Партии - участницы выборов в Госдуму России

В российской "суперпрезидентской" системе власти роль политических партий и Думы ограничена. Предвыборная борьба партий носит во многом символический характер, поскольку не является борьбой за власть. Тем не менее, партии и парламент как атрибуты респектабельного государства XXI века в России сохранены, и bbcrussian.com предлагает читателям краткое описание семи российских "официальных" партий, их лидеров и программ, а также незарегистрированных партий.

Единая Россия

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Владимир Путин числится лидером "Единой России", не являясь ее членом, а Дмитрий Медведев возглавил ее избирательный список, тоже не имея членского билета.

Партия правящей бюрократии. Ведет свою родословную от движения "Единство".

"Единство" создавалось осенью 1999 года окружением президента Ельцина как средство борьбы на предстоящих в декабре выборах Госдумы с быстро набиравшим вес блоком "Отечество - Вся Россия" Юрия Лужкова, Минтимера Шаймиева и Евгения Примакова.

По многочисленным воспоминаниям участников событий, идея создания новой пропрезидентской партии вместо существовавшего тогда "Нашего дома - России" принадлежала ныне опальному олигарху Борису Березовскому. Он же обеспечил информационную кампанию в подконтрольных ему средствах массовой информации, в первую очередь на телеканале ОРТ. "Технически" созданием партии занималась команда во главе с первым заместителем руководителя администрации президента, а до того - гендиректором ОРТ Игорем Шабдурасуловым. Возглавил партию Сергей Шойгу.

"Сейчас "Единая Россия" не любит вспоминать, что Березовский имел какое-то отношение к идее возникновения "Единства". Но история есть история. Нельзя забывать тех, кто стоял у ее истоков", - написала в своем блоге в феврале 2010 года дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

Поначалу создатели "Единства" рассчитывали лишь отобрать у "Отечества - Всей России" какую-то часть голосов и не допустить появления в Госдуме конституционного большинства противников президента: ОВР и коммунистов. Однако к декабрю рейтинг этого нового проекта при поддержке нового премьера Владимира Путина неожиданно подскочил до таких высот, что "Единство" заняло второе место, лишь немного проиграв коммунистам и на 10% обойдя ОВР.

В марте 2000-го Путин стал президентом, а в Госдуме отдельные депутаты и целые группы, в том числе и из блока ОВР, начали заявлять о поддержке Путина.

В апреле 2001 года Шойгу и Лужков выступили с совместным заявлением о слиянии "Единства" и "Отечества".

В декабре 2001 года прошел объединительный съезд, он же - учредительный съезд партии "Единство и Отечество" - Единая Россия". Сопредседателями Высшего совета партии стали Шойгу, Лужков и Шаймиев.

В декабре 2003 года съезд переименовал партию в "Единую Россию".

В октябре 2007-го предвыборный съезд ЕР принял программу под названием "План Путина - достойное будущее великой страны". Владимир Путин, как написано в истории партии на её сайте, "возглавил общефедеральную часть федерального списка". Вообще-то он был в этом списке один. Тогда же руководители партии наделили Путина неофициальным титулом "национальный лидер".

В мае 2008 года съезд ЕР избрал Путина, так до сих пор и не вступившего в партию, её председателем. В "Единой России" числится подавляющее большинство губернаторов и полномочных представителей президента в федеральных округах; 23 из них входят в Высший совет и Генеральный совет партии. В руководящие органы партии входят также 5 членов правительства, не считая Путина.

В 2011 году, к выборам, руководство "Единой России" объявило о создании "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), по официальным заявлениям - для того, чтобы в политику смогли войти новые люди с новыми идеями. ОНФ возглавил лично Путин. В ОНФ записались или были записаны (по данным сайта ОНФ на начало сентября) 1619 разнообразных организаций: от Торгово-промышленной палаты России до женсовета поселка Бира Облученского района Еврейской автономной области.

