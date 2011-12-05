"Единая Россия" теряет конституционное большинство в Думе

Подсчет голосов: как это было

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption С началом голосования независимые наблюдатели заявили о фактах политического вмешательства со стороны властей

Главная прокремлевская партия "Единая Россия" лишилась поддержки многих избирателей, набрав на выборах в Государственную думу существенно меньше, чем в 2007 году.

По итогам подсчета 96% бюллетеней, по данным ЦИК, "Единая Россия" набирает 49,54%, КПРФ - 19,16%, "Справедливая Россия" - 13,2%, ЛДПР - 11,66%. "Яблоко" набирает 3,3% голосов, "Патриоты России" получают 0,97%, "Правое дело" 0,59% голосов.

По предварительным данным, которые сообщили в Центризбиркоме, в новой Думе "Единая Россия" может рассчитывать на 238 мандатов, КПРФ - на 92, "Справедливая Россия" - на 64, ЛДПР - на 56. В Думе четвертого созыва у ЕР было 315 мандатов.

11:47 По итогам выборов российской оппозиции не удалось разрушить властную монополию "Единой России". Партия власти одержала победу, но такую, что равносильна моральному поражению.

"Это будет в любом случае парламент, в котором будут серьезные дискуссии", - сказал журналистам утром в понедельник секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

Случайно или нет, эти слова содержат отсылку к знаменитой фразе спикера нижней палаты Бориса Грызлова: "Дума - не место для дискуссий".

Сделает ли "Единая Россия" выводы из случившегося и станет ли Госдума местом для дискуссий? Об этом - в только что опубликованном аналитическом материале Артема Кречетникова.

11:40 В "Единой России" уже заявили, что довольны результатом партии на выборах и воспринимают его как право на продолжение курса Медведева и Путина.

"Начало думской кампании прошло под знаком подготовки довольно большого пакета реформ, от чего потом решено было отказаться из-за экономической нестабильности в Европе", - отмечает эксперт Центра Карнеги Николай Петров.

"Сейчас, видимо, к этому придется вернуться. Понятно, что Путину вернуться назад, не предложив обществу и политической элите четкую, конкретную программу и не объяснив, зачем он это делает, вряд ли возможно", - сказал Би-би-си Петров.

11:26 Глава российского Центризбиркома Владимир Чуров считает, что нынешняя избирательная кампания была "такой же чистой, как и все предыдущие".

"У нас все кампании чистые", - сказал Чуров журналистам.

Он пообещал, что ЦИК не будет затягивать оглашение окончательных официальных результатов выборов в Госдуму, отказавшись при этом назвать точные сроки.

11:16 Мнения участников форума Русской службы Би-би-си по поводу предварительных результатов голосования на думских выборах разделились.

"Для меня сюрпризом стало то, что ЕР набрала 50% голосов; по разговорам с коллегами по работе, за них голосовать никто не собирался", - отмечает пользователь Владимир Ильич. - Такой расклад в Думе не повлияет на принятии важных решений: коалиция с ЛДПР обеспечит необходимое большинство. Выборы президента пройдут ещё проще".

Противоположной точки зрения придерживается участник дискуссии Дмитрий из Московской области: "Считаю, что прошедшие выборы показали зрелость политической системы современной России. Ожидаю, что переходный процесс от анархии 90-х к эффективной демократии может быть пройден быстрее, чем ожидалось".

11:11 По итогам обработки 74,41% бюллетеней на выборах в Санкт-Петербурге "Единая Россия" набирает 32,3% голосов, сообщил глава горизбиркома Александр Гнетов.

По его словам, "Справедливой России" голоса отдали 25,3% петербургских избирателей, КПРФ - 16,01%, за "Яблоко" проголосовали 12,04%, за ЛДПР - 10,57%.

10:58 Результаты выборов в Госдуму активно обсуждает не только российская, но и западная пресса, обзор которой вы уже можете прочитать на сайте Русской службы Би-би-си.

"Царь Владимир" перед лицом революции", "Голосование о недоверии", "Путин наказан: предварительные результаты говорят о том, что избиратели отворачиваются от партии власти" - вот лишь несколько заголовков британских газет, посвященных парламентским выборам.

Все британские газеты отмечают, что результаты прошедшего накануне голосования вряд ли смогут пошатнуть позиции премьера на предстоящих президентских выборах.

10:54 Следователи намерены проверить действия председателя одной из участковых избирательных комиссий Москвы, который заполнял бюллетени собственной рукой, сообщает Интерфакс. По данным главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, это нарушение - самое серьезное, произошедшее в ходе голосования в российской столице.

По словам Горбунова, нарушения были зафиксированы на избирательном участке номер 2501 в районе Кунцево. Отвечая на вопрос о том, в пользу какой партии заполнялись бюллетени, глава Мосгоризбиркома заявил: "Я не знаю".

10:40 В Русской православной церкви считают, что итоги парламентских выборов говорят о дефиците социальной справедливости в России.

"Состоявшиеся выборы достаточно адекватно отражают настроения российского общества. Большинство людей не желают потрясений, ценят стабильность, но в то же время, многие хотят видеть в обществе большее социальной справедливости", - сказал Интерфаксу глава Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

10:27 По мнению главы ЦИК России Владимира Чурова, в снижении политической активности россиян виновата плохая погода.

"Я думаю, что [60,2%] это хороший результат. Он мог бы быть и больше, если бы не метель и пурга на Сахалине, если бы не дождь и мокрый снег в Центральной России. Но такова наша погода 4 декабря в эту сиротскую зиму", - сказал Чуров на брифинге в Цетнтризбиркоме.

10:14 По предварительным данным, которые сообщили в Центризбиркоме, в новой Думе "Единая Россия" может рассчитывать на 238 мандатов, КПРФ - на 92, "Справедливая Россия" - на 64, ЛДПР - на 56.

10:10 На брифинге в Центризбиркоме его глава Владимир Чуров обнародовал предварительные данные после обработки 96% протоколов на выборах в Госдуму.

