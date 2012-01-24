Навальный представил проект для наблюдателей "РосВыборы"

  • 24 января 2012
Алексей Навальный на митинге на проспекте Сахарова Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Навальный за последний год стал одним из ведущих оппозиционных активистов

Известный блогер Алексей Навальный представил сайт "РосВыборы", на котором желающие могут зарегистрироваться в качестве наблюдателей на президентских выборах 4 марта.

Как рассчитывает Навальный, авторам проекта удастся набрать 10 тысяч наблюдателей в Москве и еще столько же добровольцев по всей России.

В первую очередь наблюдателей будут отправлять на те участки, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений на прошедших 4 декабря парламентских выборах.

"Суть проста: мы выбираем именно те участки, где были совершены очевидные фальсификации на предыдущих выборах", - сообщает Навальный о замысле проекта в своем блоге в Живом журнале.

"Давайте все станем наблюдателями. Это весело и займет не так много времени", - добавляет он.

Записаться в наблюдатели можно, заполнив специальную форму на сайте "РосВыборы".

Создатели ресурса обещают подготовить официальные документы, подтверждающие полномочия записавшихся как наблюдателей или членов участковых комиссий с правом совещательного голоса.

Также отмечается, что "проект реализуется в тесном контакте с представителями партий, выдвинувших своих кандидатов на выборах – КПРФ, "Справедливой России".

На сайте нового проекта Навального упоминается и "Яблоко", однако во вторник Центральная избирательная комиссия сообщила, что готовится в конце недели отказать в регистрации в качестве кандидата в президенты Григорию Явлинскому из-за большого количества недостоверных подписей в его поддержку, что делает невозможным присутствие на участках 4 марта наблюдателей от "Яблока".

Навальный уверен, что это не помешает направить всех желающих на участки: "Мы решаем всякие юридические вопросы, связанные с документами для наблюдателей. Со снятием Явлинского ситуация осложнилась, но всё равно всех оформим", написал активист в ЖЖ.

Наблюдатель, юрист, участник мобильной группы

При этом наблюдатели не всегда смогут выбирать, какие партии они будут представлять на выборах.

"Мы просим отодвинуть на время в сторону ваши политические пристрастия: мы будем оформлять на вас документы от той партии, у которой в расположенном рядом с вашим домом избирательном участке есть вакансии", - говорится на главной странице сайта.

Навальный предлагает своим сторонникам не только роли наблюдателей. Предлагаются и другие варианты: "юрист - оказывает оперативную юридическую помощь наблюдателям; участник мобильной группы (без машины) — помогает бороться с каруселями, в случае необходимости заменяет наблюдателя; участник мобильной группы (с машиной)".

Блогер пишет в своем блоге в Живом журнале, что намерен "по-максимуму координировать усилия с "Голосом", "Гражданином Наблюдателем", проектом "Демвыбора", всеми партийными проектами наблюдения и т.д."

При этом, говоря о существующих и возникших в последнее время целом ряде новых проектов, призванных гарантировать честность грядущих выборов, Навальный не упоминает созданную неделю назад "Лигу избирателей".

Создатели Лиги, среди которых известные журналисты, писатели, музыканты и гражданские активисты, не пригласили блогера, желая продемонстрировать свою аполитичность и независимость от чьих-то личных интересов и амбиций.

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