Численность

Более 2 миллионов человек (данные министерства юстиции)

Результаты на выборах в Госдуму

1999 ("Единство") - 23,3% голосов, 9 одномандатников, итого - 73 мандата

2003 - 37,6% голосов, 100 одномандатников, итого 220 мандатов (сразу после выборов численность фракции превысила 300 человек за счет независимых и перебежчиков)

2007 - 64,3% голосов, 315 мандатов

Общефедеральная часть списка кандидатов в Госдуму в 2011 году:

1. Дмитрий Медведев (уходящий президент)

Основные программные положения

См. речи Владимира Путина

Некоторые из "тезисов платформы" блока "Единство" на выборах 1999 года

- "Единство" вступило в политическую борьбу, чтобы доказать: в России есть силы, способные побеждать в честной борьбе, а затем в будущей Думе заниматься честной политикой".

- "Единство" готово разрушить бюрократическую систему и покончить с всевластием чиновников, которые обращаются с законами так, как это нужно им, а не так как это нужно людям".

- "Единство" выступает за расширение полномочий Думы - при наличии в ней ответственных депутатов - и Правительства - при назначении в его состав добросовестных профессионалов".

- "Единство" выступает за дальнейшее усовершенствование избирательной системы, в которой основу составят мажоритарные выборы, когда все депутаты избираются по одномандатным округам, а кандидаты в Думу находятся в абсолютно равных условиях борьбы за голоса избирателей".

- "В новой Думе "Единство" будет выступать за отмену большинства депутатских привилегий и депутатской неприкосновенности".

- "Единство" выступает за эффективную борьбу с коррупцией путем устранения причин, ее порождающих. Количество чиновников следует резко сократить, а оставшимся - установить достойную зарплату, освобождающую их от необходимости вымогать взятки у людей".

- "Открытость, честность и ответственность - принципы отношений "Единства" со средствами массовой информации. Информационное влияние на общество должно быть компетентным и объективным. Мы готовы отстаивать свободу слова и право граждан на информацию. Но свобода должна быть неотделима от ответственности. И мы сделаем все, чтобы закон защищал не только прессу от произвола властей, но и общество от произвола прессы".

КПРФ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер КПРФ Геннадий Зюганов хранит заветы Ленина в России Путина.

Коммунистическая партия Российской Федерации - партия левой идеологии с элементами русского державного национализма. КПРФ традиционно ориентируется на избирателей, ностальгирующих по советским временам.

Раздел "История партии" на сайте КПРФ написан в 1998 году и с тех пор не обновлялся. За два года до того лидер партии Геннадий Зюганов всерьёз бился на президентских выборах с Борисом Ельциным, а с конца девяностых - начала нулевых, с момента прихода к власти Владимира Путина, уровень амбиций КПРФ неуклонно снижался.

Тем не менее, партия остается второй вслед за партией власти по числу представителей в выборных органах, несмотря на внутренние расколы и несколько попыток власти сократить число сторонников партии Зюганова путем создания альтернативных левых проектов.

Уже много лет коммунисты ритуально ругают правительство, но, как и все остальные официально разрешенные партии, никогда не критикуют Владимира Путина, а также нынешнего президента Дмитрия Медведева.

КПРФ является наследницей Компартии РСФСР, созданной в 90-м году российскими коммунистами, которые выступали против политики руководства КПСС (Коммунистической партии Советского Союза) во главе с Михаилом Горбачевым. После провала ГКЧП президент РСФСР Борис Ельцин запретил и КПСС, и КП РСФСР, но в феврале 93-го партия была воссоздана под нынешним названием.

За последние десять лет из КПРФ были исключены несколько видных ее деятелей, конкурировавших с Геннадием Зюгановым. В 2002 году, например, КПРФ исключила спикера Госдумы двух созывов Геннадия Селезнева - за отказ уйти по приказу партии с поста спикера. В 2004 году был исключен считавшийся одним из главных спонсоров партии Геннадий Семигин.

Тогда же были изгнаны известный резкими речами и жесткой оппозиционностью глава московской организации Александр Куваев и член ЦК КПРФ и губернатор Ивановской области Владимир Тихонов. Они обвинили Зюганова в соглашательстве с властью и попытались создать новую Всероссийскую коммунистическую партию будущего (ВКПБ). Семигин же поведет на нынешние выборы партию "Патриоты России".

