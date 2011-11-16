Большой театр будет продавать билеты по паспортам

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Увидеть основную сцену Большого почти невозможно, если заказывать билеты в кассе театра

Билеты в Большой театр теперь будут продаваться лишь по паспортам: так администрация театра планирует бороться с перекупщиками, из-за которых цена на билеты иногда достигает 30 тысяч рублей.

Когда эта мера начнет действовать, пока не известно, рассказала Би-би-си пресс-секретарь Большого театра Екатерина Новикова.

По ее словам, это вынужденный шаг: после открытия исторической (основной) сцены 28 октября, было введено правило не продавать больше двух билетов в одни руки, однако в борьбе со спекулянтами это не помогло.

В ноябре в Рунете широко обсуждалась публикация в LiveJournal, автор которой описал покупку билетов в кассе Большого театра: многочасовое стояние в очереди и уловки перекупщиков. Этот путь повторили и некоторые журналисты, выводы которых совпали с наблюдениями блоггера.

Спекулянтский рай

Официально максимальная цена на билет в Большой театр составляет около семи тысяч рублей: как на новую, так и на основную сцену, которая после реставрации пользуется особым спросом.

Однако в кассах театра приобрести билет на основную сцену практически невозможно. На декабрь и январь все уже распродано.

Между тем у перекупщиков купить билеты можно почти на любой день. Например, на "Спящую красавицу" Чайковского можно попасть уже 18 ноября: стоимость места на заднем ряду балкона четвертого яруса составит 2500 рублей. В партере на втором и третьем рядах можно расположиться за 27 тысяч рублей.

Сходить на еще один всемирно известный балет Чайковского - "Щелкунчик" - 31 декабря в 12:00 можно будет минимум за 4500 рублей - столько стоит последний ряд самого высокого балкона. Минимальная цена за партер составит 8 тысяч, максимальная - 32 тысячи.

Найти билеты в интернете не составляет труда: достаточно ввести соответствующий поисковый запрос, и появляется несколько десятков страниц со ссылками на сайты, торгующие билетами.

Билеты за два миллиона

За две с половиной недели работы основной сцены она уже два раза попадала в поле внимания российских блогеров, а затем и СМИ в связи с ценами на билеты.

Первый скандал разразился после того, как появились слухи о стоимости билетов на гала-концерт в день открытия: якобы их стоимость составляла от 90 тысяч до двух миллионов рублей.

Впрочем, президент России Дмитрий Медведев в конце октября лично опроверг эту информацию. На своей страничке в социальной сети Facebook он написал, что "на открытие вообще билеты не продавались - были только приглашения".