Согласно последним данным ЦИК, "Единая Россия" лидирует с 49,54% голосов, следом идут КПРФ (19,16%), "Справедливая Россия" (13,22%) и ЛДПР (11,66%). "Яблоко" набирает 3,3% голосов, "Патриоты России" - 0,97%, "Правое дело" - 0,59%.

Согласно обнародованным данным, явка на выборах в Госдуму составила 60,2% - на 3% меньше, чем в 2007 году.

09:56 Политолог, президент фонда "Новая Евразия" Андрей Кортунов считает, что результат "Единой России" на думских выборах является симптомом возрождения российской политики.

"То обстоятельство, что несмотря на использование административного ресурса, "Единой России" пока не удается получить 50 процентов - это симптоматично. Это говорит о том, что те техники, те политтехнологии, которые использует "Единая Россия" на протяжении последних лет, становятся менее эффективными", - заявил Русской службе Би-би-си Андрей Кортунов.

09:46 Как сообщает Интерфакс, россияне, находящиеся в Индии, отдали при голосовании большинство голосов "Единой России": из 971 избирателей за нее проголосовали 306 человек. На втором месте КПРФ - 264 голоса, на третьем ЛДПР - 123.

Между тем большинство российских туристов, отдыхающих в индийском штате Гоа, проигнорировали выборы, несмотря на то, что специально для них в воскресенье был открыт пункт выездного голосования на пляже. Туда явились лишь 39 человек, сообщает агентство.

09:37 Можно ли считать итоги выборов сюрпризом? Повлияют ли результаты голосования на курс правительства? Заходите на форум Русской службы Би-би-си и высказывайте свое мнение.

09:28 По предварительным данным, в Омске за КПРФ проголосовали 30,56% избирателей, а за "Единую Россию" - 27,46%. Третье место у "Справедливой России", затем идет ЛДПР. Партия "Яблоко" набрала в Омске 5,8%, "Патриоты России" - 1,2%, "Правое дело" - 0,98%.

09:25 По данным Центризбиркома, осталось обработать 5% протоколов избирательных комиссий. Для этого, в частности, в систему будут введены данные последних участков Санкт-Петербурга и Москвы.

09:23 "Единая Россия", по предварительным данным, набирает более 80% голосов избирателей на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель республиканского избиркома.

Явка в Кабардино-Балкарии составила 90,9%. На прошлых думских выборах в 2007 году явка в республике составила 94% - тогда "Единая Россия" набрала рекордные 96,12% голосов.

09:17 После обработки 95% протоколов, "Единая Россия" набирает 49,67% голосов избирателей, сообщил секретарь ЦИК Николай Конкин. КПРФ набирает 19,13%, "Справедливая Россия" - 13,18%, ЛДПР - 11,66%.

Партия "Яблоко" набирает 3,25%, "Правое дело" - 0,59%, "Патриоты России" - 0,96%.

09:09 Как отмечает агентство Bloomberg, неудачные для "Единой России" результаты выборов в Государственную думу усиливают опасения, что правительство может увеличить государственные расходы в период перед мартовскими президентскими выборами.

Правительство может увеличить расходы на повышение зарплат бюджетникам и на другие цели, чтобы усилить поддержку со стороны избирателей, считают опрошенные агентством аналитики Royal Bank of Scotland и Aberdeen Asset, сообщает Интерфакс.

09:04 В Тульской области после обработки 86% бюллетеней лидирует "Единая Россия", набравшая 61,57% голосов избирателей, сообщили Интерфаксу в облизбиркоме. Значительно отстает от "единороссов" КПРФ, набравшая 15,21%. ЛДПР после обработки более 86% протоколов набирает 9,28%, "Справедливая Россия" - 8,15%.

09:01 "Единая Россия" на думских выборах в Алтайском крае после обработки 98% протоколов, по предварительным данным, набирает 37,57% голосов избирателей. Как сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии региона, этот результат почти в полтора раза ниже, чем на выборах в Госдуму в 2007 году.

На втором месте в Алтайском крае идут коммунисты с 24,58% и ЛДПР с 16,47% голосов. У партии "Яблоко" 2,34% голосов, "Патриоты России" и "Правое дело" набрали 0,74% и 0,37% соответственно.

08:52 Участники форума Русской службы Би-би-си продолжают делиться впечатлениями от посещения избирательных участков в воскресенье.

"Не думал, что выборы будут настолько грязными, - пишет участник дискуссии Dmitriy Zgoda из Санкт-Петербурга. - Друзья приходили семьями на участки для голосований и не находили себя в списках, хотя жили по адресу более 10 лет. Жалобы игнорировались. Все списывалось на человеческий фактор".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов ранее называл ход голосования в Санкт-Петербурге "полным беспределом".

08:43 На нашем сайте опубликован обзор российских газет, значительная часть материалов которых посвящена обсуждению предварительных итогов выборов в Госдуму.

"По предварительным результатам видно, что оппозиции удалось отнять у ЕР конституционное большинство в парламенте", - пишут журналисты "Известий" в материале "Единая Россия" не повторила результата".

"Единая Россия" привыкла работать в условиях конституционного большинства. Теперь для принятия основных политических решений ей придется договариваться с другими фракциями, прогнозирует в комментарии "Ведомостям" политолог Алексей Макаркин.

08:25 В Москве "Единая Россия" уступает другим партиям по числу набранных голосов избирателей лишь в двух районах.

Согласно данным Центризбиркома, в Гагаринском районе со значительным отрывом лидирует КПРФ с 27,33% голосов. Второе место в этом районе занимает партия "Яблоко" - 21,81%, а "Единая Россия" имеет лишь 20,91% голосов.

КПРФ опережает "Единую Россию" и в московском районе Свиблово. Там коммунисты набрали 25,75%, а единороссы - 23,59% голосов избирателей.

08:08 По итогам обработки 93,59% протоколов, "Единая Россия" набирает 49,68% голосов, КПРФ - 19,15%, "Справедливая Россия" - 13,18%, ЛДПР - 11,66%. "Яблоко", по данным ЦИК, получает 3,22%, "Патриоты России" - 0,96%, "Правое дело" - 0,58%.