Зюганов и его соратники неизменно обвиняли "раскольников" в том, что они действуют по указке Кремля, желающего ослабить КПРФ.

Основные программные установки партии - построение "обновленного социализма", национализация природных богатств и стратегических отраслей экономики, государственный контроль над ценами на товары первой необходимости, добровольное восстановление Союзного государства путем "упорной борьбы с властью криминально-компрадорского капитала". Одновременно КПРФ выступает за слом "системы тотальных фальсификаций" на выборах.

Весной коммунисты резко осудили предложения Совета по правам человека при президенте России о "десталинизации" общества: в июле КПРФ разместила в Москве рекламные щиты, на которых Зюганов, стоя на фоне портретов Ленина и Сталина, спрашивал: "Как вам живется при капитализме?" Власти демонтировали щиты.

Численность

154244 человека (данные министерства юстиции; в 1998 году было 547 тысяч)

Результаты на выборах в Госдуму

1993 - 12,4% за партийный список (третье место), 10 одномандатников, итого 42 мандата 1995 - 22,3% за партийный список (первое место), 58 одномандатников, итого 157 мандатов 1999 - 24,29% за партийный список (первое место), 46 одномандатников, итого 113 мандатов 2003 - 12,6% за партийный список (второе место), 11 одномандатников, итого 51 мандат 2007 - 11,57% за партийный список (второе место), 57 мандатов

Первые номера общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году

1. Геннадий Зюганов (председатель партии) 2. Владимир Комоедов (депутат ГД, бывший командующий Черноморским флотом России) 3. Юрий Афонин (депутат Госдумы) ... 8. Виктор Черкесов (ветеран КГБ-ФСБ на пенсии, соратник Путина, бывший представитель президента в Северо-Западном федеральном округе, затем - глава ФСКН)

Основные программные положения

- "создание нового Союза братских народов" на основе экономической интеграции России, Украины, Белоруссии и Казахстана;

- "национализация ключевых отраслей промышленности";

- "господдержка сельского хозяйства в объеме от 10 до 15% федерального бюджета";

- возвращение прогрессивного подоходного налога;

- бесплатное жилье для бедных, кредиты на жилье под 5% годовых для остальных.

ЛДПР

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вождь ЛДПР Владимир Жириновский (со стопкой водки) любит демонстрировать близость к электорату.

Либерально-демократическая партия - формально старейшая политическая партия России (если не вести родословную КПРФ от большевиков-ленинцев) и типичная "вождистская" партия без определенной идеологии.

Владимир Жириновский, по многочисленным воспоминаниям политиков, в конце 80-х годов ходил на собрания и митинги самых разных политических сил и предлагал себя в их руководство, а в марте 1990-го принял участие в создании Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, в 1992-м переименована в ЛДПР) и стал ее председателем.

Партия была совсем невелика, а Жириновский - малоизвестен, но он сразу заставил говорить о себе тем, что выдвинулся на выборы президента РСФСР в июне 1991-го, а почти каждую публичную реплику на политическую тему начинал словами: "Когда я стану президентом СССР...". После развала СССР он видоизменил эту фразу на "Когда я стану президентом России". В последние десять с лишним лет этой фразы от него уже не слышали, как и серьезной критики действующего президента.

Впрочем, уже в 1996 году, когда лидер коммунистов Геннадий Зюганов боролся с Борисом Ельциным во втором туре президентских выборов, Жириновский, занявший пятое место, призвал своих избирателей не голосовать за Зюганова. Позже неоднократно уверял, в том числе и в интервью Би-би-си, что это не было поддержкой Ельцина.

На думских выборах ЛДПР, бывало, выступала успешнее, чем лично Жириновский - на президентских. На первых постсоветских выборах Госдумы партия заняла первое место (что заставило публициста-демократа Юрия Карякина произнести в прямом эфире знаменитую фразу: "Россия, ты одурела").

В 2000-е ЛДПР выступала на выборах под лозунгом "Мы - за бедных, мы - за русских", а в публичных выступлениях номинальный оппозиционер Жириновский делает упор на беспощадную критику коммунистов, но не властей.

