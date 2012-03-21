Умерла политик Марина Салье, критиковавшая Путина

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Будучи сопредседателем Свободной демократической партии России, Марина Салье активно участвовала в работе Съездов народных депутатов

В Санкт-Петербурге в одной из городских больниц умерла бывший председатель Свободной демократической партии России, член незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Марина Салье. Ей было 77 лет.

"Это, безусловно, большая потеря. Марина Салье была искренним политиком. Она позволяла себе, прежде всего, быть свободным человеком. Она позволяла себе то, что сегодня, по мнению некоторых, немыслимо - критиковать власть и заниматься расследованиями в отношении коррупционной деятельности чиновников. Именно таких людей, как Марина Салье, сегодня не хватает в российской политике", - цитирует пресс-служба партии "Яблоко" слова ее основателя Григория Явлинского.

Салье была народным депутатом России с 1990 года по 1993 годы, участницей Конституционного совещания.

Марина Салье - автор книг "Мафрупция, мафрупция! Мафия и коррупция" (1994), "История Свободных демократов России" (2000) и других.

В 1992 году группа депутатов во главе с Юрием Гладковым и Мариной Салье обвинила Владимира Путина, который тогда работал в администрации Петербурга под руководством мэра Анатолия Собчака, в неэффективном использовании полномочий.

Скандал был связан с лицензиями на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов, которые выдавались под поставки в город продуктов. Продовольствие в итоге поставлено не было.

Салье возглавила комиссию горсовета, созданную для расследования этого инцидента.

По результатам расследования комиссия приняла резолюцию, в которой призвала Собчака отправить Путина в отставку и поручить прокурорам проверить последнего на коррупцию и хищение средств.

По другим данным, прямых злоупотреблений со стороны председателя комитета по внешнеэкономическим связям обнаружено не было.

Убийство Юшенкова

В 2001 году Салье неожиданно уехала из Петербурга в деревню и исчезла из публичной жизни.

Свой переезд она объясняет убийством году депутата Госдумы Сергея Юшенкова. "Я увидела в его кабинете человека, которого я не хотела видеть никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Я не назову вам этой фамилии. И тогда я поняла, что лучше уехать. А Сергей Николаевич вскоре был убит", - рассказывала она в интервью радиостанции "Свобода".

Сергей Юшенков был застрелен у подъезда собственного дома в апреле 2003 года. Согласно приговору Московского городского суда, организатором убийства выступил сопредседатель крыла партии "Либеральная Россия" Михаил Коданёв.

В 2010 году Салье вновь обвинила Путина и Собчака в махинациях, указав, что их действия, в том числе по отношению к депутатам Ленсовета, привели "к дискредитации законодательной власти вообще, не только в Петербурге, но и во всей стране".