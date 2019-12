Митинги за честные выборы собрали десятки тысяч россиян

Итоги митинга

В разных городах России в субботу состоялись массовые митинги протеста под общим лозунгом "За честные выборы", участники которых требуют пересмотра результатов парламентских выборов, состоявшихся 4 декабря.

В ходе митинга на проспекте Сахарова в Москве лидеры оппозиции приняли резолюцию с требованиями в адрес правительства, включая увольнение главы Центризбиркома Владимира Чурова и отмену итогов выборов, которые оппозиционеры считают фальсифицированными.

Кроме того, демонстранты требуют освободить всех политзаключенных, изменить законодательство о регистрации партий и создать специальную комиссию для расследования нарушений на выборах.

Последним пунктом в резолюции стал призыв не отдать Владимиру Путину ни одного голоса на выборах 4 марта 2012 года.

Эта тема обсуждается на сайте bbcrussian.com

По словам организаторов, на митинг в столице России собралось более 100 тысяч человек.

"Мы можем взять Кремль, но пока не будем"

Одним из главных ораторов на митинге стал антикоррупционный блогер Алексей Навальный, недавно отбывший 15 суток административного ареста за организацию первой из серии массовых акций протеста, захлестнувших Россию после выборов в Госдуму.

"Я вижу здесь достаточно людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас, но мы мирные люди и не будем этого делать пока. Но если это жулье будет продолжать врать и воровать, обманывать нас, мы возьмем сами", - объявил со сцены Навальный.

"Я здесь, потому что я за честные выборы", - заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин, принявший участие в митинге.

"Я не согласен с результатами выборов и все, кто к этому причастен, должны понести наказание. Выборы 4 марта можно провести на новых условия. Эти решения должны быть приняты до марта", - продолжил Кудрин, во время выступления которого был слышен свист из толпы.

Горбачев и Прохоров

Еще одним политиком, примкнувшим к рядам протестующих, стал кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров. Экс-лидер партии "Правое дело" заявил, что разделяет основные требования митингующих и также считает, что выборы были нечестные.

Тем не менее, бизнесмен отметил что, на его взгляд, демонстрация не должна превращаться в политическую акцию. По его словам, атмосфера на массовом мероприятии была дружеская и веселая.

В Питере и провинции тихо. В Москве вышла часть среднего класса, пытаясь найти своего политического представителя. Таковой пока не просматривается, из выступавших может только Явлинский Sergey, участник форума Би-би-си

"Мне это напоминает маевки, - приводит слова Прохорова агентство РИА Новости. - Когда мы были студентами. Правда, тогда это делали не добровольно - нас загоняли туда".

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев считает, что премьер-министр РФ и кандидат на пост главы государства Владимир Путин должен уйти из политики.

"Вообще, я посоветовал бы Владимиру Владимировичу уйти сейчас. Три срока получилось: два срока президентом, один срок премьером - три срока, ну, хватит. Потому что создают вокруг круги эти, кланы", - заявил экс-президент в интервью радиостанции "Эхо-Москвы".

При этом Горбачев заявил, что сам он 20 лет назад отошел от власти добровольно и посоветовал Путину поступить также, поскольку в этом случае будет "защищено все позитивное, что он сделал".

Отклики неучаствовавших

События на проспекте Сахарова и призывы к отставке Владимира Чурова также прокомментировал руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам, адвокат и телеведущий Андрей Макаров, отметивший, что он на месте главы ЦИК ушел бы в отставку.

"Я не смог бы работать, когда такое количество людей мне не доверяет. Если бы был на месте Чурова - ушел бы, хотя, думаю, это было бы неправильно", - цитирует Макарова агентство Интерфакс.

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, в свою очередь, отметил качественную организацию оппозиционной акции и отдал должное сотрудникам правоохранительных органов Москвы.

"Власти должны научиться с [демонстрантами] работать, полиция - правильно охранять безопасность, а митингующие - вести себя цивилизованно. Все это было сохранено", - заявил Лукин.

