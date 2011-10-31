Лужков: Медведев имеет диктаторские замашки
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил Русской службе Би-би-си, что президент России Дмитрий Медведев - в отличие от премьер-министра Владимира Путина - категорически не приемлет инакомыслия.
В ходе интервью в испанской Марбелье Лужков сказал, что нынешний глава правительства проявляет большую терпимость к критике по сравнению с президентом.
"На Западе Путина считают менее демократичным, чем Медведева, но Медведев имеет диктаторские замашки, замашки, которые связаны с желанием подавить любое инакомыслие, - считает Лужков. - Фигура Медведева - совсем иная, чем представляется на Западе. Путин, по крайней мере по сравнению с господином Медведевым, будет эффективнее управлять нашей страной".
Лужков, занимавший должность мэра Москвы в течение почти 20 лет, был уволен осенью прошлого года. Президент Медведев подписал приказ о его отстранении от должности с формулировкой в связи "с утратой доверия" главы государства.
Незадолго до этого Лужков опубликовал статью в правительственной "Российской газете", в которой написал о "тяжелой атмосфере" в обществе. После этого Медведев посоветовал всем представителям власти "либо участвовать в улучшении общественных институтов, или переходить в оппозицию".
Эксперты, между тем, говорили, что в течение своей карьеры Лужков всегда ладил с Путиным, однако отношения с Медведевым у него не сложились.
В октябре этого года стало известно, что Лужков вызван на допрос в Следственный департамент МВД России в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В связи с этим же расследованием несколько раз вызывали на допрос супругу бывшего столичного мэра Елену Батурину.
Сейчас Лужков находится за границей, однако обещает в ближайшее время приехать в Россию и пообщаться со следователями.
В интервью Русской службе Би-би-си бывший мэр сказал, что не явиться на беседу со следователем в качестве свидетеля - значит дать козырь в руки своим противникам, обвиняющим Лужкова в коррупции.
"Задача достать"
"Я такого козыря им не дам. Я приду и буду защищать свою честь. Это - дело чести", - говорит Лужков. При этом бывший мэр Москвы не уточнил, когда именно он собирается вернуться на родину.
Пресс-секретарю президента Наталье Тимаковой, сказавшей что для отставного политика Лужкова-де много чести считаться политическим оппонентом, он отвечает "Много чести не бывает. Она либо есть, либо ее нет".
Елена Батурина, однако, остается за границей. Экс-мэр опасается, что, взяв с нее подписку о невыезде, правоохранительные органы сделают ее заложницей и смогут давить на дочерей Батуриной и Лужкова, живущих в Англии.
Бывший московский градоначальник расценивает свое привлечение к следственным действиям как политическое давление, начатое по команде из Кремля после его недавнего критического интервью радио "Свобода".
"Да, я дал интервью. В этом интервью я сказал о том, что будущие выборы не являются выборами свободными. Они уже по сути дела сформированы и альтернативности, избирательности в выборах у нас нет, - сказал Лужков. - И сразу после этих слов, буквально сразу после этих слов и по команде из Кремля нашим правоохранительным органам была поставлена задача: достать. Достать бывшего мэра города Москвы".
В ответ на вопрос о том, готов ли он к дальнейшим репрессиям со стороны властей и появлению новых уголовных обвинений уже лично против него, Лужков сказал: "Я готов к любому развитию событий, потому что я знаю нашу власть, которая умеет мстить. И тем не менее, я не дам им такой возможности, если я не появлюсь, считать меня только из-за этого виновным".
Белая ворона?
Через год после отставки бывший мэр по-прежнему считает, что объективных причин для его увольнения не было, и он лишился должности только потому, что в Кремле его не считали своим и еще за год до выборов начали нервничать - сумеют ли получить при Лужкове необходимую поддержку москвичей?
"Я был всегда для власти "белой вороной", - говорит он. - Будущие выборы не являются выборами свободными. Они уже по сути дела сформированы и альтернативности, избирательности в выборах у нас нет. У нас есть известные партии, у нас есть - к великому сожалению - известные результаты и у нас есть известные личности, которые будут стоять у власти в следующем году. Это - господин Путин, президент, и господин Медведев - премьер".
Впрочем, в нынешних условиях "Единой России" вряд ли удастся получить большинство голосов на будущих парламентских выборах, если эти выборы будут честными, настаивает Лужков.
В ответ на вопрос Би-би-си, знает ли он, как осуществляется административное давление во время выборов, бывший мэр сказал: "Конечно. Прямо это связывается вообще с возможностью продолжать работу".
"Вы знаете, одно дело получить объективную поддержку, а другое - сделать результат. Сделать результат можно. А вот получить результат сегодня в России партии власти невозможно", - утверждает Лужков.
Многие спросят, где же Лужков был раньше и почему его критика стала громкой только сейчас? Разве не Лужков своим опытом и авторитетом укреплял последние годы "вертикаль власти" и популярность "Единой России"? Разве не обвиняют его в тех же пороках, что и всю федеральную верхушку?
Чрезмерная централизация в управлении, непрозрачность принятия решений, зажим протестных акций, разные условия ведения бизнеса для "своих" и всех остальных, стремительный взлет бизнеса Елены Батуриной, наконец. Это - тоже о Лужкове?
Бывший мэр не согласен. "Я выступал против политики Зурабова и Кудрина, против антисоциального 122-го закона (о монетизации льгот), я выступал против Лесного кодекса, против законов, которые ущемляли малый и средний бизнес. Я выступал против законов, которые обрушили наш потенциал образования" - перечисляет он свои заслуги.
Батуринские два процента
"Я всегда был возмутителем спокойствия, который вызывал у этих людей желание заставить меня замолчать", - повторяет он.
И отдельно - о Батуриной. Защищать ее (и себя) от обвинений в семейственности за последние годы Лужков научился в отточенных формулировках, поскольку говорить об этом приходится часто.
"За все время [ее] огромный строительный бизнес в Москве получил инвестиционных поручений на уровне всего 2% от того, что заказывала Москва строительному бизнесу. Два процента, и все это выиграно на конкурсах".
По словам Лужкова, Батурина намеренно вела большую часть бизнеса за пределами столицы, чтобы не давать повода к обвинениям.
Но вновь всплывшие вопросы к бывшему градоначальнику все равно связывают с деятельностью "Интеко". Внимание следователей привлекли сделки по продаже земли компании "Премьер-эстейт" и покупка Батуриной так называемых "посольских земель".
Оба дела, как подчеркивает Лужков, суды пытались разбирать не раз, и каждый раз претензии к Батуриной не подтверждались.