... обеспечить социальные гарантии гражданам, сопоставимые со странами Северной Европы";
- "Государство должно стать активным участником рынка";
- вкладывание средств резервных фондов в "инвестиционные проекты федерального масштаба", в модернизацию школ, больниц и ЖКХ, в повышение зарплаты, пенсий и пособий.
Правое дело
Все, кто имеет отношение к политике, единодушно называют эту партию "кремлевским проектом", который изначально был призван заполнить праволиберальную нишу в партийном спектре.
Партия создана в конце 2008 года путем слияния остатков Союза правых сил, Демократической партии России и партии "Гражданская сила".
Союз правых сил фактически развалился после провала на выборах 2007 года; Демократическую партию как юридическое лицо незадолго до вливания в ПД возглавил политтехнолог Андрей Богданов, не допустив к руководству партией экс-премьера и "внесистемного" оппозиционера Михаила Касьянова; "Гражданская сила" во главе с представителем правительства России в Конституционном Верховном и Арбитражном судах Михаилом Барщевским участвовала в выдвижении кандидатуры Дмитрия Медведева в президенты.
В июне 2011 года "Правое дело" возглавил миллиардер Михаил Прохоров. Он объявил, что хочет вывести партию с фактически нулевым на тот момент рейтингом на второе место на декабрьских выборах в Госдуму.
В сентябре, однако, Прохоров со скандалом покинул пост лидера партии, заявив, что, покуда политическим процессом в стране манипулирует администрация президента и лично замглавы администрации Владислав Сурков, заниматься политикой в России невозможно.
Численность до сентябрьского развала
64022 человека (данные министерства юстиции)
Результаты предшественников на выборах в Госдуму
1999 СПС - 8,52% за партийный список (четвертое место), 5 одномандатников, итого 29 мандатов
2003 СПС - 3,97% за партийный список, список не прошел в ГД, 3 одномандатника, итого 3 мандата ДПР - 0,22% за список, 0 мандатов
2007 СПС - 0,96%, 0 мандатов Гражданская сила - 1,05%, 0 мандатов ДПР - 0,13%, 0 мандатов
Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году
1. Андрей Дунаев
2. Андрей Богданов
3. Анна Чакветадзе
Некоторые программные требования
- упрощение процедуры регистрации партий;
- снижение избирательного барьера до 3 процентов;
- запрет политической цензуры в СМИ, продажа всех контрольных пакетов государства в СМИ;
- повышение пенсий путем развития негосударственного пенсионного обеспечения, поэтапного повышения пенсионного возраста и пр.;
- разрешение гражданам иметь короткоствольное огнестрельное оружие.
Другие партии
Помимо семи официально зарегистрированных партий, в России существуют несколько партий, которым власть в лице минюста отказывает в регистрации. Точное их число определить трудно, поскольку какие-то из этих партий существуют лишь номинально, а какие-то раскололись, и их лидеры конкурируют за один и тот же "бренд". Поэтому Русская служба Би-би-си приводит список некоторых из этих партий в произвольном порядке, вне зависимости от их "реальности" и влиятельности в среде оппозиции.
Лидеры партии утверждают, что стали рекордсменами по числу полученных от минюста отказов в регистрации - их было шесть. Партия продолжает судиться с министерством.
"РОТ-ФРОНТ" создали феврале 2010 года несколько левых и крайне левых организаций. Лидерами партии стали глава Российской коммунистической рабочей партии - Революционной партии коммунистов Виктор Тюлькин и его соратник по партии Илья Ферберов, а также координаторы "Левого фронта" Сергей Удальцов и Константин Косякин.
Тюлькин и Удальцов известны в российской политике с 90-х годов как вожаки левых организаций (РКРП-РПК и Авангарда красной молодежи соответственно), в глазах которых главная левая партия КПРФ занимает слишком "пробуржуазную" и "соглашательскую" позицию.
