Голодовка в Лермонтове переместилась в детский сад

Правообладатель иллюстрации ViGo Image caption В настоящий момент в голодовке участвуют девять кандидатов в депутаты городского совета

Кандидаты в депутаты совета города Лермонтов Ставропольского края, которые объявили голодовку в здании мэрии в знак протеста против отказа в регистрации на выборах, рассказали Русской службе Би-би-си, что покинули здание городской администрации.

По их словам, городские чиновники предложили предоставить другое помещение - бывшее здание детского сада, и они согласились.

"Там [в мэрии] никаких условий не было. Они перекрыли доступ к людям и к средствам массовой информации. Объяснили, что это мэрия, а сегодня выходной. Все закрыли, и если вышел – не войдешь. Но теперь к нам могут приходить люди, все желающие", - сообщил один из голодающих Валерий Белоусов.

Как утверждает один из недопущенных до участия в выборах кандидатов, голодовка будет продолжаться, несмотря на давление местных властей. Более того, Белоусов заявил, что количество голодающих будет увеличиваться.

Другой участник акции протеста - кандидат в депутаты совета города Лермонтова Виктор Захарченко - сказал, что к голодовке могут присоединиться люди из других регионов.

"И скорее всего, в ближайшее время, присоединятся. Дело в том, что ситуация в Лермонтове не только у нас, она и в соседних городах происходит", - сказал Би-би-си Захарченко.

Голодовка в Лермонтове продолжается третий день. В настоящий момент в акции протеста, по словам Валерия Белоусова, принимают участие девять человек.

Лермонтовские оппозиционеры, в первую очередь - кандидаты в депутаты местного совета - утверждают, что в городе прошлой осенью искусственно распустили городское собрание, назначив выборы на 4 марта.

При этом, как утверждают они, при регистрации кандидатов местный ЦИК отказал бывшим депутатам распущенного собрания, зато были зарегистрированы другие люди, как утверждают в Лермонтове - порой нарушившие правила регистрации.

Теперь голодающие требуют отмены выборов, регистрации всех кандидатов и проверки деятельности местной избирательной комиссии.

Принимали пищу?

Участники акции сообщили bbcrussian.com, что к ним приезжали представители территориального избиркома, прокуратуры и Следственного комитета с просьбами прервать голодовку и обещая "во всем разобраться".

"Нам предлагали голодовку приостановить, прекратить, потому, что, мол, за пять дней все вопросы решим. Но нет, мы не согласны", - сообщил Валерий Белоусов.

При этом, по его словам, власти пообещали принять решение до понедельника. На воскресенье в городе назначен митинг оппозиции, участники которого намерены повторить требования протестующих кандидатов в депутаты.

"Я очень не доверяю краевым властям. От них, ведь, собственно, и идет указание не допустить нас. Другое дело, что власти сверху, федеральные власти, могут испытывать недовольство, и только поэтому они [местные власти] могут что-то сделать. Мы только на это и рассчитываем", - говорит Белоусов.

В четверг прокуратура Ставропольского края выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что участники голодовки в здании мэрии "на самом деле принимали пищу".

"В здании мэрии в среду сотрудники прокуратуры провели профилактическую беседу, разъяснили действующее законодательство и порядок обжалования действий комиссии и решений суда, но также был установлен факт принятия пищи участниками акции", - говорилось в пресс-релизе.

Участники акции протеста подобные предположения решительно отвергают.