И потом, совершенно непонятно, какой конструктивный итог. Вышли, поговорили, покричали, ушли Роберт Шлегель, <br>"Единая Россия"

Музыкант и солист группы ДДТ Юрий Шевчук, гастролирующий сейчас по стране, не смог принять участие в демонстрации, однако прислал видеообращение, в котором призвал участников акции не соревноваться в ненависти к власти.

"В последнее время все актуальнее становятся мысли о человеческом достоинстве. Главное - не соревноваться в ненависти к власти. Добро победит", - сказал музыкант.

В "Единой России", к которой с подачи Навального приклеился ярлык "партия жуликов и воров", оценки прошедших манифестаций колебались от скептических до откровенно неприязненных.

Депутат-"единоросс" Александр Хинштейн назвал "нормальным" поведение оппозиции в ходе митингов.

"Я считаю, что наличие оппозиции свидетельствует о здравости страны. И тот факт, что власти не чинят митингующим ни сегодня, ни в прошлый раз никаких препятствий, я только приветствую, потому что это также свидетельствует о зрелости нашей политической системы. А также о сильной позиции руководителей", - цитирует Хинштейна Интерфакс.

Ну что можно сказать, в России вновь "проснулось" гражданское общество. И это не может не радовать. Властям придется считаться с этим Дмитрий Бычков, Форум BBC

Другой единоросс, Роберт Шлегель, обратил внимание на то, что в субботу в Москве прошло несколько митингов, "и на некоторых настрой по отношению к тем, кто собрался на Сахарова, агрессивный".

"Они считают их предателями, "оранжевой проказой" и готовы бороться", - добавил Шлегель, отметив, что не смог увидеть на митинге ни одного лидера, "который способен вести".

"И потом, совершенно непонятно, какой конструктивный итог, - добавил он. - Вышли, поговорили, покричали, ушли... Это не было интересно"

Похожие акции прошли во многих других городах России и за границей. Так, например, в центре Парижа, более 100 человек вышли на площадь Игоря Стравинского.

По окончании митинга оппозиция не смогла договориться о дате проведения следующей акции, но, по всей вероятности, она состоится в феврале следующего года.

Анализ

Image caption Слова Путина о "контрацептивах" протестующие запомнили намного лучше, чем слова Медведева о либеральных послаблениях

Митинг протеста против подтасовок на выборах в Госдуму на проспекте Академика Сахарова в Москве, несмотря на примирительные заявления властей, оказался еще более массовым, чем митинг на Болотной площади 10 декабря.

В "пиковые" моменты численность участников митинга приближалась к ста тысячам. Ведущий митинга Владимир Рыжков со сцены объявил, что собралось 120 тысяч человек. Московская полиция утверждает, что митингующих было "до 30 тысяч".

Примерно через два с половиной часа после начала митинга двойная цепь курсантов МВД перекрыла проспект в 150-200 метрах от сцены, чтобы избежать давки среди этих "30 тысяч" перед сценой, а также обеспечить относительно свободный выход с митинга.

На Болотной 10 декабря, по взвешенным оценкам, присутствовали 50-60 тысяч.

Уходящий президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроекты, либерализующие порядок регистрации политических партий, их кандидатов на выборах разного уровня, а также кандидатов в президенты.

Некоторые российские комментаторы предполагали, что эти уступки власти могут сократить число желающих прийти на второй общий митинг протеста.

Однако опрошенные Русской службой Би-би-си участники митинга, как и многие выступавшие со сцены, заявили, что больше не верят словам власти о либеральных послаблениях и не считают их, послабления, достаточными.

Блогер Алексей Навальный ехидно и зло напомнил с трибуны митинга о словах "идите ко мне, бандерлоги", которые премьер Владимир Путин сказал об оппозиционерах во время "прямой линии" 15 декабря.

"Такая странная штука: бандерлогов звали, и они пришли. А где тот парень, который звал? Где тот, кто улыбался с экрана и ухмылялся? Где этот человек? Вы его видите? Они здесь? Возможно, просто во времена Киплинга не было телевизора, и тогда было сразу понятно, кто здесь питон, а кто - трусливый шакал!" - кричал со сцены Навальный, который постепенно становится лидером всей российской оппозиции.

