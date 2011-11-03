Убийцу фаната "Спартака" приговорили к 17 годам тюрьмы

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Присяжные сочли 22-летнего уроженца Грозного не заслуживающим снисхождения

Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима чеченца Ахмедпашу Айдаева, признанного виновным в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова на Чистых прудах в Москве.

Сотрудник ВГТРК и болельщик "Спартака" Юрий Волков погиб 10 июля 2010 года от ножевого ранения, полученного во время драки.

Второй подсудимый, Бекхан Ибрагимов, признанный виновным в хулиганстве и побоях, получил шесть лет колонии общего режима.

Приговор Айдаеву был вынесен на основе вердикта присяжных, которые 26 октября единогласно сочли его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Прокуроры просили судью назначить Айдаеву 23 года лишения свободы. Судебный процесс на Айдаевым и Ибрагимовым был закрыт от публики, так как родственники потерпевших жаловались на угрозы в свой адрес.

Мать жертвы довольна приговором

Судья Мосгорсуда в открытом режиме огласил только резолютивную часть приговора. Мотивировочную часть огласят позже.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде России, и адвокаты подсудимых уже заявили о своем намерении это сделать.

Как передает Интерфакс, сразу же после оглашения приговора в зале суда едва не началась драка между родственниками осужденных и представителями потерпевших, которую предотвратили судебные приставы.

Мать Юрия Волкова сочла приговор в отношении Айдаева справедливым, об этом она заявила журналистам после его оглашения.

"Мне все равно, какой срок, главное, что приговор справедливый", - отметила она.

Отвечая на вопрос, не опасается ли она за свою безопасность в связи с поступавшими ей угрозами, мать убитого болельщика сказала, что не боится за себя, поскольку самое страшное в ее жизни уже произошло.

Прокуратура также осталась довольна приговором.

Трое на трое

В ночь на 10 июля 2010 года на Чистопрудном бульваре в Москве произошла драка, в результате которой ножевые ранения получили три человека. Один из них - 23-летний футбольный болельщик Юрий Волков скончался.

По мнению следователей, обвиняемые спровоцировали конфликт с группой молодых людей, среди которых был Юрий Волков. Адвокаты 22-летнего Айдаева утверждали на процессе, что у их подзащитного не было с собой ножа, и москвичи сами спровоцировали выходцев из кавказских республик на драку.

По версии обвинения, наоборот, ссора завязалась после того, как Айдаев, проходя мимо компании Волкова, умышленно задел одного из мужчин плечом, а затем ударил рукой по лицу.

Обвинители заявили, что одновременно с этим Ибрагимов, достав из кармана нож, нанес удары двум другим мужчинам, а потом Айдаев ударил Волкова ножом в область грудной клетки. Волков скончался в машине скорой помощи.

Еще один участвовавший в событиях знакомый Айдаева , Магомед Сулейманов, был также задержан и признался в том, что убийство совершил именно он. Однако следствие не предъявило ему обвинения, переквалифицировав Сулейманова в свидетеля.

Эхо другого убийства

В конце октября суд приговорил Аслана Черкесова к 23 годам заключения за умышленное убийство другого болельщика "Спартака" Егора Свиридова.

Убийство Свиридова в декабре прошлого года стало поводом для массовых акций протеста радикально настроенной молодежи. На следующий день после его гибели несколько сотен футбольных фанатов перекрыли движение на Ленинградском проспекте Москвы, а 11 декабря тысячи молодых людей собрались на Манежной площади и устроили националистический погром.