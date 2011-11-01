МИД России грозит Канаде за "список Магнитского"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По утверждению министра Лаврова, авторы "списка Магнитского" пытаются оказать давление на власти России и российские суды.

Российское внешнеполитическое ведомство пригрозило дать "адекватный ответ" в случае, если власти Канады введут санкции в отношении российских чиновников, следователей и судей, подозреваемых в причастности к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Представитель российского МИД Александр Лукашевич сказал, что внесение в парламент Канады законопроекта о "списке Магнитского" является подстрекательством к вмешательству во внутренние дела России.

28 октября парламент Канады приступил к рассмотрению законопроекта "Об осуждении коррупции и безнаказанности в связи с делом и смертью Сергея Магнитского". В случае его утверждения будет составлен список лиц, предположительно имевших отношение к смерти юриста, который занимался расследованием масштабных хищений средств из российского бюджета.

Внесенным в этот список лицам их ближайшим родственникам будет будет запрещен въезд в Канаду и проживание на ее территории.

По словам представителя российского МИД, подобная инициатива "вызывает сожаление и недоумение".

"Рассчитываем, что канадские власти проявят благоразумие и воздержатся от подобных недружественных действий", - заявил Лукашевич, добавив, что, если "здравый смысл будет проигнорирован", Россия даст на это "адекватный ответ".

"Политические игры"

Согласно закону США "Об иммиграции и гражданстве", мы обязаны отказывать в визах лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека Виктория Нуланд, <br>госдепартамент США

Ранее российские власти с гневом отреагировали на утверждение "списка Магнитского" правительством США.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти санкции "политической провокацией" и объявил о создании списка американских должностных лиц, которым запрещено посещение России.

Имена тех, кто вошел в этот список, Лавров разглашать не стал, заметив, что российские власти будут расширять или сокращать список по своему усмотрению.

По словам Александра Лукашевича, ныне депутаты канадского парламента копируют известные шаги законодателей и властей США, устраивая "политические игры с запретными списками для россиян" и попирая принцип презумпции невиновности.

Кроме того, заявил представитель МИД РФ, включенные в проект канадский законопроект формулировки "заведомо искажают реальную ситуацию" в России.

В свою очередь, комментируя введение визовых ограничений для российских должностных лиц, пресс-секретарь госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что причины этого совершенно ясны.

"Согласно закону США "Об иммиграции и гражданстве", мы обязаны отказывать в визах лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека", - объяснила она.