Ходорковский мог бы дать показания на суде олигархов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ходорковский, возможно, наблюдает за процессом в Лондоне из тюрьмы

В Коммерческом суде Лондона, где продолжается процесс по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу, всплыли вопросы, на которые мог бы ответить бывший владелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский.

Адвокат Березовского Лоренс Рабиновиц попросил бывшего вице-президента "Сибнефти" Евгения Швидлера прокомментировать интервью Ходорковского, которое тот в январе 1998 дал газете "Коммерсант" по поводу планировавшегося слияния ЮКОСа и "Сибнефть".

В интервью, в частности, упомянута спорная структура собственности "Сибнефти" – что как раз является предметом спора между Березовским и Абрамовичем.

Борис Березовский обвиняет владельца "Челси" в нарушении доверия и контрактов, в частности, в том, что в 2000 году Абрамович заставил его продать долю в нефтяной компании "Сибнефть" за "малую часть ее истинной стоимости".

Роман Абрамович утверждает, что Березовский никогда не владел долями в компании, а выплаты, которые он делал в пользу Березовского, были платой за "политическую крышу".

В интервью "Коммерсанту" 13-летней давности Ходорковский говорил, что обсуждал эту сделку "в том числе и с Березовским, хотя он и не является акционером "Сибнефти" непосредственно".

"Г-н Березовский не является акционером "Сибнефти", но в группу как один из совладельцев входит и, соответственно, будет одним из акционеров новой компании", – говорилось в интервью.

Отвечая на вопрос адвоката Рабиновица, Евгений Швидлер, который в 1998 году был вице-президентом "Сибнефти", сказал, что Ходорковский мог знать, какие отношения были между Абрамовичем и Березовским.

"Я думаю, что Роман [Абрамович] сказал [Ходорковскому], как на самом деле была устроена компания", – предположил Евгений Швидлер.

"О чем думал Ходорковский, [давая интервью], я не знаю", – добавил Швидлер.

Михаил Ходорковский, который мог бы ответить на этот вопрос, с 2003 года находится в российской тюрьме и среди свидетелей, которых хотели бы опросить стороны на лондонском процессе, не значится.