РПЦ советует Березовскому заняться реформами в Британии

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Березовский призывал патриарха донести до Путина глас народа, а затем мирно и по-христиански передать власть народу

Русская православная церковь ответила на письмо предпринимателя Бориса Березовского с призывом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу "обеспечить бескровную смену власти в России", посоветовав опальному олигарху задуматься над политическими реформами в Великобритании, где он находится в добровольном изгнании.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин в ответ на открытое письмо Березовского заявил Интерфаксу: "С одной стороны, может показаться приятным, что Борис Абрамович предлагает церкви усилить свою роль в происходящих в России событиях, но с другой стороны, вся прежняя деятельность этого человека подталкивает к простой мысли: внимательно послушай этого господина и сделай ровно наоборот".

Представитель "Единой России" вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, комментируя письмо олигарха, заявил, что Березовский пытается "играть на религиозных чувствах россиян, на вере, которую просто использует в своих сиюминутных политических интересах и бизнес-проектах".

Разрыв между властью и народом

В понедельник живущий в Лондоне Березовский предложил патриарху Кириллу взять на себя "историческую миссию спасения России от смуты" и "обеспечить бескровную смену власти в России", утверждая, что главе РПЦ в 2012 году придется войти в историю.

Интересно было бы знать, какая высшая или противоположная сила открыла Борису Абрамовичу наше будущее? Всеволод Чаплин, <br> глава синодального отдела <br> по взаимоотношениям церкви и общества

Предприниматель отмечает, что патриарх не вмешивается в политический процесс, в то время как "нежелание власти услышать волю народа переросло в разрыв отношений между народом и властью".

В октябре 2011 года, поздравляя премьер-министра с днем рождения, патриарх заявил, что благодаря усилиям Владимира Путина удалось преодолеть тенденцию, которая могла привести к распаду Россию. Однако в январе 2012 года Кирилл заявил, что у общества должно быть право высказать свое недовольство.

"Задача заключается в том, чтобы протесты, правильным образом выраженные, приводили к коррекции политического курса. Вот это самое главное. Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это очень плохой признак — признак неспособности власти к самонастройке", - подчеркнул тогда глава РПЦ.

Березовский в своем письме 16 января призвал предстоятеля Русской православной церкви донести до Владимира Путина "глас народа", а когда премьер услышит призыв патриарха, "взять власть из его рук и мирно, мудро, по-христиански передать ее народу".

Чаплин же недоумевает, кого конкретно из представителей народа олигарх считает легитимными для передачи власти.

Он также отметил два безальтернативных "пророчества" в послании Березовского. Первое - предсказание жестокого подавления протестов: "Шумные митинги протеста перерастут в грохот выстрелов, когда потоки взаимных обвинений превратятся в кровь невинных", - пишет Борис Березовский. Второе "пророчество", удивившее Чаплина, - какие бы прозрачные и честные выборы власть ни провела в марте 2012 года, общество - как полагает Березовский - не примет их результатов.

В ответ Всеволод Чаплин задается вопросом: "Интересно было бы знать, какая высшая или противоположная сила открыла Борису Абрамовичу наше будущее?". Но, поскольку Березовский живет в Великобритании, у него есть поле для деятельности, иронизирует представитель РПЦ.

"Почему бы не задуматься над политическими реформами и прогнозированием общественных процессов в этой стране?" - заключает Чаплин.

"Гарант безопасности Путина"

Только Русская православная церковь может стать гарантом мирной смены власти и твоей личной безопасности. Только церковь может спасти Россию от тебя, а тебя от России Из послания Бориса Березовского <br> Владимиру Путину от 17 января

Во вторник Березовский разместил в своем блоге еще одно письмо, на этот раз в адрес премьер-министра и кандидата в президенты России Владимира Путина, в котором заявил, что лишь РПЦ может стать гарантом личной безопасности премьера.

"Только Русская православная церковь может стать гарантом мирной смены власти и твоей личной безопасности. Только церковь может спасти Россию от тебя, а тебя от России", - говорится в письме к Путину, опубликованном во вторник в блоге олигарха на сайте "Эхо Москвы".

Предприниматель предложил Путину снять свою кандидатуру, отменить президентские выборы и попросить Патриарха созвать Комитет национального спасения.

Он назвал участников акций протеста оппозиции, в том числе митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова, интеллектуальной частью общества и предложил премьеру "уйти на любых условиях".

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов считает, что "оппозиция, призывающая к революции в России, окончательно дискредитировала себя, обнародовав, что ее рупор и инициатор - Березовский".

"Достаточно вспомнить мотивы, по которым этот человек уже более десяти лет скрывается за границей. А именно предъявленные ему обвинения в мошенничестве, хищении, отмывании денег, призывах к силовому захвату власти", - отметил Неверов.

Предприниматель Борис Березовский переехал в Великобританию в 2000 году. Тремя годами позже британский суд отказался выдать его по запросу Генпрокуратуры России. В то же время Березовский получил статус беженца в Великобритании.

В России эмигрант признан виновным по ряду обвинений в хищении и отмывании денежных средств ведущих российских компаний. Два заочных приговора российских судов против него уже вступили в силу.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка заверил, что Москва продолжит добиваться экстрадиции Березовского.