РОТ-ФРОНТ призывает бойкотировать выборы в Госдуму 4 декабря как "очередной фарс буржуазной диктатуры". На митинге в октябре в центре Москвы Сергей Удальцов и его соратники призвали граждан в знак протеста выйти 4 декабря на центральные площади городов.
Партия праволиберальных оппозиционеров; ее сопредседателями при создании в сентябре 2010 года стали один из бывших лидеров Союза правых сил, бывший вице-премьер (при президенте Ельцине) Борис Немцов, бывший премьер-министр (при президенте Путине) Михаил Касьянов, бывший замминистра, экономист и лидер организации "Демократический выбор" Владимир Милов и бывший депутат Госдумы нескольких созывов Владимир Рыжков.
Народно-демократический союз Касьянова ранее получил от минюста отказ в регистрации, а Республиканская партия Рыжкова - в перерегистрации (см.ниже) ПАРНАСу министерство юстиции отказало в регистрации в июне 2011 года. Партия уже проиграла суд первой инстанции и продолжает судится, обещая (как и другие запрещенные минюстом партии) дойти до Европейского суда по правам человека.
По вопросу об отношении к предстоящим выборам Госдумы и президента лидеры партии разделились. Борис Немцов и Владимир Рыжков вошли в число учредителей неформального движения "наХ-наХ: Голосуй против всех", которое объявило парламентские и президентские выборы "мошенничеством и фарсом" и призывает граждан прийти на участки и перечеркнуть бюллетень крест-накрест (что и символизируют большие буквы "Х"). Владимир Милов же выступает за голосование на думских выборах за любую партию, кроме "Единой России", а также за выдвижение кандидата от демократической оппозиции на президентских выборах. Эти разногласия сопредседатели ПАРНАСа обнаружили прямо на совместной пресс-конференции по поводу отказа минюста в регистрации. В сентябре же, на съезде, Милов с соратниками ушел из ПАРНАСа.
Эта небольшая либеральная партия в статусе официально зарегистрированной, под руководством Владимира Лысенко, существовала уже с 1991 года. Владимир Рыжков присоединился к партии в 2005 году. В 2007 году министерство юстиции отказало Республиканской партии в перерегистрации, обвинив в том, что у нее нет того числа членов и региональных отделений, какое требуется по новому закону о политических партиях.
На сайте партии последние сообщения датируются 2009 годом, а повествование в разделе "история партии" заканчивается 2002 годом.
РПР, пройдя российские судебные инстанции, обжаловала решение минюста в Европейском суде по правам человека. В начале 2011 года ЕСПЧ принял решение в пользу партии, решив, что манипуляции с законодательством о политических партиях и его толкованием со стороны властей ущемляют права оппозиции. В сентябре решение окончательно вступило в законную силу, и Рыжков обещает добиваться от российских властей его выполнения.
Созданием партии на основе "государственнической" и левой идеологий известный экономист и публицист Михаил Делягин и его соратники занялись в конце 2009 - начале 2010 года. В марте 2010 они сдали документы на регистрацию в министерство юстиции. Ровно через год министерство отказало в регистрации, после чего в руководстве партии произошел раскол: группа активистов во главе с первым секретарем Центрального совета Сергеем Ковтуном сместила Делягина с поста председателя и исключила его из партии. Делягин с ближайшими соратниками это решение не признал, и обе группировки до сих пор считают бренд "Родина. Здравый смысл" своим. Ковтун, впрочем, ушел из партии, и теперь эту ее версию представляет Владимир Филин. В апреле 2011 года партия снова подала документы на регистрацию в минюст. В ноябре 2011 года "партия Фалина" и еще две незарегистрированные партии с "патриотическим" уклоном: "За нашу Родину" во главе с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым и "Великая Россия" во главе с Андреем Савельевым объявили о слиянии в одну партию под предварительным названием "Великая Россия".