На выборы 2011 года партия Жириновского идет под лозунгом "ЛДПР - за русских!". При этом в национальных субъектах Российской Федерации этого лозунга не будет, там партия выступит просто под своим названием.

Численность

185573 (данные министерства юстиции)

Результаты на выборах в Госдуму

1993 - 22,92% за партийный список (первое место), 5 одномандатников, итого 64 мандата 1995 - 11,18% за партийный список (третье место), 1 одномандатник, итого 51 мандат 1999 - 5,98% за партийный список (пятое место), 0 одномандатников, итого 17 мандатов 2003 - 11,45% за партийный список (третье место), 0 одномандатников, итого 36 мандатов 2007 - 8,14% за партийный список (третье место), итого 40 мандатов

Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году

1. Владимир Жириновский (председатель партии)

2. Алексей Островский (глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками)

3. Игорь Лебедев (сын Жириновского, глава фракции в Госдуме)

Основные программные положения

- национализация всего ЖКХ, образования и здравоохранения;

- прямое президентское правление на всем Северном Кавказе;

- визовый режим в отношении Азербайджана и стран Средней Азии (кроме Казахстана);

- отмена налогов в Дальневосточном федеральном округе;

- лимит в 50 процентов мандатов в Госдуме для победившей партии.

Справедливая Россия

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Отсидев десять лет на месте спикера Совета Федерации, "друг Путина" Сергей Миронов (слева) ушел в депутаты Госдумы, а место главы своей партии уступил Николаю Левичеву (справа).

По мнению большинства политических комментаторов, "Справедливая Россия" была создана при участии Кремля для того, чтобы раздробить левый электорат и ослабить КПРФ.

При создании в 2006 году сторонние комментаторы называли ее "второй партией власти" или "второй ногой" в политической конструкции, где роль "первой ноги" играла "Единая Россия".

Создана в октябре 2006 года путем слияния партий "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2007 в СР вошли еще 4 мелкие партии: Народная, Социалистическая единая, "Развитие предпринимательства" и Партия конституционных демократов, в 2008 – Партия социальной справедливости.

Лидер СР, спикер Совета федерации в 2001-2011 гг. Сергей Миронов все время существования партии смело критиковал функционеров "Единой России", отдельных членов правительства и отдельные недостатки в работе этого правительства, но никогда ни в чем не упрекал лидера ЕР и главу правительства Владимира Путина. Петербуржец Миронов сам объяснял, что никогда не будет этого делать, поскольку дружит с Путиным с середины 90-х.

В первой половине 2011 года Миронов, однако, по до сих пор не объясненным широкой публике причинам впал в немилость, был снят с поста спикера и отозван из Совета Федерации. Партию покинули некоторые ключевые фигуры, включая ее сооснователя от партии "Родина", крупного бизнесмена Александра Бабакова (ушел в путинский Объединенный народный фронт). Оставшиеся в СР стали смелее и усерднее критиковать власть.

Численность

414558 человек (данные министерства юстиции)

Результаты на выборах в Госдуму

2007 - 7,74% за партийный список (четвертое место), 38 мандатов

Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году

1. Сергей Миронов (лидер партии, глава фракции в Госдуме)

2. Николай Левичев (председатель партии)

3. Оксана Дмитриева (замглавы фракции в Госдуме)

Некоторые программные положения (из "Манифеста-2011")

- восстановление прямых выборов губернаторов и членов Совета Федерации;

- уведомительный порядок регистрации партий при снижении минимальной численности до 10 тысяч человек;

- превращение Первого канала ТВ в независимое "Общественное телевидение";

- введение прогрессивного подоходного налога;

- законодательное ограничение уровнем инфляции роста тарифов на газ, электричество и железнодорожные перевозки.

ЯБЛОКО

Image caption После трехлетнего перерыва основатель "Яблока" Григорий Явлинский вернулся в публичную политику,

Партия леволиберальной интеллигенции.