Количество пришедших заметно воодушевило оппозиционеров: многие из них говорили об изменении соотношения сил в их борьбе с властью.

"Власть - это мы!" - провозгласил Навальный.

"Они ничего не отдадут по доброй воле. Но мы в силах их заставить! Эй, вы, в Кремле! Опомнитесь! Мы не хотим вашей крови!" - взывал в микрофон активист движения "Солидарность" Илья Яшин.

Писатель Борис Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили), выступавший одним из первых, предложил назвать возникающее общественное движение "Честная Россия".

"Честность - это ключевое слово, которое объединяет нас всех, вне зависимости от наших политических, стилистических и любых других расхождений. Мы хотим жить в честном государстве!" - сказал Чхартишвили.

Ранее, в ходе подготовки к митингу, он и тележурналист Леонид Парфенов призвали начать на проспекте Сахарова регистрацию членов "Московского объединения избирателей".

Пункт об "объединении избирателей" был включен в резолюцию митинга, как и призыв "не отдать Владимиру Путину ни одного голоса на выборах 4 марта 2012 года". В остальном требования митингующих не изменились по сравнению с митингом 10 декабря: они хотят отмены результатов выборов в Госдуму, отставки Центризбиркома во главе с Владимиром Чуровым, регистрации всех партий, которым было в ней отказано, проведения новых выборов в парламент, а также освобождения всех, кого они считают политзаключенными.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption На этом фото, как утверждает московская полиция - не более 30 тысяч человек

На митинге появился бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого Владимир Путин в эфире 15 декабря назвал своим другом. Кудрин заявил, что он тоже не считает прошедшие выборы честными, а также сообщил, что готов вместе с другими работать над позитивной программой оппозиции и содействовать диалогу с властью.

Значительная часть собравшихся Кудрина освистала.

"Простите меня, люди русские, что я выступаю с этой трибуны после министра финансов путинского правительства Кудрина!" - сказал, приняв от Кудрина эстафету, один из лидеров националистов Владимир Тор.

Правда, и выступлением Тора очень многие митингующие - на глазок, подавляющее большинство - были недовольны. "Уходи!" - кричали Тору из "либеральной" части толпы, которая была неизмеримо больше колонны из нескольких тысяч националистов, организованно пришедших заранее под "имперскими" черно-желто-белыми флагами и занявшими место на правом фланге прямо перед сценой.

Некоторые из этой команды националистов стали зачинщиками единственного на митинге небольшого беспорядка, который, впрочем, не привел к серьезным последствиям. Националисты были недовольны тем, скольким их лидерам дали слово. "Либералы приватизировали митинг!" - писали они накануне в социальных сетях. "Дайте слово русским!" - скандировали они на митинге в тот момент, например, когда со сцены выступал вполне русский наблюдатель на выборах.

Эти националисты попытались надавить на цепь дружинников, ограждавших зону для журналистов перед сценой, и ведущие митинга, Владимир Рыжков и Ольга Романова, в микрофон просили полицию вмешаться. Затем с призывом успокоиться к своим почитателям обратился со сцены один из национал-радикалов Константин Крылов. Соратники постепенно успокоились.

Дружно, практически единодушно, участники митинга освистали Ксению Собчак.

Лидеру партии "Яблоко" и кандидату в президенты Григорию Явлинскому свистели немного. Он призвал заменить нынешнюю "коррумпированную, продажную, закрытую, лживую, нелегитимную на самом деле" систему власти на систему диаметрально противоположных свойств, но не рассказал, на каких принципах собирается строить эту новую систему.

В отличие от многих других ораторов, Григорий Явлинский, как это принято у "системных" российских оппозиционеров, не призывал к отставке создателя нынешней системы Путина и даже ни разу не назвал его имя.

Националисты - Владимир Ермолаев из движения "Русские", Владимир Тор - снова, как и неделю назад на митинге партии "Яблоко", призвали создать Комитет национального спасения, в который вошли бы все готовые договариваться оппозиционные силы. Это предложение поддержал в видеообращении Сергей Удальцов, который после голодовки под арестом находится в больнице. А Владимир Ермолаев под одобрительные крики толпы предложил сделать главой этого комитета Алексея Навального.

