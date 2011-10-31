Лужков: Медведев имеет диктаторские замашки

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил Русской службе Би-би-си, что президент России Дмитрий Медведев - в отличие от премьер-министра Владимира Путина - категорически не приемлет инакомыслия.

В ходе интервью в испанской Марбелье Лужков сказал, что нынешний глава правительства проявляет большую терпимость к критике по сравнению с президентом.

"На Западе Путина считают менее демократичным, чем Медведева, но Медведев имеет диктаторские замашки, замашки, которые связаны с желанием подавить любое инакомыслие, - считает Лужков. - Фигура Медведева - совсем иная, чем представляется на Западе. Путин, по крайней мере по сравнению с господином Медведевым, будет эффективнее управлять нашей страной".

Лужков, занимавший должность мэра Москвы в течение почти 20 лет, был уволен осенью прошлого года. Президент Медведев подписал приказ о его отстранении от должности с формулировкой в связи "с утратой доверия" главы государства.

Незадолго до этого Лужков опубликовал статью в правительственной "Российской газете", в которой написал о "тяжелой атмосфере" в обществе. После этого Медведев посоветовал всем представителям власти "либо участвовать в улучшении общественных институтов, или переходить в оппозицию".

Эксперты, между тем, говорили, что в течение своей карьеры Лужков всегда ладил с Путиным, однако отношения с Медведевым у него не сложились.

В октябре этого года стало известно, что Лужков вызван на допрос в Следственный департамент МВД России в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В связи с этим же расследованием несколько раз вызывали на допрос супругу бывшего столичного мэра Елену Батурину.

Сейчас Лужков находится за границей, однако обещает в ближайшее время приехать в Россию и пообщаться со следователями.

В интервью Русской службе Би-би-си бывший мэр сказал, что не явиться на беседу со следователем в качестве свидетеля - значит дать козырь в руки своим противникам, обвиняющим Лужкова в коррупции.

"Задача достать"

"Я такого козыря им не дам. Я приду и буду защищать свою честь. Это - дело чести", - говорит Лужков. При этом бывший мэр Москвы не уточнил, когда именно он собирается вернуться на родину.

Интервью в Испании В Марбелье, у самого берега Средиземного моря, парковка дорогая, но Ирина бросила машину у тротуара, чтобы познакомиться с подтянутым пенсионером в темно-синих брюках. Она вклинивается в нашу беседу: "Простите, я смотрю и думаю, вы это или не вы?" "Я", - отвечает пенсионер. Неожиданный бонус к отпускному фотоальбому Ирины. Айфон заглатывает две фотки: радостная хозяйка рядом с улыбающимся мэром Юрием Лужковым. Бывшим, да. Но совершенно не потерявшим известности. Напротив, даже прибавившим. "Мы тут газет не читаем, и телевизор не смотрим, но в интернете про вас слышали", - говорит Ирина. Это она - про недавние нашумевшие интервью Лужкова. В них, через год после отставки, экс-мэр обрушился с критикой против президента Медведева и "Единой России". В представлении Лужкова большинство если не россиян, то москвичей уж точно испытывают к нему такую же симпатию, как Ирина. Олег Болдырев, Русская служба Би-би-си

Пресс-секретарю президента Наталье Тимаковой, сказавшей что для отставного политика Лужкова-де много чести считаться политическим оппонентом, он отвечает "Много чести не бывает. Она либо есть, либо ее нет".

Елена Батурина, однако, остается за границей. Экс-мэр опасается, что, взяв с нее подписку о невыезде, правоохранительные органы сделают ее заложницей и смогут давить на дочерей Батуриной и Лужкова, живущих в Англии.

Бывший московский градоначальник расценивает свое привлечение к следственным действиям как политическое давление, начатое по команде из Кремля после его недавнего критического интервью радио "Свобода".

