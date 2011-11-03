Суд на Алтае признал свидетеля Иеговы экстремистом

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Российские власти с подозрением относятся к любым религиозным объединениям за пределами традиционных конфессий

Городской суд Горно-Алтайска признал главу алтайского отделения религиозной организации "Свидетели Иеговы" Александра Калистратова виновным в экстремизме и приговорил его к 100 часам обязательных работ.

Основанием для привлечения Калистратова к суду послужили статьи в религиозных журналах, распространяемых свидетелями Иеговы, в которых следствие усмотрело призывы к разжиганию религиозной розни и унижение веры и достоинства людей с иными религиозными убеждениями.

Сами свидетели Иеговы утверждают, что в отношении них ведется планомерное преследование, являющееся частью кампании, направленной на ущемление религиозных свобод в России и ограничения права на свободу мысли и слова.

В сентябре этого года схожую точку зрения выразил госдепартамент США, заявивший в своем докладе о том, что небольшие религиозные общины, в частности, "Свидетели Иеговы", подвергаются в России дискриминации со стороны властей.

Это был повторный судебный процесс: в апреле этот же суд оправдал Калистратова в связи с "неустановлением" события преступления. Однако Верховный суд Республики Алтай отменил приговор и потребовал от городского суда рассмотреть дело заново.

Ранее 18 религиозных изданий, распространявшихся общиной свидетелей Иеговы на Алтае, были признаны судом экстремистскими. Попытки последователей вероучения оспорить эти решения в вышестоящих инстанциях успеха не имели.

Проявили снисхождение

Сторона обвинения требовала для лидера алтайских "свидетелей" 140 часов обязательных работ. Однако несмотря на то, что суд назначил Калистратову наказание меньшее, чем запрошенное гособвинением, прокуроры заявили, что не намерены обжаловать приговор.

Калистратов и его адвокат просили суд вынести оправдательный приговор, заявляя о полной невиновности подсудимого.

"Процесс показал, что по обвинению в экстремизме к суду может быть привлечен любой человек, независимо от вероисповедания или рода деятельности Лев Левинсон, <br>Институт прав человека

"Я считаю, что суд совершил ошибку, я готов отстаивать доброе имя "Свидетелей Иеговы" во всех вышестоящих судах, вплоть до Европейского суда по правам человека", - сказал Калистратов после оглашения приговора.

По делу были допрошены десятки свидетелей, но, как и прежде, ни один не смог подтвердить вину Александра, утверждают его сподвижники.

"Мы ясно показали суду необоснованность обвинений и считаем вынесенный сегодня приговор неправосудным, свидетельствующим, что в России продолжается кампания по нарушению прав свидетелей Иеговы. Мы твердо намерены добиваться отмены приговора и полной реабилитации ни в чем не повинного человека", - прокомментировал вердикт суда адвокат Виктор Женков, представлявший интересы подсудимого.

Судья сообщила, что в случае злостного уклонения от выполнения работ наказание может быть заменено на лишение свободы.

Впрочем, пока приговор не вступил в законную силу. В настоящее время Калистратов находится по подпиской о невыезде.

"Универсальный репрессивный инструмент"

По информации сайта свидетелей Иеговы, 35-летний Александр Калистратов следует этому религиозному учению с 1994 года.

По профессии он "практический школьный психолог". Как сказано в его биографии, около двух лет он работал по специальности в средней школе, однако, "в связи с нараставшей тенденцией негативного отношения к свидетелям Иеговы", был вынужден искать другую работу. Сейчас он работает дворником и рабочим по обслуживанию зданий.

С 2009 года его как руководителя местной религиозной организации преследуют по 282-й статье УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды" после выявления "признаков экстремизма" в литературе, которую распространяют последователи этого вероучения.

После длительного судебного разбирательства 14 апреля 2011 года Горно-Алтайский городской суд оправдал его за отсутствием события преступления. Однако 26 мая Верховный суд Республики Алтай возвратил дело на новое рассмотрение.

В защиту религиозного деятеля уже выступили правозащитники и юристы.

"Процесс показал, что по обвинению в экстремизме к суду может быть привлечен любой человек, независимо от вероисповедания или рода деятельности", - полагает эксперт Института прав человека Лев Левинсон.

В свою очередь директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский считает, что "неправомерное применение российского законодательства, в частности о противодействии экстремизму, "превратилось в универсальный репрессивный инструмент".

Широкая трактовка

Правообладатель иллюстрации Watchtower Image caption Публикации на религиозные темы в журнале "Сторожевая башня" признаны судом экстремистскими и разжигающими рознь

Российские власти ущемляют права небольших религиозных групп, и дело доходит до арестов их активистов, - говорилось в недавнем докладе госдепартамента США, посвященном ситуации с религиями в мире. Дискриминации, по утверждениям составителей доклада, подвергаются такие организации, как "Свидетели Иеговы", церковь сайентологии и другие.

Таким объединениям часто отказывают в регистрации, известны случаи, когда их членам не давали проводить религиозные собрания под надуманными предлогами или не выдавали разрешения на строительство зданий.

Как говорится в докладе госдепартамента, в России само понятие "экстремизм" довольно сильно зависит от того, в каком регионе принимается решение. В некоторых случаях эксперты выносят решение на основании глубокого теологического анализа, но зачастую они не руководствуются подобными исследованиями, говорится в документе.

В процессе по делу Калистратова две разные экспертизы религиозных брошюр и журналов, распространяемых "Свидетелями", пришли к прямо противоположным заключениям.

"Навешиваемый на наши публикации ярлык "экстремистские материалы" является, на наш взгляд, абсурдным, особенно если учесть, что наша литература поощряет читателей укреплять семейные узы, уважать государственные власти и любить своих ближних. Какая страна отказалась бы иметь граждан, придерживающихся этих принципов?" - удивлялся издатель публикаций, признанных судом в России экстремистскими, член совета директоров "Общества Сторожевой башни" Хорст Хеншель.

На страже

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, вероучение которой основывается на собственной интерпретации библейских текстов.

Религиоведы расходятся во мнении, к какому направлению христианства ее относить. Часть исследователей называют ее одной из протестантских конфессий, другие полагают, что их совершенно невозможно связывать с христианством, так как последователи учения отвергают ряд его ключевых догматов.

По подсчетам самой организации, в мире насчитывается порядка семи миллионов ее последователей. Численность свидетелей Иеговы в России по состоянию на август 2010 года оценивалась примерно в 160 тысяч человек.

Ряд российских исследователей и религиоведов причисляют свидетелей Иеговы к сектам.

Основное издание "свидетелей" - журнал "Сторожевая башня".

В США и ряде других стран организация зарегистрирована властями как религиозная. В то же время в некоторых государствах ее деятельность объявлена вне закона.

В Таганроге деятельность "Свидетелей Иеговы" запрещена решением суда. Это решение оспаривается в Верховном суде РФ и Европейском суде по правам человека.

В июне 2010 суд в Страсбурге признал несправедливым роспуск и отказ в регистрации московской общины "Свидетелей Иеговы".