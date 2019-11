МИД России прокомментировал суд над "Бхагавад-гитой"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption МИД России предлагает кришнаитам не возмущаться и дождаться вердикта суда

Москва официально прокомментировала судебный процесс над священной индуистской книгой "Бхагавад-гита", инициированный в Томске местной прокуратурой.

МИД России пояснил: у прокуратуры претензии не к книге, а к ее переводу на русский язык и предисловию автора перевода.

Подозрения в экстремизме адресованы русскоязычному изданию книги "Бхагавад-гита как она есть" ("Bhagavad Gita As It Is"), которую в 1968 году перевел с санскрита на английский язык основатель Международного общества сознания Кришны Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Представитель МИД России Александр Лукашевич уточнил: "Речь идет не о "Бхагавад-гите" - религиозно-философской поэме, которая входит в великий индийский эпос "Махабхарата" и является одним из самых знаменитых текстов древней индуистской литературы".

Суд в Томске, пояснил Лукашевич, рассматривает дело о запрете третьего издания русского перевода книги Прабхупады, выполненного в 1984 году. "Как явствует из имеющихся материалов, нарекания у правоохранительных органов относятся не столько к тексту самой книги, двойной перевод которой грешит смысловыми искажениями, сколько к комментариям автора", - заявил дипломат.

Пауза в судебном процессе

Директор Института высших гуманитарных исследований при РГГУ Сергей Серебряный писал, в частности, что перевод с санскрита на английский язык "предопределен сектантскими воззрениями Общества сознания Кришны". Русскоязычный текст, по его мнению, также отягощен слишком буквальной интерпретацией англоязычного издания.

"Бхагавад-гита" - главная книга движения "Харе Кришна", десятки последователей которого протестовали у здания российского консульства в Калькутте в начале недели.

В защиту российских кришнаитов выступил глава МИД Индии Соманахалли Маллайи Кришна. Депутаты призвали власти "немедленно вмешаться и добиться гарантий соблюдения свободы вероисповедания для индуистов в России", а индийская диаспора в Москве и российские кришнаиты обратились к премьер-министру Индии Манмохану Сингху с просьбой не допустить запрета священного для них текста.

Официальный представитель МИД России предложил не вмешиваться в судебный процесс и дождаться вердикта. Суд в Томске перенес оглашение решения по этому делу на 28 декабря. Пауза взята, чтобы изучить мнения о предмете спора уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина и экспертов-религиоведов из Москвы и Санкт-Петербурга.