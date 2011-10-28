Минюст России хочет упростить регистрацию партий

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Функции регистрации партий и НКО минюст хочет передать налоговикам

Министерство юстиции России предлагает изменить порядок регистрации политических партий и некоммерческих организаций (НКО).

Новый законопроект ведомства предполагает передачу функций учета НКО и политических партий Федеральной налоговой службе (ФНС). Также планируется ввести фактически уведомительный порядок оформления документов.

"Это пока сырая идея, она находится в начальной стадии", - заявил в пятницу глава минюста Александр Коновалов, комментируя разработку законопроекта.

Тем временем, в СМИ уже звучат мнения о том, что проект минюста может означать либерализацию процесса регистрации политических партий в России.

Министерство хочет отказаться от функций, которые связаны с регистрацией, надзором, ликвидацией НКО, политических партий и общественных объединений.

Подобные предложения впервые озвучил вице-премьер Игорь Шувалов в связи с намерением российского правительства унифицировать процедуру государственной регистрации некоммерческих и коммерческих организаций, взяв за основу последние.

Поэтому эти функции планируется передать ФНС, а надзор за соблюдением общественными, политическими и религиозными объединениями законов - прокуратуре.

"Облегчит порядок регистрации"

Светлана Минакова, старший юрист компании "Юков, Хренов и Партнеры", подчеркивает, что "рассматриваемый законопроект предполагает заменить разрешительную форму регистрации НКО, при которой требуется принятие решения минюстом или его территориальным органом о государственной регистрации некоммерческой организации, на уведомительную".

Этот законопроект облегчит порядок регистрации [НКО и политических партий] Светлана Минакова, <br> старший юрист компании "Юков, Хренов и Партнеры"

Как заявила юрист bbcrussian.com, "налоговый орган, он же регистрирующий, проверяет лишь только формальное соответствие поданных на государственную регистрацию документов".

ФНС обязана будет в течение пяти дней зарегистрировать объединение после получения перечня необходимых документов.

Минакова считает, что "этот законопроект облегчит порядок регистрации".

По информации интернет-издания Газета.ру, минюст предлагает сократить основания для отказа в регистрации политической партии.

Главными основаниями для запрета регистрации будут непредставление всех необходимых документов, нарушение сроков их предоставления, несоответствие символики или названия партии требованиям закона - то есть формальные критерии, как и в случае с регистрацией юридических лиц.

Помимо этого, налоговики не смогут сами принимать решение о правдивости сведений, предоставленных в документе при регистрации. Этим должны будут по их запросу заниматься силовые ведомства.

Помимо этого, особо оговаривается, что в отличие от НКО и политических партий профсоюзам просто не смогут отказать в регистрации.

"Убрать запредельные нормы"

По мнению секретаря федерального политсовета незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Константина Мерзликина, предложения минюста нельзя назвать либерализацией процесса регистрации в России политических партий.

По его мнению, о либерализации можно было бы говорить, если бы было выполнено нескольких условий.

[Из закона о партиях] нужно было бы убрать все те запредельные нормы, которые требуют от граждан проведения огромного количества административных мероприятий, формалистики и бюрократии при подготовке документов на государственную регистрацию партии Константин Мерзликин, <br> секретарь федерального политсовета ПАРНАСа

Во-первых, необходимо, по его словам, необходимо внести изменение в закон о политических партиях. "Из него нужно было бы убрать все те запредельные нормы, которые требуют от граждан проведения огромного количества административных мероприятий, формалистики и бюрократии при подготовке документов на государственную регистрацию партии", - считает Мерзликин.

Во-вторых, нужно снизить объемы требований по численности членов партии и "регионального покрытия". Сейчас для регистрации партии необходимо, чтобы отделения партии численностью не менее 450 человек существовали бы более чем в половине субъектов Российской Федерации.

Представитель ПАРНАСа подчеркивает, что уведомительный характер регистрации должен быть не только четко прописан в законе, но и соблюдаться учреждениями в правоприменительной практике.

В России целый ряд объединений не был зарегистрирован властями и в настоящее время оспаривает эти решения в судах, в их числе - ПАРНАС.

В середине октября Московский городской суд вернул протест ПАРНАСа против отказа в регистрации на новое рассмотрение в Замоскворецкий районный суд.

Судебные процессы сопровождают и историю Республиканской партии России (РПР) Владимира Рыжкова.

В первой половине октября Рыжков заявил, что вступило в силу решение Европейского суда по правам человека о незаконности лишения его партии регистрации. Теперь он намерен обратиться в Верховный суд России, требуя восстановить регистрацию РПР.