"Да, я дал интервью. В этом интервью я сказал о том, что будущие выборы не являются выборами свободными. Они уже по сути дела сформированы и альтернативности, избирательности в выборах у нас нет, - сказал Лужков. - И сразу после этих слов, буквально сразу после этих слов и по команде из Кремля нашим правоохранительным органам была поставлена задача: достать. Достать бывшего мэра города Москвы".

В ответ на вопрос о том, готов ли он к дальнейшим репрессиям со стороны властей и появлению новых уголовных обвинений уже лично против него, Лужков сказал: "Я готов к любому развитию событий, потому что я знаю нашу власть, которая умеет мстить. И тем не менее, я не дам им такой возможности, если я не появлюсь, считать меня только из-за этого виновным".

Белая ворона?

Через год после отставки бывший мэр по-прежнему считает, что объективных причин для его увольнения не было, и он лишился должности только потому, что в Кремле его не считали своим и еще за год до выборов начали нервничать - сумеют ли получить при Лужкове необходимую поддержку москвичей?

Сделать результат можно. А вот получить результат сегодня в России партии власти невозможно Юрий Лужков, <br/>бывший мэр Москвы

"Я был всегда для власти "белой вороной", - говорит он. - Будущие выборы не являются выборами свободными. Они уже по сути дела сформированы и альтернативности, избирательности в выборах у нас нет. У нас есть известные партии, у нас есть - к великому сожалению - известные результаты и у нас есть известные личности, которые будут стоять у власти в следующем году. Это - господин Путин, президент, и господин Медведев - премьер".

Впрочем, в нынешних условиях "Единой России" вряд ли удастся получить большинство голосов на будущих парламентских выборах, если эти выборы будут честными, настаивает Лужков.

В ответ на вопрос Би-би-си, знает ли он, как осуществляется административное давление во время выборов, бывший мэр сказал: "Конечно. Прямо это связывается вообще с возможностью продолжать работу".

"Вы знаете, одно дело получить объективную поддержку, а другое - сделать результат. Сделать результат можно. А вот получить результат сегодня в России партии власти невозможно", - утверждает Лужков.

Многие спросят, где же Лужков был раньше и почему его критика стала громкой только сейчас? Разве не Лужков своим опытом и авторитетом укреплял последние годы "вертикаль власти" и популярность "Единой России"? Разве не обвиняют его в тех же пороках, что и всю федеральную верхушку?

Чрезмерная централизация в управлении, непрозрачность принятия решений, зажим протестных акций, разные условия ведения бизнеса для "своих" и всех остальных, стремительный взлет бизнеса Елены Батуриной, наконец. Это - тоже о Лужкове?

Бывший мэр не согласен. "Я выступал против политики Зурабова и Кудрина, против антисоциального 122-го закона (о монетизации льгот), я выступал против Лесного кодекса, против законов, которые ущемляли малый и средний бизнес. Я выступал против законов, которые обрушили наш потенциал образования" - перечисляет он свои заслуги.

Батуринские два процента

"Я всегда был возмутителем спокойствия, который вызывал у этих людей желание заставить меня замолчать", - повторяет он.

И отдельно - о Батуриной. Защищать ее (и себя) от обвинений в семейственности за последние годы Лужков научился в отточенных формулировках, поскольку говорить об этом приходится часто.

"За все время [ее] огромный строительный бизнес в Москве получил инвестиционных поручений на уровне всего 2% от того, что заказывала Москва строительному бизнесу. Два процента, и все это выиграно на конкурсах".

По словам Лужкова, Батурина намеренно вела большую часть бизнеса за пределами столицы, чтобы не давать повода к обвинениям.

Но вновь всплывшие вопросы к бывшему градоначальнику все равно связывают с деятельностью "Интеко". Внимание следователей привлекли сделки по продаже земли компании "Премьер-эстейт" и покупка Батуриной так называемых "посольских земель".

Оба дела, как подчеркивает Лужков, суды пытались разбирать не раз, и каждый раз претензии к Батуриной не подтверждались.