Один из основателей и многолетний лидер ЯБЛОКа Григорий Явлинский стал известен еще в 1990 году как соавтор программы рыночных реформ в Советском Союзе под названием "500 дней" (вначале называлась "400 дней доверия").

Борис Ельцин пригласил Явлинского осуществлять эту программу на пост заместителя председателя Совета Министров России. Однако отдельно в РСФСР программа не пошла, Явлинский скоро ушел в отставку и с тех пор во власть не возвращался, если не считать консультирования губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.

Осенью 1993-го, к первым постсоветским выборам Госдумы, Явлинский и известные политики Юрий Болдырев и Владимир Лукин возглавили избирательное объединение, куда вошли несколько мелких партий и которое сразу же стали называть по первым буквам фамилий лидеров "Яблоком". После выборов блок преобразовали в партию.

Болдырев ушел из партии уже в 1995-м и стал на шесть лет заместителем главы Счетной палаты, Лукин ныне - беспартийный Уполномоченный по правам человека, Явлинский после провала на прошлых думских выборах покинул пост председателя партии, оставив его Сергею Митрохину.Однако на выборах 2011 года Явлинский снова возглавил избирательный список партии.

В партийном издании "ЯБЛОКО" и в публичных выступлениях Сергея Митрохина в последнее время видное место занимала яростная критика Бориса Немцова, Михаила Касьянова и других оппозиционеров с праволиберальным уклоном, которых, в отличие от "Яблока", власти к выборам не допускают.

Численность

54911 человек (данные министерства юстиции)

Результаты на выборах в Госдуму

1993 - 7,86% за партийный список (шестое место), 7 одномандатников, итого 27 мандатов

1995 - 6,89% за партийный список (четвертое место), итого 45 мандатов

1999 - 5,93% за партийный список (шестое место), 4 одномандатника, итого 16 мандатов

2003 - 4,30% за партийный список (не прошел в ГД), 4 одномандатника, итого 4 мандата

2007 - 1,59% за партийный список, не прошла в ГД

Первые номера общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году

1. Григорий Явлинский (лидер партии, член ее политкомитета)

2. Сергей Митрохин (председатель партии)

3. Алексей Яблоков (член-корреспондент РАН)

Некоторые программные положения

- бесплатная раздача гражданам земли под строительство собственного жилья, государственная помощь в строительстве;

- наказание чиновников, не способных объяснить происхождение своих доходов;

- отмена привилегий для чиновников и депутатов;

- "компенсационный налог" на участников залоговых аукционов 90-х;

- введение ответственности за оправдание сталинских и большевистских репрессий;

- уведомительный порядок проведения публичных акций;

- упрощение регистрации партий, снижение минимальной численности партий до 5 тысяч человек, "проходного порога" на выборах – до 3 процентов;

- выборы губернаторов и членов Совета Федерации;

- профессиональная армия.

Патриоты России

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Геннадию Семигину есть что вспомнить: когда-то он боролся за влияние в компартии с самим Геннадием Зюгановым.

Левая партия, возникшая - вначале в виде одноименной коалиции - в 2004 году в результате раскола в КПРФ.

В конце 2003 года будущий лидер ПР, бизнесмен и один из главных спонсоров КПРФ Геннадий Семигин попытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты от компартии. Геннадий Зюганов же, демонстративно отказываясь от борьбы с Путиным, отправил на выборы в марте 2004 года нехаризматичного Николая Харитонова. После этого Семигин со сторонниками провели "сепаратный" пленум ЦК КПРФ, который не признало министерство юстиции, и "раскольники" были исключены из партии.

Несмотря на то, что в конфликте вокруг президентских выборов действия Зюганова выглядели как поддержка Путина, огромное большинство политических комментаторов считает раскол в КПРФ и возникновение "Патриотов России" результатом игры Кремля на ослабление компартии как главной конкурентки "партии власти".

