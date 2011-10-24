Водители готовы протестировать алколазер вместе с ГИБДД

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Ежегодно в России по вине нетрезвых водителей происходят тысячи ДТП

Федерация автовладельцев России (ФАР) хочет совместно с ГИБДД протестировать прибор для дистанционного обнаружения паров алкоголя в салоне автомобиля.

В начале лета МВД заявило, что "алколазер" будет принят на вооружение в ГИБДД до конца 2011 года.

Некоторые автолюбители - в том числе вице-президент ФАР Константин Шутов - усомнились в эффективности нового алколазера.

Другие эксперты указывают на то, что пары этилового спирта могут исходить не только от водителя, но и от пассажира. Кроме того, спирт содержится в стеклоочистительной жидкости, его концентрация особенно высока в зимней жидкости для стекол.

Убедиться в безошибочности

В настоящее время проект находится на стадии проведения испытаний опытного образца, сообщили Русской службе Би-би-си в петербургской компании "Лазерные системы", которая разрабатывает алколазер.

"Мы бы хотели предложить министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву провести совместные рейды с использованием этого прибора, чтобы убедиться в его безошибочности", - сказал в интервью Интерфаксу лидер ФАР Сергей Канаев.

Количество аварий c участием нетрезвых водителей, по данным госавтоинспекции, в 2010 году в России превысило 11 тысяч.

С начала 2011 года в одной только Москве произошло 163 аварии, совершенные водителями, находившимися в состоянии опьянения.

Промилле в крови

Последним крупным ДТП такого рода стал инцидент 22 сентября на юге Москвы, когда 37-летний бизнесмен на джипе сбил семерых студентов на тротуаре. Двое девушек погибли.

По данным УВД, концентрация алкоголя, обнаруженного в крови водителя, составляла 1,45 промилле.

Сергей Канаев заметил, что в случае подтверждения эффективности нового прибора, федерация "готова всячески поддержать его массовое применение".

Ежегодно на дорогах России гибнут десятки тысяч людей. В 2010 году, по официальным данным, в различных ДТП погибли 26,5 тыс. человек и более четверти миллиона - 250, 6 тыс. человек - получили травмы.