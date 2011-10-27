Экс-сокамерник Ходорковского просит убежища в Британии
Бывший сокамерник экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Александр Кучма, живущий и работающий в Чите, попросил политического убежища в Великобритании.
"В России моей жизни и свободе угрожает опасность, поскольку в отношении меня совершались преступления по поручению руководства Российской Федерации", - говорится в обращении Кучмы.
Руководитель Забайкальского правозащитного центра (ЗПЦ) Виталий Черкасов в интервью РИА Новости заявил, что "после того как Кучма стал публичным человеком, к нему стали проявлять повышенное внимание разные люди".
Бывший заключенный Краснокаменской колонии Александр Кучма в мае этого года дал интервью электронному изданию Газета.ru, в котором заявил, что его вынудили напасть на Ходорковского с ножом, а потом подать против него иск о якобы имевших место сексуальных домогательствах.
"Могу честно сказать, что я резал Ходорковского не по своей воле. И могу сказать, что в суд я на него не подавал", - рассказал тогда Кучма.
Согласно результатам опроса, опубликованного 24 октября, за освобождение Михаила Ходорковского сейчас выступают 30% россиян, против - 20%.
Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев уже отсидели семь лет за мошенничество и уклонение от уплаты налогов по первому делу ЮКОСа. С учетом последнего решения Мосгорсуда заключенные, не признавшие свою вину в экономических преступлениях и называвшие приговоры политически мотивированными, должны выйти на свободу не ранее 2016 года.
На двух работах
По словам Виталия Черкасова, Александр Кучма, который сейчас работает на двух работах, в том числе занимаясь частным извозом, утверждает, что за ним постоянно ездит машина.
"Он постоянно видит какие-то сомнительные машины, которые его сопровождают. И я попросил его быть осторожным", - отметил Черкасов. При этом он осудил решение Кучмы просить политического убежища.
"Не хотелось бы, чтобы определенная часть общества, воспринимающая его как отстаивающего свои права, отвернулась от него после таких непродуманных заявлений", - сказал правозащитник.
"Я просил его быть осторожным и не спешить, поскольку нет оснований для такого шага, как поиск политического убежища, есть другие возможности отстаивать свои права и ему сейчас ничего не угрожает",- пояснил Черкасов в интервью Интерфаксу.
26 октября бывший сокамерник экс-главы ЮКОСа узнал, что ему заново придется оспаривать отказ возбудить дело по факту перелома руки в период содержания в колонии.
"Два месяца бывший осужденный напрасно добивался отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту перелома руки в период его содержания в ИК-3 Читы. Накануне в судебном заседании прокурор признался: это постановление было отменено еще в августе. Но имеется новое решение об отказе, которое Кучме вновь придется обжаловать в суде", - говорилось в сообщении пресс-службы Забайкальского правозащитного центра.
Интервью Ходорковского
Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии в Карелии, дал новое интервью иностранным корреспондентам. В заочной беседе с редакцией журнала Paris Match, текст которой публикует пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, бывший глава ЮКОСа рассказал о своей тюремной жизни.
В этом интервью Ходорковский, в частности, прокомментировал ситуацию с нападением на него Александра Кучмы.
"Мне не пришлось сталкиваться с физическим насилием в отношении себя, за исключением того случая в сибирской колонии у границы с Китаем , когда один заключенный напал на меня ночью с ножом. Я думаю, что он был невменяемым. Сам он впоследствии, выйдя на свободу, публично заявил, что его заставили так поступить тюремщики. Невозможно проверить, так ли это", - сказал Ходорковский.
Нападение на Ходорковского было совершено Кучмой в апреле 2006 года в колонии в Краснокаменске. Кучма ранил бывшего предпринимателя, когда тот спал, ударив его ножом в лицо. Ходорковскому наложили швы, а Кучму посадили в штрафной изолятор.
Тюрьма - это "закрытое, нечеловеческое, грубое пространство, обладающее дурацкой логикой, если таковая вообще имеется", рассказал Ходорковский журналистам.
"Но все же и здесь иногда случается встретить удивительных людей, какие-то островки человечности и сопротивления, которые напоминают о том, что не все тут окрашено в черный цвет", - подчеркнул он.