День по минутам

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По оценкам организаторов, на митинг 24 декабря пришли более 100 тысяч человек

В субботу в десятках российских городов прошли массовые митинги протеста под общим лозунгом "За честные выборы". Самая массовая акция состоялась в Москве на проспекте Сахарова.

По словам организаторов, число участников акции превысило 100 тысяч человек. Митинг в столице был согласован с московскими властями.

Русская служба Би-би-си освещала события в режиме реального времени. Время указано московское.

17:58 Пресс-служба ГУ МВД России заявила, что в митинге на проспекте Академика Сахарова приняли участие до 30 тысяч человек. Организаторы митинга уверяют, что участников было более 100 тысяч.

17:51 Сообщения с форума bbcrussian.com:

Вова, Тверь: "На митинге выступали и продажные лжемитингующие К.Собчак и Кудрин которые призывали к диалогу с властью. Диалог это значит оставить всё по старому, а главное сохранить власть у Путина".

Sergey, Earth: "Первое впечатление. В Питере и провинции тихо. В Москве вышла часть среднего класса, пытаясь найти своего политического представитеся. Таковой пока не просматривается, из выступавших может только Явлинский..."

17:48 За время проведения митинга оппозиции за честные выборы на проспекте Сахарова ни один человек не обращался за медицинской помощью, сообщает Интерфаксу со ссылкой на врача дежурной "Скорой помощи".

17:40 Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили пришедших на московский митинг оппозиции о том, как они восприняли обещания уходящего президента Медведева изменить политическую систему в России - ответы участников акции смотрите в этом видео.

17:38 Восемь человек были задержаны в Санкт-Петербурге за хулиганство и попытку пройти шествием до Смольного, чтобы передать губернатору Георгию Полтавченко свое обращение, сообщает РИА Новости. Однако полиция преградила им путь, предупредив, что их акция незаконна, и предложила им разойтись. Участники акции отказались выполнить это требование.

Санкционированная властями города акция "За честные выборы" на Пионерской площади завершилась без происшествий.

17:36 Движение "Наши" опровергло информацию о том, что по Садовому кольцу движутся автобусы с активистами организации.

"Мы хотим, чтобы организаторы этих митингов прежде, чем что-то подобное утверждать, предоставляли хоть какие-то доказательства своим беспочвенным обвинениям", - приводит Интерфакс слова пресс-секретаря "Наших" Кристины Потупчик.

17:30 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на митинге своих сторонников на Пушкинской площади призвал власти соблюдать правила честной и чистой демократии, поддержав при этом собравших на проспекте академика Сахарова. Однако, по мнению Жириновского, лидеры оппозиции на выборах президента смогут получить лишь 5-7% голосов.

"Мы приветствуем всех, кто митингует, если они митингуют на проспекте Сахарова или в любом другом месте, то мы их поддерживаем. 90% всех тех, кто туда пришел - наши граждане, которые устали терпеть, которые вышли на протест", - заявил Жириновский.

17:26 В завершении митинга ведущий Владимир Рыжков попросил людей не идти в ближайшее метро, потому что "там уже давка", а также предупредил участников митинга оппозиции, что, по некоторой информации, по Садовому кольцу едут автобусы с представителями движения "Наши".

"Не трогайте нашистов, они маленькие. Не поддавайтесь на провокации", - заявил Рыжков.

17:23 Организаторы митинга потребовали не позднее февраля 2012 года зарегистрировать оппозиционные партии и внести изменения в законодательство о партиях и выборах.

17:20 Корреспондент Би-би-си Юрий Маловерьян рассказывает о митинге "За честные выборы!" в репортаже с проспекта Сахарова в Москве.

17:16 Митинг на проспекте Сахарова завершился добавлением в резолюцию, которая была принята на Болотной площади, двух новых пунктов - о создании объединение избирателей для расследования нарушений на выборах и о призыве к жителям страны "не отдать Владимиру Путину ни одного голоса на выборах 4 марта 2012 года".