Численность

86394 человека (данные министерства юстиции)

Результаты на выборах в Госдуму

2007 - 0,89% за партийный список, не прошла в ГД

Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году

1. Геннадий Семигин (лидер партии)

2. Сергей Маховиков (актер)

3. Надежда Корнеева (заместитель председателя партии)

Некоторые положения программы

- "Общенациональная идея: "Справедливость для всех, счастье для каждого";

- "В самое ближайшее время... обеспечить социальные гарантии гражданам, сопоставимые со странами Северной Европы";

- "Государство должно стать активным участником рынка";

- вкладывание средств резервных фондов в "инвестиционные проекты федерального масштаба", в модернизацию школ, больниц и ЖКХ, в повышение зарплаты, пенсий и пособий.

Правое дело

Image caption С приходом куда-нибудь Андрея Богданова оттуда обычно кто-то уходит - будь то Демократическая партия, масонская ложа или "Правое дело".

Все, кто имеет отношение к политике, единодушно называют эту партию "кремлевским проектом", который изначально был призван заполнить праволиберальную нишу в партийном спектре.

Партия создана в конце 2008 года путем слияния остатков Союза правых сил, Демократической партии России и партии "Гражданская сила".

Союз правых сил фактически развалился после провала на выборах 2007 года; Демократическую партию как юридическое лицо незадолго до вливания в ПД возглавил политтехнолог Андрей Богданов, не допустив к руководству партией экс-премьера и "внесистемного" оппозиционера Михаила Касьянова; "Гражданская сила" во главе с представителем правительства России в Конституционном Верховном и Арбитражном судах Михаилом Барщевским участвовала в выдвижении кандидатуры Дмитрия Медведева в президенты.

В июне 2011 года "Правое дело" возглавил миллиардер Михаил Прохоров. Он объявил, что хочет вывести партию с фактически нулевым на тот момент рейтингом на второе место на декабрьских выборах в Госдуму.

В сентябре, однако, Прохоров со скандалом покинул пост лидера партии, заявив, что, покуда политическим процессом в стране манипулирует администрация президента и лично замглавы администрации Владислав Сурков, заниматься политикой в России невозможно.

Численность до сентябрьского развала

64022 человека (данные министерства юстиции)

Результаты предшественников на выборах в Госдуму

1999 СПС - 8,52% за партийный список (четвертое место), 5 одномандатников, итого 29 мандатов

2003 СПС - 3,97% за партийный список, список не прошел в ГД, 3 одномандатника, итого 3 мандата ДПР - 0,22% за список, 0 мандатов

2007 СПС - 0,96%, 0 мандатов Гражданская сила - 1,05%, 0 мандатов ДПР - 0,13%, 0 мандатов

Первые номера в общефедеральной части списка кандидатов в Госдуму в 2011 году

1. Андрей Дунаев

2. Андрей Богданов

3. Анна Чакветадзе

Некоторые программные требования

- упрощение процедуры регистрации партий;

- снижение избирательного барьера до 3 процентов;

- запрет политической цензуры в СМИ, продажа всех контрольных пакетов государства в СМИ;

- повышение пенсий путем развития негосударственного пенсионного обеспечения, поэтапного повышения пенсионного возраста и пр.;

- разрешение гражданам иметь короткоствольное огнестрельное оружие.

Другие партии

Помимо семи официально зарегистрированных партий, в России существуют несколько партий, которым власть в лице минюста отказывает в регистрации. Точное их число определить трудно, поскольку какие-то из этих партий существуют лишь номинально, а какие-то раскололись, и их лидеры конкурируют за один и тот же "бренд". Поэтому Русская служба Би-би-си приводит список некоторых из этих партий в произвольном порядке, вне зависимости от их "реальности" и влиятельности в среде оппозиции.

Лидеры партии утверждают, что стали рекордсменами по числу полученных от минюста отказов в регистрации - их было шесть. Партия продолжает судиться с министерством.

"РОТ-ФРОНТ" создали феврале 2010 года несколько левых и крайне левых организаций. Лидерами партии стали глава Российской коммунистической рабочей партии - Революционной партии коммунистов Виктор Тюлькин и его соратник по партии Илья Ферберов, а также координаторы "Левого фронта" Сергей Удальцов и Константин Косякин.

Тюлькин и Удальцов известны в российской политике с 90-х годов как вожаки левых организаций (РКРП-РПК и Авангарда красной молодежи соответственно), в глазах которых главная левая партия КПРФ занимает слишком "пробуржуазную" и "соглашательскую" позицию.

