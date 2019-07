Организаторы митинга в Москве обещают проход к Болотной

Субботний митинг протеста против фальсификации результатов выборов в Думу, об участии в котором только в сети Facebook заявили около 30 тыс. человек, пройдет на московской Болотной площади. Всем, кто придет на площадь Революции, где акция планировалась ранее, разрешат мирно пройти до Болотной, расположенной в двух километрах, утверждают организаторы акции.

До вечера пятницы оставалось неясно, согласятся ли московские власти обеспечить "безопасный коридор" митингующим, которые вместо Болотной все же придут на площадь Революции. Помочь "потерявшимся митингующим" обещают лично лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и оппозиционный политик Борис Немцов.

Оппозиционеры вели переговоры о передвижениях участников акции с заместителем мэра Москвы Александром Горбенко, который накануне предупредил митингующих о последствиях нарушения закона: "если в неусловленном месте выкрикивают лозунги, шествия, разворачиваются плакаты, это называется нарушением общественного порядка, милиция это будет жестко пресекать".

5 декабря, на следующий день после выборов в Думу, на московских Чистых прудах состоялась крупнейшая акция оппозиции за последние годы: в ней приняли участие около 7 тыс. человек.

После митинга организаторы призвали демонстрантов пройти шествием до здания Центральной избирательной комиссии, после чего сотрудники полиции начали массовые задержания. Всего было арестовано около 500 человек, в том числе лидеры митингующих - блогер Алексей Навальный, глава "Левого фронта" Сергей Удальцов и оппозиционный политик Илья Яшин.

Ранее одна из организаторов субботнего митинга, активист движения "Солидарность" Надежда Митюшкина сообщила Русской службе Би-би-си: "Пока есть устная договоренность, что организуют проход с площади Революции на Болотную для тех, кто придет к Революции. Ждем письменных гарантий".

Немцов также подтвердил Би-би-си, что, по его данным, накануне власти Москвы дали устные гарантии, и сегодняшние переговоры также прошли успешно. Были ли даны письменные гарантии, ему неизвестно.

Позже в правоохранительных органах Москвы подтвердили, что маршрут движения участников акции с площади революции на Болотную действительно согласован.

"Проход будет осуществляться по маршруту Театральная площадь (площадь Революции) - Лубянская площадь - Старая площадь - Китайгородский проезд - Москворецкая набережная направо до Москворецкого моста - через Москворецкий мост по правой стороне - направо на Болотную площадь", - говорится в заявлении московской полиции.

Немцов сообщил, что придет в субботу на Площадь революции, где будет встречать людей и говорить им, чтобы они шли на Болотную площадь. Евгения Чирикова также придет сначала на площадь Революции: "Чтобы убедиться, что менты не тронут людей", - написала защитница в Twitter.

По окончанию переговоров с Горбенко Чирикова отчиталась в микроблоге: "Договорились! Пойдем по Ильинке, Старой и Новой площади".

Организаторы акции накануне оказались на грани раскола: поступали противоречивые сообщения о том, где будет проходить митинг и как быть с теми, кто выйдет все-таки на площадь Революции.

В пятницу, за день до акции организаторы выложили примирительный видеоролик на YouTube, в котором участвовавшие в переговорах Евгения Чирикова, Анастасия Удальцова и Борис Немцов попытались продемонстрировать единство в преддверии оппозиционной акции, которая обещает стать самой масштабной за время правления Владимира Путина.

"Не важно как вы завтра попадете на митинг: сразу на Болотную или сначала на Площадь революции, - пишет в Twitter Чирикова. - Главное не забывать наших целей: 1. Перевыборы 2. Освобождение задержанных".

Лидер незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, не входящий в число организаторов митинга, пишет у себя в Живом Журнале, что намерен выйти на акцию протеста на Площадь революции и призывает к тому же своих сторонников.

Митинг "За честные выборы" оказался единственной в Москве санкционированной властями площадкой, на которой люди могут высказать свое отношение к результатам выборов, которые многие считают сфальсифицированными.

Media playback is unsupported on your device