17:09 Twitter Русской службы Би-би-си:

inn_anat: "Все средства хороши.((( Националисты - это самые надежные партнеры в борьбе за власть((("

17:03 Музыкант Юрий Шевчук не смог приехать на митинг из-за гастролей группы ДДТ, но передал видеообращение, в котором призвал участников акции не забывать о человеческом достоинстве и "не соревноваться в ненависти к власти".

"В последнее время все актуальнее становятся мысли о человеческом достоинстве. Главное - не соревноваться в ненависти к власти. Добро победит", - заявил Шевчук.

16:57 Ведущий митинга Владимир Рыжков сказал, что националисты, занимающие одну из колонн, толкаются и попросил полицию навести порядок. После этого лидер Русского общественного движения Константин Крылов призвал своих соратников успокоиться и не нарушать порядок.

16:52 Twitter Русской службы Би-би-си:

Elika_Fott: "Это не митинг.Это предвыборная агитация выступающих,поющих и прочих. Такой пиар ход с немалой аудиторией на прямой связи".

16:50 Бизнесмен Михаил Прохоров, который также объявил о намерении участовать в президентских выборах, приехал на митинг оппозиции, но на сцену не поднялся.

"Я не выступал, потому что очень сложная организация. Мне никто не прислал приглашения. Говорят, что кандидатам в президенты нельзя выступать. Были и другие слухи, но я решил не напрягать организаторов. Я был вместе с людьми и общался с людьми", - сказал Прохоров журналистам, передает Интерфакс.

16:42 В Петербурге на Пионерской площади завершился митинг "За честные выборы", который, по оценкам ГУ МВД по Санкт-Петербургу, собрал более 1,5 тыс человек. Как сообщил bbcrussian.com один из организаторов акции Даниил Клубов, в акции протеста приняли участие 4 тысячи человек.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в своей речи пообещал, что в случае своей победы на президентских выборах он распустит нынешний созыв Государственной Думы и проведет новые повторные честные выборы.

16:39 В Нижнем Новгороде полиция задержала около 20 участников несанкционированной с властями города акции протеста "За честные выборы". По информации МВД, задержаны организаторы и самые активные участники митинга. Им могут быть предъявлены обвинения в неповиновении сотрудникам полиции и в нарушении правил проведения митингов и шествий. Тем не менее, участники митинга не разошлись, акция продолжается, передает Интерфакс. Сколько всего человек собралось на площади Свободы не сообщается.

16:37 Сообщения с форума bbcrussian.com:

Nikolaus, Ставрополь: Объединение оппозиции возможно лишь на время взятия власти, поскольку у разных группировок мотивы стремления к ней - различны, Протесты абс-ого мень-ва не могут изменить власть, ее конец придет, когда на улицы выйдут простые обыватели, далекие от политики, как это и было во время всех "цветных революций".

perei, Saint-Petersburg: "Напёрсточники либералы пытаются возглавить протест народа.Более омерзительного не придумаешь. Народ толкают на баррикады, вместо того, что бы отменить результаты выборов. Медведеву и Путину позор! Вы ведёте ограбленный и униженный народ к гражданской войне".

16:25 Бывший премьер-министр Михаил Касьянов заявил, что российская оппозиция "на правильном пути" и призвал перенести президентские выборы на конец апреля с требованием о регистрации кандидата от оппозиции.

"Требования, которые мы сформулировали на Болотной площади, станут приговором этой власти", - считает Касьянов.

Корреспондент Би-би-си Юрий Маловерьян сообщает, что митингующие не очень тепло приветствовали бывшего члена правительства страны.

16:22 Бывший министр финансов Алексей Кудрин, который приехал на проспект Сахарова и впервые участвовал в митинге оппозиции, предложил внести в резолюцию акции требование о проведении досрочных президентских выборов.

"Я здесь, потому что я за честные выборы. Я не согласен с результатами выборов и все, кто к этому причастен, должны понести наказание. Выборы 4 марта можно провести на новых условия. Эти решения должны быть приняты до марта", - заявил Кудрин.