08:01 Как говорится в заявлении регионального офиса ассоциации "Голос", в Новосибирской области не выявлено масштабных нарушений, способных повлиять на ход голосования.

"Сравнивая ход голосования в Новосибирске с другими регионами с точки зрения нарушений, способных повлиять на ход голосования, следует заметить, что выявленные нарушения были не столь масштабны, как в других городах РФ. Об этом свидетельствуют и результаты состоявшегося голосования", - говорится в сообщении "Голоса", которое цитирует агентство Интерфакс.

По данным облизбиркома, в Новосибирской области по итогам обработки 100% бюллетеней "Единая Россия" набрала 33,84%, КПРФ - 30,25%, ЛДПР - 15,7%, у "Справедливой России" - 12,69%. "Патриоты России" набрали в регионе 1,05%, "Яблоко" - 4,31%, "Правое дело" - 0,65%.

07:40 Российские газеты активно обсуждают результаты выборов, отмечая, что "Единая Россия" утратила конституционное большинство в Госдуме и, как пишет "Коммерсант", "не факт, что сохранит простое". "Ведомости" ядовито называют ЕР "партией меньшинства". "Выборы превратились фактически в референдум против ЕР", - отмечает на страницах "Известий" политолог Борис Межуев. Полный обзор российской прессы будет опубликован bbcrussian.com в ближайшее время.

07:15 "Яблоко" набирает, по официальным данным, более 3%. Заместитель председателя московского отделения партии Иван Большаков пишет в своем блоге, что это "не катастрофический результат". Большаков утверждает, что реально голосов за "Яблоко" было отдано больше, но и с таким результатом партия проходит в законодательные собрания Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других регионов.

06:43 Темпы подсчета голосов немного замедлились, но вот обработано 90% бюллетеней. По данным ЦИК, "Единая Россия" набирает 49,93% (опять меньше простого большинства), КПРФ - 19,13%, "Справедливая Россия" - 13,08%, ЛДПР - 11,65%. "Яблоко" набирает 3,14% голосов, "Патриоты России" получают 0,96%, "Правое дело" 0,58% голосов, передает РИА Новости.

06:36 В Новосибирской области на выборах в областную думу "Единая Россия" получила едва ли не вдвое меньше, чем четыре года назад, и лишь немного опережает КПРФ: за единороссов 33,84%, за коммунистов 30,25%. ЛДПР получила 15,7%, "Справедливая Россия" - 12,7%. Яблоко", по предварительным данным, набирает 4,31% голосов, "Патриоты России" - 1,05%, "Правое дело" - 0,65%. На выборах в региональные парламенты соседних регионов единороссы тоже потеряли много голосов.

06:33 В Дагестане официальные данные отдают безусловную победу "Единой России". По данным обработки 78,5% бюллетеней ЕР поддержали 91,37% избирателей, коммунистов - 7,99%, остальные партии - менее одного процента.

06:27 "Яблоко" получило большинство голосов российских избирателей не только в Лондоне, но и в Вашингтоне, сообщает РИА Новости. В Вашингтоне проголосовали 999 человек, из них за партию Григория Явлинского - 266. Отрыв от "Единой России" не столь внушителен - за единороссов отдано 254 голоса. КПРФ получила 202 голоса, "Справедливая Россия" - 151, ЛДПР - 74, "Патриоты России" - 18, "Правое дело" - 16.

06:23 В Москве, сообщает ЦИК, к 6:00 по московскому времени обработано 70% бюллетеней, "Единая Россия" набирает около 45%. Партия "Яблоко" получает поддержку около 9% москвичей, КПРФ - около 19%, Справедливая Россия - 12%, ЛДПР - 9,7%, "Яблоко" около 9%. Семипроцентный барьер не прошли партии "Правое дело" и "Патриоты России", набравшие соответственно 0,8% и 1,41%.

05:53 "Единая Россия" потеряла голоса на выборах депутатов парламентов целого ряда регионов Сибири. По данным, которые приводит РИА Новости", "ЕдРо" получила 40,6% в Алтайском крае, 43,1% в Томской области, 39,45% в Омской области, 37,1% в Красноярском крае. Во всех этих регионах. кроме Красноярского края, единороссы потеряли более десяти процентных пунктов. До сих пор "Единая Россия" имела абсолютное большинство голосов в органах законодательной власти всех субъектов Российской Федерации, что давало Кремлю возможность по существу назначать лидеров регионов.

05:39 Подсчет голосов в российском посольстве в Лондоне, где днем выстраивались длинные очереди из граждан РФ, желающих проголосовать, завершен. Всего в выборах на территории Великобритании приняло участие 2208 человек, пишут в Twitter два корреспондента РИА Новости, наблюдавшие за подчетом голосов в посольстве. О нетипичности этого электората говорит то, что в Великобритании безоговорочно победило "Яблоко", набравшее 41% голосов. КПРФ получила 19,7%, СР - 15,8%. ЕР только четвертое - 10,6%.

05:34 Все бюллетени на этот час обработаны в регионах российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. Разброс результатов довольно велик. Так, в Забайкальском крае "Единая Россия" не набрала даже простого большинства - у нее 43,28%, сообщает Интерфакс. В Республике Горный Алтай, как передает РИА Новости, "ЕдРо" получило абсолютное большинство в 53,33%.

05:31 По данным ЦИК, которые в режиме реального времени показывает телеканал "Россия-24", "Яблоко" все же получит госфинансирование - у него уже 3,01%

05:26 У "Яблока" мало шансов получить даже одно место в Государственной думе (для этого нужно хотя бы 5% голосов), но партия Григория Явлинского близка к минимальному порогу для получения государственного финансирования. Для этого нужно набрать 3% голосов на федеральных парламентских выборах, у "Яблока" по официальным данным сейчас 2,99%.

