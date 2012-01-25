Следствие проверяет публикацию видео Гудкова и Рыжкова

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Политики не отрицают, что встречались, но утверждают, что запись содержит монтаж и фальсификации

Следственный комитет России проводит процессуальную проверку по факту публикации тайной записи разговоров депутата Госдумы Геннадия Гудкова и оппозиционного политика Владимира Рыжкова. Политики требовали от следователей возбудить по факту прослушки и съемки скрытой камерой уголовное дело.

Проверка, как говорится на веб-сайте СК, проводится по признакам преступления предусмотренного 1-й частью статьи 138 Уголовного кодекса - нарушение тайны переговоров.

Запись была сделана скрытой камерой во время встречи Гудкова и Рыжкова в кафе. Видеоряд записи не очень хорошего качества, и о содержании беседы можно судить скорее по звуковой дорожке.

На записи политики обсуждают возможность создания на базе "Справедливой России" "нормальной социал-демократической партии европейского образца", которую они якобы хотят возглавить без участия Миронова, и говорят о желательности оттеснения Навального от руководства протестным движением.

Политики не отрицают, что встречались в кафе "Академия" в Камергерском переулке рядом со зданием Госдумы и разговаривали о политике и намеченном на 4 февраля оппозиционном марше, но утверждают, что запись содержит монтаж и фальсификации.

"Мы совершенно точно не касались смещения Миронова. Все, что касается каких-то внутренних вопросов в партии, это все склеено. Идет одна часть фразы, а потом добавляется вторая, чтобы создать впечатление того, что Гудков готовит заговор", - сказал Гудков Интерфаксу.

Более того, по словам Гудкова, за некоторое время до встречи они с Рыжковым договорились о ней по телефону.

"И тот факт, что в кафе уже велась съемка и запись нашего разговора, свидетельствует, во-первых, о том, что прослушивались наши телефонные разговоры, а во-вторых, что, возможно, было установлено и негласное наружное наблюдение за нами", - заявил депутат.

Следствие

Ранее Гудков сообщил, что направит в генпрокуратуру депутатский запрос с требованием провести "жесткую проверку по данному факту".

"Кроме того, в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции, зампредом которого я являюсь, по моей инициативе в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о законодательном обеспечении оперативно-розыскной деятельности в стране", - добавил он.

Между тем, следователи СК запросили исходные материалы, на основании которых были подготовлены публикации видеозаписи.

Кроме того, как говорится в сообщении комитета, в следственное управление по Центральному административному округу столицы приглашены представители СМИ, разместивших видеозапись, для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего.

Статья 138 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере от пятидесяти до ста МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Прослушка Немцова

Следственный комитет нарушил закон - в течение месяца проверку не провел, насколько я понимаю. Тем самым он нарушил процессуальные сроки - еще 21 января СК должен был решить вопрос о возбуждении уголовного дела против LifeNews [...] Тем не менее, со следователем мы побеседовали и я надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено Борис Немцов<br>оппозиционный политик

Это уже не первый случай публикации переговоров оппозиционных политиков. 19 декабря портал LifeNews выложил записи телефонных разговоров оппозиционера Бориса Немцова.

На этих записях слышно, как Немцов, используя ненормативную лексику, отзывается о своих соратниках.

Впоследствии политик принес извинения коллегам и обратился в СК с требованием возбудить уголовное дело по факту публикации его телефонных переговоров.

Следственный комитет тогда начал проверку. Как рассказал Би-би-си сам Немцов, который 25 января встречался со следователем, встреча "прошла спокойно".

"Другое дело, что Следственный комитет нарушил закон - в течение месяца проверку не провел, насколько я понимаю. Тем самым он нарушил процессуальные сроки - еще 21 января СК должен был решить вопрос о возбуждении уголовного дела против LifeNews [...] Тем не менее, со следователем мы побеседовали и я надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено", - сказал Немцов.

24 января пресс-служба СК распространила сообщение, в котором Немцова обвиняли в том, что он отказался встречаться со следователем в назначенное время, сославшись на занятость, а затем перестал отвечать на телефонные звонки.

"Немцов проигнорировал неоднократные вызовы следствия прибыть в управление для дачи объяснений по обстоятельствам проводимой проверки", - говорилось в сообщении.

Между тем, как рассказал Немцов Би-би-си, сам он на встречу пришел, а следователь - нет.

"Меня удивляет, зачем Следственному комитету нужно было обманывать народ и заявлять, что я уклоняюсь", - сказал он.

"Вызвали бы на дуэль"

В тот же день, когда Немцов встречался со следователем, портал LifeNews опубликовал видеозапись, на которой политик был снят во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах со своей девушкой Анастасией Огневой.

На записи нет никаких переговоров Немцова, фигурирует лишь видеосъемка того, как он отдыхает на пляже и в отеле.

Однако в тексте репортажа его спутницу называют "моделью из эскорт-сервиса".

Самого Немцова именно этот факт возмутил больше всего. "Конечно, когда мою девушку называют проституткой... В старину этого Габрелянова вызвали бы на дуэль", - сказал Немцов в интервью Би-би-си.

Немцов не пояснил, кого именно он имел в виду - Арам Габрелянов возглавляет издательский дом "Ньюс Медиа", в который входит портал LifeNews. Главным редактором и исполнительным директором портала является Ашот Габрелянов.

О каких-либо возможных юридических действиях в связи с этой публикацией Немцов не рассказал.