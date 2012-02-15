Рунет спорит, почему Чулпан Хаматова агитирует за Путина

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Владимир Путин и Чулпан Хаматова посетили в среду детский онкоцентр в Москве

Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков заявил, что актриса Чулпан Хаматова снялась в видео в поддержку баллотирующегося в президенты Владимира Путина "от чистого сердца".

Агитационный ролик с участием Хаматовой вызвал бурное обсуждение в российской блогосфере и предположения о том, что актриса снялась в нем "под давлением".

Хаматова является соучредителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Интернет-издание Газета.ру сообщило в среду со ссылкой на источник в фонде "Подари жизнь", что актриса согласилась на участие в предвыборной кампании Путина, чтобы не потерять госфинансирование фонда.

В фонде "Подари жизнь", который занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями, отказались комментировать обстоятельства съемок Хаматовой в ролике.

Один из учредителей российской Лиги избирателей, журналист Сергей Пархоменко сообщил Би-би-си, что у него есть информация "от непосредственных участников переговоров, которые предшествовали этой съемке", о том, что перед Хаматовой поставили ультиматум – если она не примет участие в кампании в подержу Путина, ее фонд лишат финансирования. При этом Пархоменко не назвал имена своих собеседников.

"В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда "Подари жизнь" и врачей, которых фонд поддерживает. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду "Подари жизнь", всегда были выполнены. Помощь должны быть осязаема, поэтому я буду голосовать за него", - говорит с экрана известная актриса в предвыборном видео.

Пархоменко: "это шантаж"

"Мы все - сотни тысяч людей, которые не просто пялятся в телевизор, а пытаются осмыслить увиденное, - знаем, что это шантаж. Мы знаем, чем именно Вас шантажировали: судьбой фонда "Подари жизнь", которому Вы отдаете в последние годы столько усилий, жизнью тяжело больных детей, которым этот фонд день за днем, час за часом помогает", - написал Пархоменко в своем обращении к Чулпан Хаматовой на своей страничке в социальной сети Facebook.

Это наша вина. Всех и каждого в отдельности. Что это святое существо ради больных детей должна делать такие вещи. Мы за это будем платить - не она Ольга Бакушинская, журналист

Один из организаторов митингов российской оппозиции "За честные выборы" называет актрису жертвой "отвратительной комбинации с шантажом".

Телеведущая Светлана Сорокина пишет, что Чулпан Хаматова действует "с отдачей, по-настоящему" как на сцене, так в и благотворительности, которой она занимается в жизни.

"Ясно же, почему пришлось сниматься. Один из очевидцев съемочного процесса рассказывал, как тв-начальник все время приговаривал: искренне, Чулпан, еще искреннее, с чувством!, - пишет Сорокина. - А сегодня день защиты детей, больных раком. Их много, и им помогает Хаматова, и спасибо ей большое-большое".

Кох: "к чему сопли"?

Впрочем, есть в Рунете и те, кто не разделяет мнение "сочувствующих" Чулпан Хаматовой. Среди них - бывший глава холдинга "Газпром-Медиа" и председатель совета директоров НТВ Альфред Кох.

"А вот эти сопли про "заложницу" Хаматову, они к чему? Взрослая тетенька, абсолютно вменяемая... Я легко себе представляю это сцену: "Владимир Владимирович! Помогите, дайте денег (указание, команду, приказ), посодействуйте, намекните олигархам, дайте всем понять что поддерживаете и т.д." Пришел, поддержал, выделил, намекнул, - одним словом помог. И сильно помог. Теперь настал ее черед. Дон попросил о маленькой услуге. Вы же не откажете старому другу? Нет, я готова. Я знаю, чем я обязана дону", - выразил свою точку зрения Кох [орфография и пунктуация автора сохранены - Би-би-си].

Хаматова сказала, что хотя она не могла быть, например, доверенным лицом Путина, потому что мало что в этом понимает, но когда она что-то говорит в поддержку Путина, то имеет в виду чистосердечную поддержку Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Блогер и журналист Дмитрий Ольшанский, скептически относящийся к нынешней протестной волне в России, обрушился с критикой на "интеллигенцию", которая, по его мнению, излишне истерично отреагировала на "дежурную бессмысленную ерунду".

"Ну что у вас случилось? Сталин? Колыма? Изгнание Бориса Пастернака из Союза Писателей? Что вообще произошло, что вы так нервничаете и говорите космической силы пошлости, утверждая обвинительные и оправдательные приговоры на своем вечном партсобрании?", - вопрошает Ольшанский.

"Это наша вина. Всех и каждого в отдельности. Что это святое существо ради больных детей должна делать такие вещи. Мы за это будем платить - не она. Потому что нам плевать на состояние нашего здравоохранения пока самих не коснется", - написала в своем блоге в "Живом журнале" журналистка Ольга Бакушинская.

Встреча с Путиным

В среду Чулпан Хаматова посетила вместе с Владимиром Путиным Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии.

По словам пресс-секретаря главы правительства Дмитрия Пескова, Путин поблагодарил актрису за поддержку.

"Хаматова сказала, что хотя она не могла быть, например, доверенным лицом Путина, потому что мало что в этом понимает, но когда она что-то говорит в поддержку Путина, то имеет в виду чистосердечную поддержку", - заявил Песков агентству РИА Новости.

"Что касается вакханалии на этот счет, которая развернулась в интернете, то, надеюсь, что сама Чулпан не будет обращать на это внимание, - продолжает Песков. - Иногда диву даешься на дискуссии, которые ведутся в виртуальном пространстве и которые зачастую не имеют под собой ничего реального".

Негосударственный благотворительный фонд "Подари жизнь" был основан в 2006 году актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун.

В агитационной видео-кампании "Почему я голосую за Путина" снялись десятки деятелей культуры, спорта, медицины: среди них актеры Евгений Миронов и Алиса Фрейндлих, актер и режиссер Олег Табаков, музыкант Владимир Спиваков, фигуристы Евгений Плющенко и Татьяна Навка, поп-певцы Стас Михайлов и Елена Ваенга.

На прошлой неделе представитель Алисы Фрейндлих заявил Би-би-си, что она отказывается комментировать свое участие в предвыборной кампании Владимира Путина.

В феврале известный актер Сергей Безруков заявил, что он отказался сниматься в видеороликах в поддержку кандидата в президенты от партии "Единая Россия", объяснив свою позицию нежеланием влиять на выбор зрителей.