05:24 Центризбирком обработал около 85% бюллетеней. "Единая Россия" набирает 50,18% голосов избирателей, КПРФ - 19,14%, "Справедливая Россия" - 12,97%, ЛДПР - 11,66%. Другие три партии не проходят в парламент. "Яблоко" набирает 2,99% голосов, "Патриоты России" получают 0,96%, "Правое дело" 0,58% голосов.

05:18 Итоги выборов вызывают оживленную дискуссию на форуме bbcrussian.com. "Удивлен преимуществом Единой России. Интересовался мнением разных людей. И никого не было за", - пишет пользователь Николай Козлов из Рыбинска (Ярославская область). "Удивительно, что фрондирующие городские яппи, не понимают, что жируют на объедки с нефтегазового стола единороссов, и, что немедленно станут нищими, потеряй те власть", - полагает пользователь Резервист из Москвы.

05:03 По данным на 5:00 утра, "Единая Россия" набирает 50,21%, КПРФ - 19,18%, "Справедливая Россия" - 12,93% и ЛДПР - 11,67%.

К этому времени Центризбирком успел обработать 83,08% протоколов.

04:43 Больше 60% российских граждан, проголосовавших в Крыму на выборах в Госдуму России, отдали предпочтение "Единой России", сообщил РИА Новости по телефону генеральный консул России в Симферополе Владимир Андреев.

Всего в Крыму, по его словам, находится порядка 14,5 тысячи россиян.

04:37 В ответ на просьбу российского агентства ИТАР-ТАСС прокомментировать выборы в Госдуму американский госдеп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают усилия России по развитию демократии.

"США поддерживают усилия всех россиян, как в правительстве, так и вне его, которые стараются развивать демократическое правление", - передает ИТАР-ТАСС ответ госдепартамента.

04:19 По данным на 04:00 понедельника, около 1% протоколов на выборах депутатов Госдумы признано недействительными, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком.

04:06 Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов возмущается ходом голосования в Санкт-Петербурге, называя события в городе "полным беспределом".

"Нагло переписывают протоколы, депутата законодательного собрания от "Справедливой России" Алексея Ковалева арестовали", - написал Миронов в своем микроблоге на сайте Twitter.

"Завтра будем на улицах!" - пообещал он в конце.

03:57 Центризбирком обработал 75,14% протоколов с избирательных участков. Позиции "Единой России" не изменились - 49,98%.

КПРФ набирает 19,35%, "Справедливая Россия" - 12,98%, ЛДПР - 11,80%.

У "Яблока", по последним данным, 2,87% голосов. "Патриоты России" и "Правое дело" набирают менее 1%.

03:51 В центре Москвы идет эвакуация автомобилей, сообщил корреспондент Интерфакса. Машины эвакуируют с Тверской, 1-й Тверской-Ямской и примыкающих к ним переулков, в частности, Оружейного.

Один из сотрудников дорожной полиции сообщил агентству, что 5 декабря на площади ожидаются "мероприятия".

Известно, что в понедельник на Манежной площади в столице соберутся несколько тысяч активистов молодежного движения "Наши".

"Они расскажут о конкретных положительных изменениях, которые произошли в их жизни за последние годы благодаря действиям тандема и "Единой России", - приводит РИА Новости слова комиссара "Наших" Марии Кислицыной.

03:43 Участники форума Русской службы Би-би-си говорят о прошедших выборах депутатов Госдумы уже не только прозой, но и стихами.

"Я засыпаю крепким сном, в душе умильность. Дух "Едээра" за окном, вокруг стабильность, - пишет участник дискуссии Дмитрий Хоботов. - Стабилен старый тротуар, стабильны цены, не лезут в старый будуар к нам перемены".

03:32 Журналист Олег Кашин выложил на своей страничке в социальной сети Facebook кадр телеканала "Россия-24", на котором приводятся результаты выборов в Госдуму по Воронежской области.

Если суммировать все цифры, то явка на выборах составит свыше 120%.

В комментариях к фотографии некоторые интернет-пользователи замечают, что теоретически такое возможно, если люди голосовали по открепительным.

03:09 Наблюдатели на выборах депутатов Госдумы, опрошенные Би-би-си, по-разному описывают свои впечатления. Так, наблюдатель на одном из участков в московском районе Ясенево рассказала о "грубости и агрессивности" сотрудников комиссии.

По ее словам, в первые часы работы участка наблюдателям не разрешали свободно передвигаться, и именно в это время, считает она, произошел вброс бюллетеней, благодаря которому победу там одержала "Единая Россия".

В то же время наблюдатель на одном из участков в Екатеринбурге назвала голосование предельно прозрачным, а поведение сотрудников комиссии дружелюбным. По словам собеседницы Би-би-си, первое место на ее участке досталось "Справедливой России".

03:00 "Единая Россия", согласно постоянно обновляющимся данным подсчета голосов, балансирует на отметке в 50%. Ранее сообщалось о том, что она эту грань преодолела. Теперь же, после подсчета 66,49% протоколов, ее результат снизился до 49,98%.

02:44 Несмотря на потерю голосов по сравнению с прошлыми думскими выборами, "Единая Россия" доказала, что является ведущей политической силой в стране, заявил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков в интервью телеканалу Russia Today.

По его словам, за последние четыре года "случился невероятный экономический кризис", который мог сказаться на результатах партии.

02:29 В Мордовии, передает Интерфакс, "Единая Россия" набирает почти 100% голосов, а точнее - 97,51%. При этом в некоторых районах республики явка превысила 99%.

02:24 На избирательном участке в главном здании МГУ "Единая Россия" более чем в два раза уступает КПРФ, сообщил Би-би-си наблюдатель от Инициативной группы студентов МГУ.

В настоящий момент у коммунистов там 778 голосов, у "Яблока" 475, у "Единой России" 362 голоса.

02:06 По мере обработки бюллетеней продолжается рост показателей у "Единой России": по последним данным, она набирает свыше 50% голосов.

КПРФ набирает 19,49% голосов, "Справедливая Россия" - 12,85%, ЛДПР - 11,95%. В настоящий момент обработано больше 61% протоколов.

