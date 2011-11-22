Пилоты в Таджикистане освобождены в зале суда

Суд освободил пилотов, но отказался оправдать

Image caption Летчики себя виновными по-прежнему не признают

Пилоты авиакомпании Rolkan Владимир Садовничий и Алексей Руденко амнистированы и освобождены в зале суда по решению суда Хатлонской области Таджикистана, сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Анора Саркорова. При этом суд отказался оправдать пилотов, по-прежнему настаивающих на своей невиновности.

Суд снизил срок заключения россиянину Садовничему и гражданину Эстонии Руденко до двух лет, шести месяцев и 10 дней, освободив их в зале суда по закону об амнистии.

Однако пилоты вновь были признаны виновными по всем вменяемым им статьям. В силе также оставлено решение о конфискации двух транспортных самолетов Ан-72, принадлежащих авиакомпании Rolkan.

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По словам адвоката летчиков Гулома Бобоева, они пока не знают, будут ли обжаловать решение суда Хатлонской области. С вопросом о подаче апелляции они определятся после того, как его подзащитные прилетят в Москву в ближайшие дни, сообщил Бобоев.

Сами осужденные заявляли во время заседания суда, что виновными себя не считают, и просили суд оправдать их.

Представитель российского посольства в Душанбе Дмитрий Кабаев заявил, что Россия удовлетворена решением суда. Ранее пресс-атташе посольства России в Душанбе Алексей Степанов заявлял, что Россия будет настаивать на полном оправдании осужденных пилотов.

8 ноября суд города Курган-Тюбе приговорил двух пилотов российской авиакомпании Rolkan Investmens Ltd к 8,5 годам тюремного заключения каждого по обвинению в контрабанде авиазапчастей, незаконном пересечении границы и нарушении правил международных авиаперевозок.

Прокуратура обжаловала этот приговор, назвав его "несостоятельным" и "незаконным". По заявлению помощника прокурора Хатлонской области Толибджона Азимова, суд предыдущей инстанции не учел "личности осужденных и стратегическое партнерство России и Таджикистана".

В ходе заседания суда Хатлонской области, где во вторник проходило рассмотрение кассационной жалобы на приговор пилотам, адвокат летчиков Гулом Бобоев заявил, что в этом деле "нет политической интриги, политической составляющей, нет антироссийского и антиэстонского призыва". Как подчеркнул защитник, "это обычное уголовное дело".

Однако, по мнению известного юриста и правозащитницы Ойнихол Бобоназаровой, на суд оказывалось давление.

"Какой бы приговор не был вынесен, судебная система не была абсолютно независима, так как есть давление как со стороны России, так и со стороны таджикских властей", - считает Бобоназарова.

Ранее МИД России назвал приговор "политически ангажированным" и крайне суровым, а российский президент поручил внешнеполитическому ведомству и правоохранительным органам заняться судьбой осужденных пилотов.

Сейчас, как сообщает таджикская прокуратура, Госкомитет национальной безопасности Таджикистана совместно с ФСБ России и правоохранительными органами Афганистана начал проверку в отношении авиакомпании Rolkan, зарегистрированной на Виргинских островах, и в отношении ее главы, гражданина России, Сергея Полуянова.

Выходя из зала суда, летчик Владимир Садовничий поблагодарил всех за поддержку. По словам Садовничего, ему жаль, что его дело связывают с делом мигрантов из Таджикистана, которые едут в Россию не от хорошей жизни и с намерением заработать деньги для семьи.

Вскоре после того, как суд Курган-Тюбе вынес летчикам приговор, стало известно, что в России за нарушение миграционного законодательства были задержаны 134 гражданина Таджикистана, и готовится высылка порядка 100 граждан Таджикистана, ранее совершивших правонарушения.

В Душанбе тогда выразили уверенность, что высылка нелегальных таджикских мигрантов из России – ответ Кремля на приговор. Однако президент России призвал рассматривать этот случай как совпадение.

Одновременно с этим выступил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В интервью Интерфаксу он заявил, что временный запрет на использование трудовой миграции из Таджикистана может быть введен по медицинским соображениям.

По его словам, в последнее время у трудовых мигрантов из Таджикистана выявляют много случаев заболевания ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

"Естественным в данном случае выходом может стать рассмотрение вопроса о полном запрете на использование трудовой миграции из этого государства до решения вопроса о создании там хотя бы минимальных условий здравоохранения", - сказал Онищенко.

Накануне стало известно, что может быть ограничен ввоз в Россию агропродукции из Таджикистана - хлопка и овощей. Россельхознадзор настаивает, что товары, поступающие из среднеазиатской республики, не отвечают фитосанитарным нормам.

По данным службы, за первые девять месяцев этого года в хлопке и овощах из Таджикистана обнаружили 154 паразита.

Российские политики: помогла жесткая позиция Москвы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Москве считают, что освобождение летчиков стало возможным благодаря жесткой позиции российского руководства

Президент России Дмитрий Медведев приветствовал решение таджикского суда, освободившего Владимира Садовничего и Алексея Руденко. Российские политики считают, что на это решение властей Таджикистана повлияла жесткая позиция российского руководства. В Госдуме считают, что гонения на таджиков прекратятся со дня на день.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила во вторник, что ситуация вокруг задержанных летчиков "была на контроле у президента".