По словам корреспондента Би-би-си Олега Болдырева, кричали и свистели в поддержку Кудрина примерно также громко, как против того, что говорил после него один из лидеров националистов Владимир Тор. Ведущий митинга Владимир Рыжков после выступления Тора предложил лозунг "Россия для всех", который подхватили собравшиеся на площади.

16:15 Лидер "Яблока" Григорий Явлинский, объявивший ранее о своем желании участвовать в президентских выборах, призвал к борьбе в марте 2012 года. Как отметил корреспондент Би-би-си Юрий Маловерьян, Явлинский, как и на митинге "Яблока" неделей ранее, не упомянул в своей речи имени Владимира Путина и не призвал к его отставке.

"Выборы 4 декабря - первый раунд - мы не проиграли, но второй раунд - это выборы президентские. И мы не можем голосовать за кого угодно, мы должны выйти во второй тур, и сделать Россию открытой, свободной страной", - заявил Явлинский.

16:07 Сообщения с форума bbcrussian.com:

Иван, Псковская область: "Я не думаю что может что нибудь измениться. Москва это ещё не вся Россия. Перемен стоит ждать, но только не из Москвы. Надеюсь что ждать не долго".

Мимоходящий: "Митингуй не митингуй, всё равно получишь вЕДРО".

16:04 Twitter Русской службы Би-би-си:

buruhtan77: "нет созидательной идеи способной повести народ. лозунг "долой путина" не имеет перспективы".

16:00 Один из лидеров "Солидарности" Илья Яшин, который, как и Алексей Навальный, провел 15 суток за решеткой, рассказал, что получил СМС-сообщение от одного из охранников следственного изолятора, который тоже пришел на митинг.

"Мы не хотим революции, крови или гражданской войны. Все, чего мы хотим, это честные выборы, - заявил Яшин, - Отныне мы никогда не будем терпеть унижение, не позволим узурпаторам сесть нам на шею, мы выросли и стали мудрее".

15:54 Как сообщает корреспондент Би-би-си Юрий Маловерьян, через 2 часа после начала митинга люди продолжают приходить на проспект тысячами, хотя некоторые при этом уже покидают место проведения акции.

15:48 Телеведущая Ксения Собчак, которая была освистана большинством собравшихся на проспекте Сахарова, высказала пожелание о создании движения, которое бы "влияло на власть, а не боролось", и в котором не было бы вождя.

При этом Собчак, которая напомнила, что ее отец Анатолий Собчак был одним из тех, кто писал нынешнюю конституцию России, сказала, что не считает себя частью оппозиции в ее нынешнем виде.

"Эта власть может быть нашей только, если мы сами сможем ее создать... Самое главное - влиять на власть, а не бороться за власть, - заявила Собчак, - Надо создать партию, у которой не будет лидера, не те люди, которые будут призывать нас захватывать Кремль, не те, кто будет призывать к революции".

15:39 Один из основателей "Солидарности", чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что митинги протестов объединили множество россиян.

"Власть внушала нам, что их много, а нас мало. Здесь мы видим, что нас много, а их мало, и они жмутся от страха за полицейскими цепями", - сказал со сцены Каспаров.

15:37 Навальный вспомнил также слова премьер-министра Владимира Путина о "бандерлогах" во время "прямой линии" 15 декабря.

"Странное дело, бандерлогов звали и они пришли. А где тот парень, который их звал? Он здесь? Где тот, кто врал и ухмылялся с экрана телевизора? Наверное, дело в том, что во времена Киплинга не было телевизора. Тогда было бы ясно, кто здесь питон, а кто - трусливый шакал", - сказал в своем выступлении Навальный.

15:33 Блогер Алексей Навальный, который был арестован на 15 суток за неповиновение полиции на митинге в центре Москвы 5 декабря, потребовал от властей прислушаться к мнению демонстрантов.

"Я вижу здесь достаточно людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас, но мы мирные люди и не будем этого делать пока. Но если это жулье будет продолжать врать и воровать, обманывать нас, мы возьмем сами", - заявил со сцены Навальный.