01:57 "Если результат в течение трех часов не меняется, значит, принято политическое решение", - заявил основатель "Яблока" Григорий Явлинский в прямом эфире телеканала "Россия-1".

С момента официального оглашения предварительных итогов голосования позиции партий действительно практически не изменились.

"Думу сохранили прежнюю, - отметил Явлинский. - Зачем это сделали, непонятно".

01:52 "Эхо Москвы" со ссылкой на источники в руководстве "Единой России" сообщает, что новым спикером Госдумы станет, возможно, вице-премьер и глава аппарата правительства Вячеслав Володин. Сейчас председателем Думы является Борис Грызлов, который занимает этот пост с декабря 2003 года.

01:43 Госдума нового, шестого, созыва станет местом для дискуссий, уверены в "Единой России".

"Это будет в любом случае парламент, в котором будут серьезные дискуссии", - заявил секретарь президиума генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов.

В декабре 2004 года председатель высшего совета "Единой России" и спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов заявлял, что Госдума не площадка для политических баталий, напоминает РИА Новости.

01:34 "Яблоко" заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования и не исключает возможности оспаривания результатов выборов, передает корреспондент Би-би-си из избирательного штаба партии.

По словам ее лидера Сергея Митрохина, "сейчас идет решающий бой с фальсификациями во всей западной части России". Он уверен, что партия набрала гораздо больше голосов, чем по официальным предварительным данным.

01:23 После обработки более половины бюллетеней "Единая Россия" набирает почти 50%, КПРФ - чуть меньше 20%, ЛДПР - 12,21%, а "Справедливая Россия" - 12,93%.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. По его словам, явка на выборах приближается к 60%.

01:14 Участники дискуссии на форуме Русской службы Би-би-си спорят о том, насколько нынешний результат "Единой России" (по предварительным данным, около 48%) соответствует реальной популярности партии среди населения.

"За ЕР голосует много народа. Скорее всего, за счет нарушений прибавят 5-10%, остальное - это реально проголосовавшие, кто искренне, а кто и под нажимом начальства, поэтому получат около 50%", - замечает пользователь Ior из Москвы.

Участник форума под ником Саша из Санкт-Петербурга делится впечатлениями от посещения избирательного участка: "Передо мной семья из четырех человек обнаружила, к своему удивлению, что получила открепительные талоны на всех, ушли, так и не проголосовав".

00:58 Ассоциация "Голос" сообщает, что в пяти из 48 регионов, где она осуществляла наблюдение за ходом голосования, деятельность сотрудников организации была фактически сорвана.

"В Челябинской, Самарской, Нижегородской областях и в Санкт-Петербурге с участков было удалено от 20 до 50% наблюдателей ассоциации, а в Ивановской области не были допущены 36 из 38", - говорится в пресс-релизе "Голоса".

Ранее ассоциация выразила протест против давления со стороны российских властей.

00:41 Глава думского комитета по международным делам, член "Единой России" Константин Косачев считает, что более низкие показатели ЕР на этих выборах, по сравнению с 2007 годом, обусловлены мировым финансовым кризисом. Слова единоросса передает РИА Новости.

На выборах в Госдуму в 2007 году единороссы получили 64,3% голосов избирателей, а на этих, по предварительным данным, около 48%.

00:24 Явка на выборах в Госдуму, по информацмм к этому часу, превысила 50%. Ранее глава Центризбиркома Владимир Чуров заявил, что окончательные данные по явке, по его мнению, будут не менее 60%.

00:20 Президент Дмитрий Медведев позвонил лидерам партий, которые, по предварительным данным, проходят в Думу шестого созыва, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова.

Он поздравил лидера коммунистов Геннадия Зюганова, предводителя либерал-демократов Владимира Жириновского и одного из лидеров "Справедливой России" Сергея Миронова с прохождением в Госдуму и "выразил надежду на конструктивную работу четырех партий в парламенте на благо граждан страны".

00:13 Некоторые задержанные в воскресенье за участие в незаконных акциях в Москве жаловались на боли и требовали госпитализации, хотя врачи потом не находили у них травм, сообщила пресс-служба московской полиции.

Так, один из задержанных жаловался на боли в правом глазу, а "у отдельных граждан наблюдались боли в левом колене и правой ягодице", отметили в главном управлении МВД по Москве.

Это поведение в полиции назвали "оригинальным" и заявили, что "прекрасно понимают мотивы задержанных".

00:04 Как передает корреспондент Би-би-си, в избирательных штабах "Справедливой России" и КПРФ, несмотря на вероятное прохождение в Думу нового созыва, никакого победного возбуждения не наблюдается. Лидеры обеих партий выступили по одному разу. После этого в штабах стало сонно и тихо, новых брифингов не обещают.

00:00 Мосгоризбирком публикует предварительные результаты голосования в российской столице. Здесь партии "Яблоко" удалось преодолеть семипроцентный барьер: у нее 8,3% голосов. На первом месте "Единая Россия", набравшая 46,2%, далее идут КПРФ (21,03%), "Справедливая Россия" (12,8%) и ЛДПР (11,1%).

Меньше всего голосов набрали "Патриоты России" - 0,86% и "Правое дело" - 0,33%. Таковы предварительные данные голосования в Москве по итогам обработки около 13% бюллетеней.

23:45 Председатель "Справедливой России" Николай Левичев в интервью Би-би-си заявил, что партия может по итогам выборов выдвинуть своего кандидата в премьер-министры.

Он также сказал, что воодушевлен словами президента о том, что "Единая Россия" не исключает вступления в коалиции с другими партиями в новой Думе. Левичев видит в этих словах "признак развития парламентской демократии".

23:41 Президент России Дмитрий Медведев отметил на пресс-конференции в штаб-квартире "Единой России", что в новой Думе партии, вероятно, придется иногда вступать в коалицию с другими политическими силами. Это, по его словам, является признаком укрепления демократии в стране.

В свою очередь, глава правительства Владимир Путин назвал предварительные итоги выборов в Госдуму "оптимальными".

