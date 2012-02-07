Суд не вернет 1,5 тонны изъятого золота "Алтыну"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Золото Антонине Бабосюк не вернули, зато она вновь обрела отданные под залог 30 млн рублей

Судебная коллегия Верховного суда отклонила жалобу защиты о возврате изъятых ценностей фигурантам дела ювелирной компании "Алтын", объяснив это необходимостью использования вещественных доказательств в другом уголовном процессе.

В своей кассационной жалобе защита руководства холдинга, проходившего ранее по делу о контрабанде драгоценных металлов, требовала вернуть физическим и юридическим лицам конфискованное имущество.

"Очень прошу вас учесть тот факт, что я, помимо России, являюсь гражданкой Киргизской республики. И при обыске в квартире изъяли общегражданский и заграничный паспорт, личные вещи - ноутбук, телефон, мои личные украшения", - настаивала глава "Алтына" Антонина Бабосюк в зале суда.

Бабосюк подтвердила, что знает об уголовном деле, на которое ссылается Мосгорсуд, указывая на невозможность вернуть имущество, среди которого - до 1500 кг золота.

"Но это дело заведено в отношении неустановленных лиц, зачем там нужны мои личные вещи?", - удивилась топ-менеджер.

Адвокат потерпевшей Генрих Падва, со своей стороны, выразил недоумение по поводу удержания вещественных доказательств, которые, по его мнению, должны были вернуться владельцам сразу после декриминализации статьи о контрабанде в декабре 2011 года.

"Мы просим вернуть людям то, что забрали у них, и дать возможность юрлицам обращаться за возвращением изъятой ювелирной продукции", - заявил юрист на слушании.

Жалоба защиты была подана сразу после прекращения уголовного дела о контрабанде золота, когда все обвинения с руководства холдинга "Алтын" были сняты, а Антонине Бабосюк был возвращен залог в 30 млн рублей.

"Золотое" дело

Судебный процесс по делу ювелирной компании стартовал в октябре 2009 года, когда вице-президент ювелирного холдинга Антонина Бабосюк и ее муж Владимир Феньков, возглавлявший петербургский филиал компании, были арестованы вместе с предполагаемыми сообщниками.

Сразу после этого в офисах и магазинах холдинга в Петербурге, Москве и Омске прошла серия обысков.

В мае 2011 года Бабосюк вышла из СИЗО "Лефортово" на свободу под залог в 30 млн рублей.

7 декабря прошлого года по инициативе президента России Дмитрия Медведева была принята поправка к Уголовному кодексу, отменившая привлечение к ответственности за "товарную контрабанду".

Спустя пять дней дело руководства "Алтына" было прекращено, все обвинения с топ-менеджеров были сняты.

Основная масса изделий холдинга производилась на основанном в 1990 году заводе в Киргизии, а также на предприятии в Санкт-Петербурге.

Компания имела магазины в Москве, Петербурге, Омске, Казахстане, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщал ранее сайт "Алтына", профессиональные объединения ювелиров в разное время называли Антонину Бабосюк "Персоной года", "Руководителем года" и "Человеком тысячелетия".