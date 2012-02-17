Российские силовики несут потери в боях на границе Чечни

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Спецоперация на границе Чечни и Дагестана продолжается с понедельника

Окруженные на границе Дагестана и Чечни боевики пытаются вырваться из кольца; российские силовики применяют авиацию и артиллерию, сообщают официальные источники.

Боестолкновения на дагестано-чеченской границе продолжаются с понедельника.

По предварительным данным, в результате боев убиты 13 сотрудников правоохранительных органов.

Точное число убитых боевиков неизвестно. Сообщается об убийстве семи членов вооруженной группы "Абудар".

"Ожесточенное сопротивление"

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, в пятницу боестолкновения начались около 10:00 мск (06:00 по Гринвичу).

По информации источника агентства, боевики попытались вырваться из окружения в лесном массиве на территории Хасавюртовского района Дагестана.

Как передавало агентство РИА Новости, попытка прорыва была в Казбековском районе, куда боевики перешли минувшей ночью из Ножай-Юртовского района Чечни.

В ходе ночного боя силовики понесли потери, однако число погибших не называется. Потери есть и среди боевиков.

По информации агентства, около 12.00 мск в пятницу боевики попытались еще раз вырваться из кольца.

"В настоящее время в данном районе идет боестолкновение, в котором бандиты, стремясь уйти от преследования, оказывают ожесточенное сопротивление. Силовиками применяется крупнокалиберное оружие и авиация. К месту боя подтянуты дополнительные силы военнослужащих", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах Чечни.

По его словам, количество вступивших в перестрелку боевиков неизвестно.

"Не исключено, что, вступив в бой с силовиками, преступники пытаются прикрыть отход основной бандгруппы во главе с ее лидерами. В любом случае, в операции задействовано достаточное количество сил и средств, чтобы обезвредить блокированный отряд боевиков", - отметил источник.

"Три бандгруппы"

В четверг глава МВД по Чечне Руслан Алханов сообщил, что в ходе спецоперации силовым структурам двух республик удалось блокировать в граничащем с Чечней Казбековском районе Дагестана три отряда, общая численность которых составляет несколько десятков человек.

По его словам, боевиков возглавляют двое уроженцев Дагестана - 28-летний Руслан Темиркаев и 26-летний Арслан Мамедов, а также уроженец Ножай-Юртовского района Чеченской республики 47-летний Магарби Тимиралиев, "более известный как "Абулдар" или "Махарби".

Все они находятся в федеральном розыске.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что все члены вооруженной группы Магарби Тимиралиева убиты в горах на востоке Чеченской республики. Всего в группу, оказавшую вооруженное сопротивление, входило 7 человек, рассказал Кадыров, лично координирующий работу силовых структур на месте спецоперации.

По его словам, спецоперация силовиков продолжается. Всего в ходе спецоперации, которая проходит с понедельника, в перестрелках с преследуемыми боевиками погибли по неподтвержденным официально данным, от девяти до 13 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили около 20 человек.

Отмечается, что спецоперация проводится в сложных условиях горно-лесистой местности, где выпало много снега, что делает невозможным использование бронетехники.

Помимо преследования боевиков в районе чечено-дагестанской границы, на этой неделе российские силовики объявили об убийстве в Дагестане двух лидеров бандформирований.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил в четверг, что в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе были убиты "Магомед Касумов по кличке "Мухаммад", главарь так называемой "муцалаульской бандгруппы", и Рашид Магаев, активный пособник бандгруппы".

14 февраля НАК сообщил о смерти лидера всего дагестанского подполья Ибрагимхалила Даудова, который был ранен силовиками во время спецоперации 11 февраля.