РОТ-ФРОНТ призывает бойкотировать выборы в Госдуму 4 декабря как "очередной фарс буржуазной диктатуры". На митинге в октябре в центре Москвы Сергей Удальцов и его соратники призвали граждан в знак протеста выйти 4 декабря на центральные площади городов.

Партия праволиберальных оппозиционеров; ее сопредседателями при создании в сентябре 2010 года стали один из бывших лидеров Союза правых сил, бывший вице-премьер (при президенте Ельцине) Борис Немцов, бывший премьер-министр (при президенте Путине) Михаил Касьянов, бывший замминистра, экономист и лидер организации "Демократический выбор" Владимир Милов и бывший депутат Госдумы нескольких созывов Владимир Рыжков.

Народно-демократический союз Касьянова ранее получил от минюста отказ в регистрации, а Республиканская партия Рыжкова - в перерегистрации (см.ниже) ПАРНАСу министерство юстиции отказало в регистрации в июне 2011 года. Партия уже проиграла суд первой инстанции и продолжает судится, обещая (как и другие запрещенные минюстом партии) дойти до Европейского суда по правам человека.

По вопросу об отношении к предстоящим выборам Госдумы и президента лидеры партии разделились. Борис Немцов и Владимир Рыжков вошли в число учредителей неформального движения "наХ-наХ: Голосуй против всех", которое объявило парламентские и президентские выборы "мошенничеством и фарсом" и призывает граждан прийти на участки и перечеркнуть бюллетень крест-накрест (что и символизируют большие буквы "Х"). Владимир Милов же выступает за голосование на думских выборах за любую партию, кроме "Единой России", а также за выдвижение кандидата от демократической оппозиции на президентских выборах. Эти разногласия сопредседатели ПАРНАСа обнаружили прямо на совместной пресс-конференции по поводу отказа минюста в регистрации. В сентябре же, на съезде, Милов с соратниками ушел из ПАРНАСа.

Эта небольшая либеральная партия в статусе официально зарегистрированной, под руководством Владимира Лысенко, существовала уже с 1991 года. Владимир Рыжков присоединился к партии в 2005 году. В 2007 году министерство юстиции отказало Республиканской партии в перерегистрации, обвинив в том, что у нее нет того числа членов и региональных отделений, какое требуется по новому закону о политических партиях.

На сайте партии последние сообщения датируются 2009 годом, а повествование в разделе "история партии" заканчивается 2002 годом.

РПР, пройдя российские судебные инстанции, обжаловала решение минюста в Европейском суде по правам человека. В начале 2011 года ЕСПЧ принял решение в пользу партии, решив, что манипуляции с законодательством о политических партиях и его толкованием со стороны властей ущемляют права оппозиции. В сентябре решение окончательно вступило в законную силу, и Рыжков обещает добиваться от российских властей его выполнения.

Созданием партии на основе "государственнической" и левой идеологий известный экономист и публицист Михаил Делягин и его соратники занялись в конце 2009 - начале 2010 года. В марте 2010 они сдали документы на регистрацию в министерство юстиции. Ровно через год министерство отказало в регистрации, после чего в руководстве партии произошел раскол: группа активистов во главе с первым секретарем Центрального совета Сергеем Ковтуном сместила Делягина с поста председателя и исключила его из партии. Делягин с ближайшими соратниками это решение не признал, и обе группировки до сих пор считают бренд "Родина. Здравый смысл" своим. Ковтун, впрочем, ушел из партии, и теперь эту ее версию представляет Владимир Филин. В апреле 2011 года партия снова подала документы на регистрацию в минюст. В ноябре 2011 года "партия Фалина" и еще две незарегистрированные партии с "патриотическим" уклоном: "За нашу Родину" во главе с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым и "Великая Россия" во главе с Андреем Савельевым объявили о слиянии в одну партию под предварительным названием "Великая Россия".