15:26 Один из лидеров националистов Владимир Ермолаев, как и ранее на митинге "Яблока" Владимир Тор, призвал к созданию Комитета национального спасения, в который вошли бы представители всех оппозиционных сил. Во главе этого комитета, как считает Ермолаев, должен стоять блогер Алексей Навальный.

15:19 Мы продолжаем также вести трансляцию с митинга в Twitter Русской службы Би-би-си, куда вы можете присылать свои сообщения.

Vicabor: "На митинг, кажется, пришли "нашисты" - это они освистывают выступающих".

15:16 Сопредседатель "Солидарности", чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что митинги протестов объединили множество россиян."Власть внушала нам, что их много, а нас мало. Здесь мы видим, что нас много, а их мало, и они жмутся от страха за полицейскими цепями", - сказал со сцены Каспаров.

15:09 Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев передает, что выход на сцену депутата Госудмы от "Справедливой России" и одного из лидеров "Левого Фронта" Ильи Пономарева встретили свистом. Пономарев призвал оппозиционные партии, прошедшие в Думу, "выработать единую программу действий и всем вместе сдать мандаты, и тогда сделать новую Государственную думу".

15:03 Еще несколько сообщений с нашего Twitter:

Terre: "У Немцова манечка величка, о чем все прекрасно осведомлены. Кроме Запада, как обычно )))"

Valerivolga: "КТО ДАСТ России время????????? Кто? Кто отдаст без крови свое?"

14:55 По словам корреспондента Би-би-си Юрия Маловерьяна, на проспекте Сахарова собралось уже более 50 тысяч человек, однако у металлоискателей все еще сохраняются очереди, конца которой не видно. Борис Немцов объявил со сцены, что на митинг пришли более 100 тыс человек.

14:39 Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, проводивший голодовку в знак протеста против административного ареста и 18 декабря доставленный в реанимацию, в своем видеообращении к участникам митинга заявил, что народ "начал просыпаться" и "перестал терпеть издевательства режима".

14:47 Один из организаторов митинга, сопредседатель движения "Солидарность" Борис Немцов заявил в своем выступлении, что оппозиция не верит заявлениям о политических реформах, прозвучавшим в послании президента Медведева к Федеральному собранию.

"Если законы не будут приняты, это будет значить, что он нас обманул", - сказал Немцов, назвав требования, звучавшие на Болотной площади "святыми".

14:40 Поэт Дмитрий Быков обратился к митингующим в прозе, призвав оппозицию к консолидации. По его словам, всем оппозиционным партиям и движениям нужно научиться договариваться. Ситуацию в стране Быков сравнил с роженицей, у которой уже начались схватки, и процесс родов не остановить. "Если гражданское общество есть в стране, назад его уже не загонишь", - подытожил Быков.

14:28 Экс-министр финансов Алексей Кудрин прибыл на митинг и общается с журналистами за сценой. Пользователи Twitter Русской службы Би-би-си уже отреагировали на участие Кудрина в оппозионном митинге.

cimburd: "Не доверяйте Кудрину он подстава Да собственно он этого и не скрывает, расхваливая П."

14:13 Митинг на проспекте Сахарова открыл один из лидеров оппозиции, ведущий митинга Владимир Рыжков, который напомнил, что ни одно из требований, выдвинутых на Болотной площади, выполнено не было, и поставил вопрос о том, почему партии, прошедшие в Думу, несмотря на обещания, не стали сдавать свои мандаты. Писатель Борис Акунин предложил назвать новое общественное движение, которое намерены сформировать оппозиционные силы, "Честная России".

14:08 В пятницу президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму два законопроекта, направленных на либерализацию политической системы. Один из них упрощает регистрацию партий, а другой - процедуру сбора подписей для кандидатов на президентских выборах. О политических реформах Медведев объявил в послании к Федеральному собранию.

14:03 Начало митинга откладывается, поскольку участники продолжают собираться, заполняя проспект Сахарова. Российские агентства сообщают о возможном выступлении на митинге экс-министра финансов России Алексея Кудрина. Ранее сайт газеты "Коммерсант" опубликовал интервью Кудрина, в котором он выразил поддержку митингующим и согласился "поддержать проект организации предметного диалога между обществом и властью".

