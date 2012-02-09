Экс-кандидат в президенты Южной Осетии попала в больницу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 10 февраля Джиоева планировала провести собственную инаугурацию на пост президента Южной Осетии

Бывшая кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева госпитализирована после того, как в ее штаб прибыли следователи для вручения повестки в прокуратуру самопровозглашенной республики, сообщают российские СМИ.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Южной Осетии Георгий Кабулов сказал агентству Интерфакс, что следователь прибыл в штаб Джиоевой, но та отказалась с ним общаться, ссылаясь на то, что в пятницу она вступает в должность президента.

По версии Кабулова, в ходе разговора Джиоевой стало плохо, и следователь вызвал наряд милиции и скорую помощь. Согласно сведениям прокуратуры, политик находится в республиканской больнице Цхинвали с диагнозом "гипертонический криз".

Однако представители самой Джиоевой утверждают, что сотрудники южноосетинских силовых структур взяли штаб кандидата в президенты штурмом и ударили политика прикладом по голове.

"Во время штурма Аллу Алексеевну один из силовиков ударил сильно прикладом по голове, и она сразу же потеряла сознание", - сказала агентству Интерфакс представитель штаба Джиоевой Фатима Кокоева.

По словам Кокоевой, штаб Джиоевой намерен обратиться в связи с произошедшим к мировому сообществу. "Нашей прокуратуре мы не доверяем. Мы и так им слишком много доверяли, и вот результат, - сказала представитель кандидата в президенты. - Поэтому, конечно, теперь мы будем обращаться к мировому сообществу".

Между тем, соратница бывшего кандидата в президенты Эллина Марзоева сообщила электронному изданию "Газета.Ру", что штаб-квартиру Джиоевой взял штурмом ОМОН Южной Осетии. "Джиоевой стало плохо. Она сейчас без сознания", - сказала Марзоева.

Конфликт после выборов

"Большинство мужчин, которые были в штабе, арестованы. Их увезли в неизвестном направлении. Здесь в основном женщины", - добавила Марзоева. Она также рассказала "Газете.Ру", что, по ее информации, экс-кандидат в президенты находится в реанимации.

Южноосетинская прокуратура сообщает, что Джиоеву вызывали для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в сентябре прошлого года в связи с попыткой государственного переворота в республике.

27 ноября 2011 года в Южной Осетии прошел второй тур президентских выборов, в который вышли глава МЧС республики Анатолий Бибилов и экс-министр образования Джиоева.

По итогам голосования ЦИК сообщил о победе Джиоевой. Однако Верховный суд республики отменил результаты выборов.

Не согласившись с этим решением, Джиоева объявила себя избранным президентом, ее сторонники заняли центральную площадь Цхинвали.

9 декабря действующий тогда президент Южной Осетии Эдуард Кокойты и Джиоева достигли соглашения по урегулированию ситуации в стране.

Но 18 января 2012 года Джиоева сообщила, что отзывает свою подпись под соглашением, поскольку власти нарушают достигнутые договоренности. Она также заявила, что не будет принимать участие в новых выборах главы республики и потребовала передать ей власть как законно избранному президенту.

Позже она назначила на 10 февраля собственную инаугурацию на пост главы Южной Осетии.

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Вадим Бровцев заявил, что подобные намерения Джиоевой "явно противоречат решениям как парламента, так и других органов государственной власти".

Президентские выборы в Южной Осетии были назначены на 25 марта.