23:31 В день выборов генеральная прокуратура России получила 19 жалоб на нарушения в ходе голосования, сообщили в ведомстве. 18 из этих жалоб поступили от КПРФ и одна - от ЛДПР.

23:28 "Справедливая Россия" утверждает, что в Санкт-Петербурге избит лидер списка партии на выборах депутатов Госдумы России и кандидат в депутаты законодательного собрания Петербурга Олег Нилов. Правоохранительные службы в ответ заявляют, что "справоросса" никто не избивал и что он мешал работе избирательного участка.

23:19 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ему не очень нравится идея коалиции в новой Думе.

"Обычно ЛДПР действует самостоятельно, в коалицию вступают слабые партии", - цитирует его агентство РИА Новости. Он особо подчеркнул, что точно не пойдет на коалицию со "Справедливой Россией".

23:13 По итогам обработки Центризбиркомом более чем 26% голосов, "Единая Россия" набирает 47,34%, КПРФ - 20,25%, "Справедливая Россия" - 13,36%, ЛДПР - 13,34%. По-прежнему далеки от семипроцентного барьера "Яблоко" (2,60%), "Патриоты России" (1,01%) и "Правое дело" (0,55%).

23:03 Дмитрий Медведев через несколько месяцев может возглавить партию "Единая Россия", лидером которой сейчас является Владимир Путин. Об этом заявил руководитель президентской администрации Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".

Это, вероятно, произойдет "в результате прохождения всего выборного цикла", добавил глава кремлевской администрации.

22:51 Бывший премьер-министр России, а ныне сопредседатель незарегистрированной Партии свободы и справедливости (ПАРНАС) Михаил Касьянов заявил, что воскресные выборы в шестую Думу развеяли надежды россиян.

"Завтра, 5 декабря, еще больше людей в России поймут, что сегодня наступает переломный момент в жизни страны. Граждане, в умах которых теплилась надежда как-то повлиять на итоги голосования, полностью разочаруются", - говорится в заявлении оппозиционного политика.

22:47 На форуме Русской службы Би-би-си развернулась оживленная дискуссия по итогам голосования. Многие говорят о нарушениях в ходе выборов. "На наш завод пришла разнарядка обеспечить 100% явку и результат", - пишет один из участников дискуссии.

"Пришел, проголосовал! Никаких нарушений не видел, кроме старых урн для голосования. Вероятно, бабло на урны, на которых голосовал Медведев, распилили, и нашему участку не досталось!", - парирует другой пользователь нашего форума.

22:33 "Единая Россия" не получит большинство в новом составе Госдумы и ей придется вступать в коалицию с другими партиями, заявил в интервью РИА Новости президент Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон, комментируя данные экзит-полла, опубликованного фондом ранее.

"Наверное, политика станет интереснее", - предположил Ослон.

22:23 "Если данные экзит-поллов подтвердятся, мы впервые в новейшей истории получим совершенно новый политический расклад в Государственной думе", - заявил один из лидеров "Справедливой России" Сергей Миронов, выступая в штабе партии.

Как передает корреспондент Би-би-си, в штабе "справороссов" шумно: небольшой зал, который располагается в здании Группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, забит битком.

Несмотря на оптимизм относительно результатов голосования, Миронов подчеркнул, что итоговый расклад зависит от того, "как посчитают [голоса]".

22:14 По данным ЦИК, после обработки 15% протоколов, голоса распределяются следующим образом: у "Единой России" 45,93%, у КПРФ 20,73%, у ЛДПР 14,38%, у "Справедливой России" 13,3%, у "Яблока" 2,59%, у "Патриотов России" 1,03% и у "Правого дела" 0,55% голосов.

22:07 На Театральной площади в Москве, куда некоторые оппозиционеры призывали своих сторонников прийти после закрытия избирательных участков, начинается митинг-концерт прокремлевских молодежных движений, сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Юрий Маловерьян.

У сцены, украшенной плакатами с изображением президента России Дмитрия Медведева и надписью "Один из 50 миллионов", организованно собираются активисты движения "Наши".

21:58 Ассоциация "Голос" сообщает, что около 10% из 2500 ее наблюдателей не были допущены на избирательные участки, в отношении других имеется риск удаления.

"Основные причины - придирки к оформлению документов, незаконное требование аккредитации, либо, как в случае с участками в Ивановской и Томской областях, - ссылки на письма председателей областных избирательных комиссий, которыми не рекомендовано допускать наблюдателей на участки", - сообщила исполнительный директор "Голоса" Лилия Шибанова.

21:54 Глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил о победе партии на выборах. "Уже ясно одно - "Единая Россия" получает большинство мандатов в Госдуме шестого созыва. Значит, прежний курс на построение сильной единой России будет продолжен", - сказал он.

21:48 Партия "Яблоко" сообщает о том, что добилась отмены результатов выборов на одном из участков в Челябинске. Наблюдатели от партии якобы выявили вброс бюллетеней, после чего по их требованию на участок прибыл представитель территориальной избирательной комиссии.

"Увидев, что книги избирателей на участке отсутствуют, а секретарь и председатель комиссии плохо себя чувствуют, представитель ТИКа предложил отменить результаты выборов на участке. Члены комиссии единогласно поддержали это решение", - говорится в пресс-релизе партии.

21:39 Примите участие в дискуссии на форуме Русской службы Би-би-си: "Можно ли считать итоги выборов сюрпризом? Повлияют ли результаты выборов на курс правительства? И что можно ждать от президентских выборов?"

21:35 Полиция задерживает участников несанкционированной акции на площади Революции в Москве. Всего в акции принимает участие от 100 до 150 человек, передает РИА Новости. Среди задержанных - лидер националистического движения "Славянская сила" Дмитрий Демушкин.

Ранее представители оппозиционного движения "Другая Россия" заявили, что в районе Триумфальной площади задержано более 100 человек. Кроме того, в полиции подтвердили, что еще 12 человек были задержаны за попытку провести несанкционированную акцию на Манежной площади.

