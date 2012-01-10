За смерть тройняшек роддом на Камчатке выплатит 3 млн

Image caption Департамент социального развития Петропавловска-Камчатского выплатит компенсацию, если у роддома не хватит средств

Суд Петропавловска-Камчатского удовлетворил иск о выплате 3 млн рублей в пользу родителей умерших в 2008 году тройняшек.

Причиной гибели новорожденных близнецов, зачатых искусственно, стало отсутствие в роддоме обычного оборудования для выхаживания недоношенных и даже бокса для реанимации.

Помимо компенсации за моральный ущерб, с городского роддома №1 взыщут расходы на экстракорпоральное оплодотворение, погребение детей и судебные разбирательства.

Основной причиной гибели младенцев на второй день жизни была названа недостаточная техническая оснащенность учреждения, в котором проходили роды.

Не было препарата

"Суд установил, что в период беременности и родов женщины родильный дом не был готов к оказанию реанимационной помощи одновременно трем новорожденным. Отсутствовали аппараты искусственной вентиляции легких и прочая необходимая аппаратура. Отсутствовали палата интенсивной терапии и реанимации новорожденных, а также специалисты, имеющие практический опыт работы на соответствующей медицинской аппаратуре", - сообщил агентству Интерфакс пресс-секретарь суда Александр Журавлев.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, все трое близнецов скончались от синдрома дыхательных расстройств.

Кроме того, в медицинском учреждении не было достаточно сурфактанта - лекарства, улучшающего газообмен в легких при проблемах с дыханием новорожденных.

Представители роддома оспаривали иск, пытаясь доказать судье, что родившиеся раньше срока младенцы страдали врожденными пороками развития, и врачи были не в силах спасти их.

Однако суд Петропавловска-Камчатского вынес решение в пользу истцов, сочтя, что роддом не выполнил своих функций.

"Действия по оказанию медицинской помощи в отделении реанимации новорожденных, жизненно необходимые этим детям, не были произведены врачами роддома, иными словами, лицензированным лечебным учреждением не было проявлено должной предусмотрительности для сохранения жизни новорожденным в экстренной ситуации", - сказал пресс-секретарь суда агентству РИА Новости.

Он также отметил, что в случае, если на счетах роддома нет требуемой суммы компенсации, ее выплатит департамент социального развития Петропавловска-Камчатского.

Многоплодная беременность

Изначально истцы просили 90 млн рублей на двоих, но по решению суда каждому из родителей достанется по 1,5 млн.

Трое разнояйцевых близнецов, появившихся на свет в результате искусственного оплодотворения, погибли в Петропавловском городском роддоме в ноябре 2008 года.

Для расследования происшествия была создана экспертная комиссия, а министерство здравоохранения Камчатского края взяло дело под личный контроль.

Заместитель председателя правительства края Валерий Карпенко тогда инициировал разработку протокола работы с многоплодной беременностью, посетовав на отсутствие подобного документа на федеральном уровне.