13:55 Полиция задержала несколько человек на акции протеста в Санкт-Петербурге. Как рассказал bbcrussian.com один из организаторов акции на Пионерской площади Даниил Клубов, задержанные возражали против "захвата" мероприятия сторонниками партии "Справедливая Россия".

По словам Клубова, мероприятие, изначально планировавшееся как общегражданское, в итоге превратилось в партийный митинг с участием лидера эсеров Сергея Миронова. Всего на площади собралось не более трех тысяч человек, сообщил активист. В руках у митингующих - флаги и плакаты, а также шарики с надписью "Нас надули".

13:44 Акция протеста против фальсификаций на выборах в Томске, по сообщениям местных СМИ, собрала более тысячи человек. Демонстранты на Новособорной площади выкрикивали лозунги за проведение повторных выборов и держали в руках плакаты, среди которых "Власть народу, а не партиям".

Около тысячи человек собрались в центре Челябинска. Как сообщил bbcrussian.com организатор мероприятия Андрей Линев, митинг проходит без происшествий и задержаний, активисты, как и в других российских городах, требуют проведения честных выборов. Также акция протеста прошла в Магнитогорске, на воскресенье намечен митинг в Златоусте.

13:38 Уже завершились акции протеста во Владивостоке и Хабаровске. На Корабельной набережной Владивостока, по данным организаторов, собрались 150 активистов партий КПРФ, "Яблоко" и общественного движения "ТИГР", по сведениям полиции – 30 человек. "Товарищества инициативных граждан России" сообщило о задержании полицией одного участника движения. На Комсомольской площади Хабаровска митинг, организованный коммунистами, собрал около 300 человек, сообщают организаторы.

Сотни человек приняли участие в акции протеста против фальсификаций в Новосибирске. Как передает Интерфакс, в акции участвуют от 500 до 700 человек. Однако в полиции заявляют, что на мероприятие пришли не более 250 активистов. Митингующие прошли шествием, для которого частично перекрыли движение автотранспорта по Октябрьскому мосту.

13:25 Как передает корреспондент Русской службы Би-би-си Юрий Маловерьян, к проспекту Сахарова активно подходят участники митинга. При этом на подъем с близлежащей станции метро "Комсомольская" работает только один эскалатор. На огороженной территории у сцены уже расположились около 10 тыс человек. У метро раздают белые ленточки, шарики, свистки и анкеты для желающих стать наблюдателями на президентских выборах 4 марта следующего года. Сейчас на площади преобладают флаги движения "Солидарность" и националистов.

На сцене размещены лозунги "Эти выборы фарс", "Фальсификаторов под суд", "Россия будет свободной" и "За честные выборы". Колонки, вынесенные подальше от сцены, оформлены транспарантами с надписями "Долой жуликов и воров", "Чурова в отставку" и "Отменить результаты выборов".

13:11 Президентский совет по правам человека выразил недоверие главе Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову и предложил ему уйти в отставку. В заявлении, опубликованном на сайте совета в ночь на субботу, говорится о необходимости проведения новых выборов в Думу, но только после изменения избирательного законодательства.

13:06 Акция на проспекте Сахарова станет продолжением акции на Болотной площади 10 декабря, в которой приняли участие, по разным данным, от 25 до 80 тыс человек. Митингующие требуют пересмотра результатов парламентских выборов, которые прошли 4 декабря.

13:00 В Москве завершается подготовка к митингу "За честные выборы". С утра субботы органы правопорядка усилили охрану проспекта Сахарова и близлежащих станций метро. Вдоль проспекта дежурят полицейские и сотрудники ОМОН, а также сотрудники внутренних войск. Полностью перекрыты въезды со стороны Садового кольца и Сретенского бульвара.

Своими глазами

Корреспонденты Русской службы Би-би-си прибыли на место проведения митинга заранее и рассказали, как все начиналось.

Участники акции на проспекте Сахарова рассказали о том, как они восприняли обещания уходящего президента Медведева изменить политическую систему в России.

Митинги за честные выборы прошли не только в Москве, но и во многих других городах России, в том числе в Томске.