21:24 ЦИК России задерживает оглашение предварительных результатов голосования на выборах в Госдуму, передает Интерфакс. Изначально предполагалось, что председатель Центризбиркома Владимир Чуров уже в 21:00 по Москве огласит предварительную информацию по стране, однако вместо этого журналистам лишь рассказали об итогах голосования на Чукотке.

21:15 По данным экзит-полла, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), в новый парламент прошли четыре партии: у "Единой России" 46% голосов, у КПРФ 21%, у ЛДПР 13,2%, у "Справедливой России" 14,1% голосов. Три другие партии семипроцентного барьера не преодолели.

21:08 По данным экзит-полла, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), "Единая Россия" набирает 48,5% голосов, КПРФ - 19,8%, "Справедливая Россия" - 12,8%, ЛДПР -11,42%. Эти четыре партии проходят в Государственную думу шестого созыва. Остальные партии не преодолели семипроцентного барьера: "Яблоко" набрало 4,17%, "Правое дело" - 1,10%, "Патриоты России" - 0,90%.

20:48 В нескольких городах России представители оппозиционных движений, не имевших возможности участвовать в выборах, провели акции протеста. В центре Санкт-Петербурга полиция задержала более 50 человек, среди которых один из лидеров арт-группы "Война" Леонид Николаев. Сообщается также, что около 10 протестовавших были задержаны в центре Нижнего Новгорода.

20:36 В большинстве регионов России голосование завершено. Открыты участки лишь в Калининградской области и в посольствах России за границей.

20:30 На Триумфальной площади в Москве задержано более 100 протестующих. В столичной полиции заявили, что все они задержаны "за попытку проведения не согласованной с властями акции".

20:20 По состоянию на 18:00 московского времени, явка на парламентских выборах в России составила 50,4%, сообщают в Центризбиркоме.

В 2007 году уже к 17 часам по Москве явка составляла 54,8%.

К выборам были допущены все семь официально зарегистрированных политических партий: парламентские "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также не представленные в нижней палате "Яблоко", "Правое дело" и "Патриоты России".

Соцсети как способ борьбы с фальсификациями

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Многие следили за ходом выборов через соцсети и там же сообщали о происходящем

В том, что нынешние выборы в Думу вызывают у жителей России большой интерес, можно было убедиться, отслеживая 4 декабря обсуждение в социальных сетях и сообщения на сайте микроблогов Twitter.

В сообщениях с хештэгами #выборы, #наблюдатель, #нарушения и #nabludatel4dec, посланных из самых разных мест, доминировали три темы: наличие в избирательных списках "мертвых душ", препятствия, чинившиеся наблюдателям, и зафиксированные случаи так называемой "карусели", когда специально нанятых людей возили на автобусах по разным участкам для голосования.

Снова "мертвые души"

Вот, например, какие сообщения на выборную тему можно было увидеть в Twitter уже вскоре после открытия избирательных участков:

"Очень много людей, которых нет в списках. Многие просто уходят" (@NichJabber, Санкт-Петербург).

"На 212 участке пришли избиратели, а за них уже вписаны данные" (@Pokatschalov, Кемерово).

"В Питере на изб.участки не пускают журналистов, а тем, которые уже на участках не разрешают снимать", – написал @EDVVVARD

"Первые нарушения на выборах в Госдуму: в Саратове наблюдателей не пускали на участки", – можно было прочитать в Twitter-ленте @saratovkp.

"Угадайте, какая самая длинная очередь на моем избирательном участке? – спрашивал @Sadko. – Правильно – граждане с открепительными аж на лестнице стоят".

"Наблюдателя и представителя прессы отстранили!!! – "за проведение фотосъемки". Представитель ТИК решение подтвердил", – возмущался @vshabat.

"Как обычно в списках "мертвые души", которые давно выписаны. Жена брата, выписанная из квартиры 5 лет назад и соседка, которая умерла", – сообщал @igor_ermolaev.

"Наблюдателю на соседнем участке не дают наблюдать за урной", – жаловался @mikesokolov.

Новое значение слова "карусель"

И очень много сообщений в Twitter в день выборов были посвящены случаям обнаружения так называемой "карусели".

"Автобус с номерами [..] развозит карусель человек 25, паркуется за зданием школы", – предупреждала nabludatel_anna.

"Москва. Рядом с участком 164 замечены два пустых автобуса": @Соня_Бирюкова

"Карусель! Родственники сотрудников администрации курсируют на хендей […]. Сейчас на уик 444 (Дмитровское ш., 11)": @antikarusel

"На участке 1243 выгоняют наблюдателей и журналистов, зафиксировавших карусели", – сообщал @drandin из Петербурга.

Телеканал "Дождь" после закрытия избирательных участков прислал сообщение о том, что "этот день обогатил русский язык специальным термином для обозначения грубой подтасовки результатов выборов – карусель" (@tvrain).

Наблюдатели: вал нарушений на выборах

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Ассоциация "Голос" сообщила, что 81% их сотрудников не были допущены к наблюдению за ходом голосования на дому

Независимые наблюдатели сообщают о массовых нарушениях на выборах в Госдуму. На "горячую линию" ассоциации "Голос" поступило около тысячи звонков о нарушениях. Ряд фактов расследует МВД.

Ассоциация "Голос" – единственная независимая организация, наблюдающая за выборами в России, – сообщила о мощной хакерской атаке на свой сайт, а также о том, что около 10% из 2500 наблюдателей организации под разными предлогами не были допущены на избирательные участки.

"Такое сильное давление мы испытываем впервые, – заявила исполнительный директор "Голоса" Лилия Шибанова. – Те, в чьих руках находится административный ресурс, просто обнаглели".

"Основные причины – придирки к оформлению документов, незаконное требование аккредитации, либо, как в случае с участками в Ивановской и Томской областях, – ссылки на письма председателей областных избирательных комиссий, которыми не рекомендовано допускать наблюдателей на участки", – цитируются слова Шибановой в пресс-релизе организации.

Глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов заявил, что представителей "Голоса" не пускают на избирательные участки на основании того, что их деятельность противоречит статье 30 п. 11 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав" (о правах представителей СМИ).

