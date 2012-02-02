Отец Литвиненко извинился перед Россией

Правообладатель иллюстрации Image caption В 2010 году Вальтеру Литвиненко отказали в политическом убежище в Италии (скриншот с сайта Первого канала)

Отец бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося пять лет назад в Лондоне от отравления радиоактивным веществом полоний-210, попросил прощения за то, что раньше обвинял российские власти в его смерти.

В интервью Первому каналу 73-летний Вальтер Литвиненко, живущий сейчас в Италии, назвал сына предателем и заявил, что хочет вернуться в Россию.

"Родина, прости меня ради бога! Прости меня, моя родина. И помоги мне вернуться обратно на свою землю", - сказал он.

Сразу после смерти сына в 2006 году Вальтер Литвиненко сказал, что речь идет об убийстве, к которому причастна ФСБ. Впоследствии он не раз повторял эту мысль, а в 2008 году просил конгресс США поддержать резолюцию о виновности в смерти своего сына российских властей.

Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в лондонской больнице "Юниверсити колледж" от отравления радиоактивным веществом полоний-210. Все эти годы обстоятельства его смерти тщательно расследуются Скотленд-Ярдом, но достоверно установленных фактов пока не много.

Единственный подозреваемый по делу - депутат Госдумы России Андрей Луговой. Лондон уже несколько лет добивается его выдачи, но безуспешно.

"Щелчок в голове"

Как рассказал Вальтер Литвиненко Первому каналу, его мнение о сыне изменилось после того, как он узнал, что в деле будто бы замешана британская разведка.

"Когда я узнал, что это работа разведок, причем тут тогда это все? Вот я вам говорю, вот этот щелчок в голове, что МИ5 или МИ6", - сказал он.

Когда я узнал, что это работа разведок, причем тут тогда это все? Вот я вам говорю, вот этот щелчок в голове, что МИ5 или МИ6 Вальтер Литвиненко

Осенью прошлого года вдова Литвиненко Марина в интервью Русской службе Би-би-си подтвердила, что ее муж консультировал британцев в борьбе с российской организованной преступностью в Испании.

Однако, по ее словам, говорить о том, что он работал на МИ5 или МИ6 не корректно: "Это была не работа, а консультации в сфере борьбы с организованной преступностью".

Последние четыре года Вальтер Литвиненко и его семья живут в небольшом городке Сенигаллия на побережье Адриатики. Они претендовали на политическое убежище в Италии, но в 2010 году получили отказ.

Совместными усилиями они открыли ресторан в популярном курорте Римини, однако вскоре, по сообщениям СМИ, у них начались финансовые трудности.

В 2011 году, отмечается в сюжете Первого канала, супруга Вальтера Литвиненко умерла, и чтобы похоронить ее, он взял деньги в долг. Недавно за неуплату в его квартире отключили свет, а на баллон с газом у него ушли последние деньги.

"Никому ты не нужен здесь. Подохнешь, вытащат и унесут. Вот, как жена моя тоже. Просила всё время, в Россию просилась. Я хочу домой. Люди русские, не верьте никому. Мы здесь никому не нужны", - сказал Вальтер Литвиненко в беседе с корреспондентом Первого канала.

"Шуметь за сына-предателя"

По словам Литвиненко-старшего, он обращался за помощью к беглому бизнесмену Борису Березовскому, но тот "не хочет со мной вообще разговаривать". "А я должен за сына-предателя сейчас кричать, шуметь по всему миру?", - задается вопросом в сюжете Вальтер Литвиненко.

В репортаже Первого канала утверждается, что Литвиненко-старшего после смерти сына привлекли к "антироссийской деятельности": в Лондоне он встречался с Березовским и чеченским эмиссаром Ахмедом Закаевым, которого российские правоохранительные органы объявили в международный розыск по обвинению в терроризме.

В то же время глава основанного Березовским Фонда гражданских свобод и друг покойного Александра Литвиненко Александр Гольдфарб утверждает, что Борис Березовский все эти годы помогал отцу Литвиненко - "каждый раз, когда он обращался за помощью", написал Гольдфарб в своем блоге в Живом журнале.

Откровения Литвиненко-старшего он связывает с травмой, связанной с кончиной его жены.

В то же время в интервью телеканалу Russia Today отец Литвиненко сказал, что не хочет ссориться с Березовским. "Он мне как был друг, так и есть", - сказал российскому государственному телеканалу, вещающему на английском языке, Литвиненко-старший.