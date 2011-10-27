Экс-сокамерник Ходорковского просит убежища в Британии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Михаил Ходорковский выйдет на свободу не раньше 2016 года

Бывший сокамерник экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Александр Кучма, живущий и работающий в Чите, попросил политического убежища в Великобритании.

"В России моей жизни и свободе угрожает опасность, поскольку в отношении меня совершались преступления по поручению руководства Российской Федерации", - говорится в обращении Кучмы.

Руководитель Забайкальского правозащитного центра (ЗПЦ) Виталий Черкасов в интервью РИА Новости заявил, что "после того как Кучма стал публичным человеком, к нему стали проявлять повышенное внимание разные люди".

Бывший заключенный Краснокаменской колонии Александр Кучма в мае этого года дал интервью электронному изданию Газета.ru, в котором заявил, что его вынудили напасть на Ходорковского с ножом, а потом подать против него иск о якобы имевших место сексуальных домогательствах.

"Могу честно сказать, что я резал Ходорковского не по своей воле. И могу сказать, что в суд я на него не подавал", - рассказал тогда Кучма.

Согласно результатам опроса, опубликованного 24 октября, за освобождение Михаила Ходорковского сейчас выступают 30% россиян, против - 20%.

Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев уже отсидели семь лет за мошенничество и уклонение от уплаты налогов по первому делу ЮКОСа. С учетом последнего решения Мосгорсуда заключенные, не признавшие свою вину в экономических преступлениях и называвшие приговоры политически мотивированными, должны выйти на свободу не ранее 2016 года.

На двух работах

По словам Виталия Черкасова, Александр Кучма, который сейчас работает на двух работах, в том числе занимаясь частным извозом, утверждает, что за ним постоянно ездит машина.

"Он постоянно видит какие-то сомнительные машины, которые его сопровождают. И я попросил его быть осторожным", - отметил Черкасов. При этом он осудил решение Кучмы просить политического убежища.

Предоставление убежища в Великобритании Согласно Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года, каждый человек вправе просить политическое или территориальное убежище от преследования в другой стране. Просящий убежище должен покинуть свою родину и не быть в состоянии вернуться из соображений безопасности. Кроме того, согласно Европейской конвенции о правах человека, Великобритания может не выдать того или иного человека в третью страну, если существуют опасения, что там он может быть подвергнут пыткам или с ним могут плохо обращаться. В случае, если британские власти сочтут, что преследование просящему убежище не грозит, но существуют какие-то другие причины беспокоиться за его безопасность, ему может быть позволено временно остаться на территории страны. Представители Службы пограничного контроля Великобритании (UKBA), рассматривающие анкеты о предоставлении политического убежища, в течение шести месяцев должны принять решение. Успешный кандидат получает право остаться в Великобритании. Тот, кому в предоставлении убежища было отказано, должен по прошествии этого периода времени покинуть страну. По данным британского МВД, во втором квартале 2011 года политическое убежище запросили 4253 человека. Каждому четвертому (23%) дали убежище, 70% отказали, а 8% получили право временно остаться в Великобритании.

"Не хотелось бы, чтобы определенная часть общества, воспринимающая его как отстаивающего свои права, отвернулась от него после таких непродуманных заявлений", - сказал правозащитник.

"Я просил его быть осторожным и не спешить, поскольку нет оснований для такого шага, как поиск политического убежища, есть другие возможности отстаивать свои права и ему сейчас ничего не угрожает",- пояснил Черкасов в интервью Интерфаксу.

26 октября бывший сокамерник экс-главы ЮКОСа узнал, что ему заново придется оспаривать отказ возбудить дело по факту перелома руки в период содержания в колонии.

"Два месяца бывший осужденный напрасно добивался отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту перелома руки в период его содержания в ИК-3 Читы. Накануне в судебном заседании прокурор признался: это постановление было отменено еще в августе. Но имеется новое решение об отказе, которое Кучме вновь придется обжаловать в суде", - говорилось в сообщении пресс-службы Забайкальского правозащитного центра.

Интервью Ходорковского

Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии в Карелии, дал новое интервью иностранным корреспондентам. В заочной беседе с редакцией журнала Paris Match, текст которой публикует пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, бывший глава ЮКОСа рассказал о своей тюремной жизни.

В этом интервью Ходорковский, в частности, прокомментировал ситуацию с нападением на него Александра Кучмы.

"Мне не пришлось сталкиваться с физическим насилием в отношении себя, за исключением того случая в сибирской колонии у границы с Китаем , когда один заключенный напал на меня ночью с ножом. Я думаю, что он был невменяемым. Сам он впоследствии, выйдя на свободу, публично заявил, что его заставили так поступить тюремщики. Невозможно проверить, так ли это", - сказал Ходорковский.

Нападение на Ходорковского было совершено Кучмой в апреле 2006 года в колонии в Краснокаменске. Кучма ранил бывшего предпринимателя, когда тот спал, ударив его ножом в лицо. Ходорковскому наложили швы, а Кучму посадили в штрафной изолятор.

Тюрьма - это "закрытое, нечеловеческое, грубое пространство, обладающее дурацкой логикой, если таковая вообще имеется", рассказал Ходорковский журналистам.

"Но все же и здесь иногда случается встретить удивительных людей, какие-то островки человечности и сопротивления, которые напоминают о том, что не все тут окрашено в черный цвет", - подчеркнул он.