"Они пытаются воспрепятствовать деятельности избирательной комиссии. Начинают задавать вопросы председателю, вести опросы наблюдателей, интересоваться содержанием списка избирателей, что запрещено законом", – цитируют Юсубова российские информационные агентства.

По словам Юсубова, представители "Голоса" развивают "бурную деятельность на участке, а развивать ее должен только избиратель".

Сотрудники "Голоса" направили уже 5300 жалоб о нарушениях в ходе выборов.

В микроблоге Твиттер ассоциации "Голос" сообщается о том, что к 12.00 мск 81% их наблюдателей не был допущен к голосованию на дому. По их словам, на "горячую линию" организации поступило уже 980 звонков о нарушениях.

По словам заместителя главы Центральной избирательной комиссии Леонида Ивлева, ЦИК по состоянию на 16.00 мск получил жалоб и обращений, связанных с проходящими выборами, из них 45 поступили от политических партий.

По его словам, на неправомерные действия избирательных комиссий пожаловались 20 раз, по другим вопросам деятельности избиркомов - 10 раз, на неправильное ведение агитационной кампании пожаловались 4 раза.

Жалоб на удаление журналистов с избирательных участков не поступало, также как и на удаление наблюдателей и членов избирательных комиссий с совещательным голосом, сообщил Ивлев.

Тем временем на сайте "Газета.Ru" появилось сообщение о том, что одного из членов избирательной комиссии с совещательным голосом на избирательном участке № 58 в Москве удалили за "чрезмерную активность".

Екатерина Лаврова написала жалобу в территориальную избирательную комиссию (ТИК), которая примерно через час признала, что удаление члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса с участка было незаконным.

Интерфакс со ссылкой на МВД России сообщает, что за минувшие сутки в России возбуждено 3 уголовных дела и составлено 216 административных протоколов по фактам нарушения выборного законодательства.

В частности, во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье 167 УК России по факту порчи рекламных щитов одной из политических партий, дело ведут органы предварительного следствия полиции.

"В основном они связаны с незаконной агитацией, а также проведением малочисленных, незначительных массовых акций", - уточнили в пресс-центре.

В МВД отметили, что158 административных протоколов составлено по фактам незаконного размещения предвыборной агитации, шесть - по фактам нарушения правил проведения массовых акций, еще два - в связи с подкупом избирателей.

Двадцать два административных дела составлено в связи со случаями уничтожения или повреждения печатных материалов, относящихся к выборам.

"Кроме того, на сегодняшний день в МВД поступило 31 обращение от политических партий и граждан о нарушениях закона о выборах", - цитирует Интерфакс пресс-центр МВД.

Вместе с тем в целом, по данным МВД, "голосование в России проходит спокойно, каких-либо серьезных инцидентов в стране не зафиксировано".

Тем временем Роскомнадзор обвинил "Газету.Ru" в нарушении правил предвыборной агитации. В надзорном ведомстве утверждают, что в материалах издания "преобладают сведения о "Единой России" в сочетании с негативными комментариями".

Ряд российских сайтов подвергся атаке хакеров

Правообладатель иллюстрации bbc Image caption Под атакой хакеров оказались также издания "Коммерсант", The New Times, slon.ru и "Большой город", а также сайт ассоциации "Голос"

Ряд российских сайтов, в том числе сайт радиостанции "Эхо Москвы", "Коммерсанта", ассоциации "Голос", издания The New Times, slon.ru и "Большой город" подверглись в день выборов атаке хакеров, выведших их из строя.

Как написал в "Твиттере" главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, мощная DDoS-атака на сайт "Эха" началась около семи утра по московскому времени.

"Атака на сайт в день выборов, очевидно, связана с попыткой помешать публикации информации о нарушениях", - пишет он.

Руководство радиостанции "Эхо Москвы" в связи с атакой хакеров на сайт станции cобирается обратиться в Генпрокуратуру РФ, ЦИК, а также в другие компетентные органы.

В сообщении радиостанции на эту тему говорится, что главный редактор Алексей Венедиктов, посоветовавшись с председателем совета директоров "Эха Москвы" Николаем Сенкевичем, принял решение обратиться не только в генеральную прокуратуру РФ и ЦИК РФ, но и в управление "К" МВД России.

"Мы готовим заявление в Генпрокуратуру и ЦИК России. Кроме того, мы обращаем внимание на то, что атака на наш сайт может дополнительно поставить под сомнение легитимность проведения выборов", - сказал Венедиктов "Интерфаксу". "Если выяснится, что к этому причастны госструктуры, это не остановит нашего движения в сторону суда", - цитирует Венедиктова "Интерфакс".

Руководство радиостанции "Эхо Москвы" обращается также в службу безопасности "Газпрома" для привлечения специалистов по выявлению организаторов нападения на сайт радиостанции.

Свои последние сообщения радиостанция перенесла во временную новостную ленту в Google Docs.

Сообщается, что в воскресенье DDoS-атаке подвергся и сайт ассоциации "Голос" - независимой организации, наблюдающей за выборами в России.

"Мы столкнулись с беспрецедентной атакой – 50 тысяч запросов в секунду", - рассказал "Газете.Ru" заместитель исполнительного директора ассоциации"Голос" Григорий Меликоньянц."Но мы рассчитываем, что такая атака не может продолжаться вечно, и просим всех все равно фиксировать все нарушения, мы обязательно разместим их на карте рано или поздно", - призвал он.

Ранее представители "Голоса" заявили, что им было отказано в допуске на ряд избирательных участков в Томской области.

Под атакой хакеров оказались также издания "Коммерсант", The New Times, slon.ru и "Большой город".

Как сказал в интервью "Газете.Ru" шеф-редактор журнала The New Times Илья Барабанов, хакерская атака напрямую связана с голосованием на выборах в нижнюю палату российского парламента.

"По-моему, абсолютно понятно, что это стоит в одном ряду с кампанией против ассоциации "Голос", - сказал Илья Барабанов.

К середине воскресенья перестал работать и "Живой журнал".