Партия державно-патриотической идеологии, создана как преемница партии "Родина", ликвидированной в 2006 году.путем вливания в "Справедливую Россию". В создании партии в первой половине 2007 года участвовал лидер "Родины" и Конгресса русских общин, ныне посол России при НАТО Дмитрий Рогозин, но председателем ее стал соратник Рогозина Андрей Савельев. В мае 2007 года партия провела учредительный съезд, в июне подала документы в Федеральную регистрационную службу. Росрегистрация отказала партии, хотя "великороссы" утверждают, что честно набрали нужное по закону число членов (50 тысяч) и региональных отделений.

Пройдя со своей апелляцией российские судебные инстанции, партия русских державников подала иск в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ решения пока не принял, а "Великая Россия" с тех пор действует в основном в публицистике Андрея Савельева и заявлениях на сайте. Некоторое оживление произошло поздней осенью 2011 в связи с идеей объединения трех "патриотических" партий под флагом "Великой России".

Об этом своем новом проекте писатель, диссидент, оппозиционер, бывший лидер запрещенной левацкой Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов объявил летом 2010 года. Партия унаследовала имя от созданной в 2006 году коалиции "Другая Россия" - одного из череды объединений российских "внесистемных" оппозиционеров (в начале коалицию вместе с Лимоновым возглавляли Михаил Касьянов и Гарри Каспаров). К 2010 году "Другая Россия" как коалиция прекратила существование, и Лимонов с товарищами решил объявить о создании партии.

В июле 2010-го они провели в Москве учредительный съезд, в декабре подали документы в минюст, в январе 2011-го получили отказ, объясненный несоответствием устава закону о партиях. В ноябре Мосгорсуд подтвердил отказ.

Партия, созданная по образцу европейских "пиратских партий" и борющаяся за отмену ограничений некоммерческого распространения информации в Интернете (то есть за сокращение сферы действия авторских прав), а также за развитие прямой "электронной" демократии. Последнее означает развитие систем голосования по общественно важным вопросам в Интернете.

Партия еще не получала отказ в регистрации, но уже успела в дуэте с минюстом позабавить читающую новости публику. Министерство юстиции вначале отказалось принимать у "пиратов" предварительное уведомление о начале создания партии, заявив, что "пиратство" - это уголовно наказуемый разбой на море, и партию под таким названием регистрировать в России никак нельзя. Объяснения, что в данном контексте слово "пиратство" тоже широко известно, но означает нечто совершенно другое, не помогли: в июле 2011 года московский суд подтвердил отказ. Тогда "пираты" во главе с председателем партии Павлом Рассудовым (в сети - Jack) и вице-председателем Станиславом Шакировым (в сети - Choojoy) провели блиц-конкурс на новое название и подали в минюст уведомления сразу с двумя вариантами: "Пираццкая партия" и "Партия без названия". Министерство без возражений приняло оба.

Теперь у "пиратов" есть время до следующего июля, чтобы набрать 45 тысяч членов, создать отделения в половине субъектов, провести съезд, подать документы на регистрацию в минюст - и, исходя из обычной российской практики, получить отказ.

Создана самарской деятельницей Светланой Пеуновой, которая, согласно информации на ее сайтах, является психологом, педагогом, юристом и автором таких книг "по практической психологии и оздоровлению", как "Азбука счастья" и "Учебник жизненных истин".

Идеология партии - защита всех прав всех трудящихся путем продвижения представителей всех слоев трудящихся в выборные органы, а для этого - воспитательная деятельность с целью "пробуждения самосознания российского народа как единственного источника власти в своей стране".

"Воля" за последние четыре года четырежды получала от властей отказ в регистрации. В последний раз минюст отказал ей летом 2011 года, стандартно заявив, что в списках членов партии есть "мертвые души", а устав не соответствует закону. В сентябре Пеунова предприняла новую попытку, проведя очередной учредительный съезд партии.

На сайте партии размещены тексты заявлений Пеуновой в ФСБ и Следственный комитет на Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Пеунова просит проверить, не подпадает ли их деятельность под статьи о государственной измене и терроризме.

"Воля" Пеуновой считает выборы в Госдуму незаконными и призывает граждан протестовать против них.