Партия державно-патриотической идеологии, создана как преемница партии "Родина", ликвидированной в 2006 году.путем вливания в "Справедливую Россию". В создании партии в первой половине 2007 года участвовал лидер "Родины" и Конгресса русских общин, ныне посол России при НАТО Дмитрий Рогозин, но председателем ее стал соратник Рогозина Андрей Савельев. В мае 2007 года партия провела учредительный съезд, в июне подала документы в Федеральную регистрационную службу. Росрегистрация отказала партии, хотя "великороссы" утверждают, что честно набрали нужное по закону число членов (50 тысяч) и региональных отделений.
Пройдя со своей апелляцией российские судебные инстанции, партия русских державников подала иск в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ решения пока не принял, а "Великая Россия" с тех пор действует в основном в публицистике Андрея Савельева и заявлениях на сайте. Некоторое оживление произошло поздней осенью 2011 в связи с идеей объединения трех "патриотических" партий под флагом "Великой России".
Об этом своем новом проекте писатель, диссидент, оппозиционер, бывший лидер запрещенной левацкой Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов объявил летом 2010 года. Партия унаследовала имя от созданной в 2006 году коалиции "Другая Россия" - одного из череды объединений российских "внесистемных" оппозиционеров (в начале коалицию вместе с Лимоновым возглавляли Михаил Касьянов и Гарри Каспаров). К 2010 году "Другая Россия" как коалиция прекратила существование, и Лимонов с товарищами решил объявить о создании партии.
В июле 2010-го они провели в Москве учредительный съезд, в декабре подали документы в минюст, в январе 2011-го получили отказ, объясненный несоответствием устава закону о партиях. В ноябре Мосгорсуд подтвердил отказ.
Партия, созданная по образцу европейских "пиратских партий" и борющаяся за отмену ограничений некоммерческого распространения информации в Интернете (то есть за сокращение сферы действия авторских прав), а также за развитие прямой "электронной" демократии. Последнее означает развитие систем голосования по общественно важным вопросам в Интернете.
Партия еще не получала отказ в регистрации, но уже успела в дуэте с минюстом позабавить читающую новости публику. Министерство юстиции вначале отказалось принимать у "пиратов" предварительное уведомление о начале создания партии, заявив, что "пиратство" - это уголовно наказуемый разбой на море, и партию под таким названием регистрировать в России никак нельзя. Объяснения, что в данном контексте слово "пиратство" тоже широко известно, но означает нечто совершенно другое, не помогли: в июле 2011 года московский суд подтвердил отказ. Тогда "пираты" во главе с председателем партии Павлом Рассудовым (в сети - Jack) и вице-председателем Станиславом Шакировым (в сети - Choojoy) провели блиц-конкурс на новое название и подали в минюст уведомления сразу с двумя вариантами: "Пираццкая партия" и "Партия без названия". Министерство без возражений приняло оба.
Теперь у "пиратов" есть время до следующего июля, чтобы набрать 45 тысяч членов, создать отделения в половине субъектов, провести съезд, подать документы на регистрацию в минюст - и, исходя из обычной российской практики, получить отказ.
Создана самарской деятельницей Светланой Пеуновой, которая, согласно информации на ее сайтах, является психологом, педагогом, юристом и автором таких книг "по практической психологии и оздоровлению", как "Азбука счастья" и "Учебник жизненных истин".
Идеология партии - защита всех прав всех трудящихся путем продвижения представителей всех слоев трудящихся в выборные органы, а для этого - воспитательная деятельность с целью "пробуждения самосознания российского народа как единственного источника власти в своей стране".
"Воля" за последние четыре года четырежды получала от властей отказ в регистрации. В последний раз минюст отказал ей летом 2011 года, стандартно заявив, что в списках членов партии есть "мертвые души", а устав не соответствует закону. В сентябре Пеунова предприняла новую попытку, проведя очередной учредительный съезд партии.
На сайте партии размещены тексты заявлений Пеуновой в ФСБ и Следственный комитет на Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Пеунова просит проверить, не подпадает ли их деятельность под статьи о государственной измене и терроризме.
"Воля" Пеуновой считает выборы в Госдуму незаконными и призывает граждан протестовать против них.