"По его поручению были проведены необходимые консультации с таджикскими властями, а также предприняты все меры по защите прав российского гражданина", - заявила Тимакова. По ее словам, руководство России "всегда будет защищать интересы своих граждан и оказывать им необходимую помощь и поддержку в сложных ситуациях".

В МИД России оценили решение таджикского суда как "большой успех". "Считаем, что с освобождением нашего гражданина восторжествовала справедливость", - приводит Интерфакс слова источника в ведомстве, который подчеркнул, что МИД "с самого начала рассматривал приговор гражданину РФ как необоснованный".

На новость об освобождении летчиков отреагировали также и в Эстонии. Министр иностранных дел страны Урмас Паэт заявил, что удовлетворен решением суда, подчеркнув при этом, что для него произошедшее "не было большим сюрпризом".

"В течение этих недель мы очень тесно общались с представителями Таджикистана, Европейского союза и Европейской комиссии. Я два раза вел переговоры по телефону с министром иностранных дел Таджикистана. Велся обмен информацией и общение в ходе этого процесса с представителями России в Таллине, Москве и Душанбе", - сказал Паэт Интерфаксу.

Приветствовали освобождение летчиков и в российской Госдуме.

"Эта ситуация наглядно демонстрирует, что у России сегодня есть серьезный авторитет в мире, с ним нельзя не считаться", - заявил секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

Вместо того, чтобы выслать парочку каких-то дипломатов или родственников таджикского руководства, начали задерживать несчастных гастарбайтеров Людмила Алексеева

По его словам, чтобы добиться "восстановления элементарной справедливости" потребовались "жесткая позиция президента страны и слаженная работа министерства иностранных дел".

В руководстве КПРФ также удовлетворены решением таджикского суда, однако считают, что МИД России длительное время не обращал внимания на эту ситуацию.

"Нас, безусловно, очень радует, что ситуация с летчиками российской авиакомпании завершилась подобным образом. Наконец-то, наше государство научилось отстаивать права своих граждан", - сказал Интерфаксу первый зампред думского комитета по международным делам Леонид Калашников.

При этом, по его словам, российское руководство должно было значительно раньше "предметно и активно заняться судьбой двух летчиков".

Представители ЛДПР высказаоли мнение, что для освобождения россиянина "потребовались совместные усилия - президента, законодательной и исполнительной власти", и что в подобных случаях впредь руководителям России следует действовать таким же образом.

Председатель высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что арест летчиков в Таджикистане и гонения на таджиков со стороны миграционных властей России прямо связаны.

Ранее российский президент Дмитрий Медведев называл эти два события случайным совпадением.

"Совсем не случайно у нас стали отлавливать таджиков", - заявил Интерфаксу Лебедев. По его мнению, "это нормальный способ экономической войны с политическим подтекстом, признанный во всем мире".

Лебедев считает, что прессинг на граждан Таджикистана в России ослабнет: "Я думаю, завтра уже все прекратится".

Между тем глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева считает, что действия российских властей в ответ на арест российского летчика были непропорциональными.

"Вместо того, чтобы выслать парочку каких-то дипломатов или родственников таджикского руководства, начали задерживать несчастных гастарбайтеров", - сказала правозащитница.

По ее мнению, у России "есть другие способы надавать на Таджикистан, если он забывает элементарные правила вежливости по отношению к людям и по отношению к соседу".

В то же время, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников считает, что в деле летчиков не было политической подоплеки.

"Не хотелось бы верить в то, что политика повлияла на правосудие. Все-таки на первом месте правовые позиции", - сказал депутат. - Для меня, как человека, который занимается юриспруденцией, это вообще была странная история. Для чего это было нужно, непонятно".

Многие российские общественные деятели выразили возмущение тем, что летчиков отпустили, но не оправдали.

"Я недоволен тем, что обвинительный приговор оставлен в силе. Хотя если учесть, что приговор значительно смягчен, выходит не все в порядке с доказательствами их вины", - сказал РИА Новости член Общественной палаты России, глава общественного комитета в защиту пилотов Анатолий Кучерена.

Он не исключил, что после более детального ознакомления с решением суда и консультаций с Владимиром Садовничим приговор может быть обжалован.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что точку в этом деле ставить рано.

"Я считаю, что история не закончена, тем более, что их отпустили по нереабилитирующим основаниям, а у меня сложилось такое впечатление, что не было самого события преступления", - приводит слова политолога РИА Новости.

Минченко полагает, что освобождение летчиков "несколько снизит остроту" в отношениях Москвы и Душанбе, но остаются другие острые вопросы, в частности, о правах русскоязычного населения в Таджикистане и охране границ с Афганистаном.

Эти вопросы, считает политолог, "имеет смысл решать с руководством Таджикистана, тем более, что большое количество граждан этой страны работают в России".