Экс-шеф КГБ Шебаршин, предположительно, застрелился

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption По предварительной версии, Леонид Шебаршин мог совершить самоубийство

Бывший глава советской внешней разведки и КГБ СССР Леонид Шебаршин был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением головы в своей квартире в Москве.

По предварительным данным, 77-летний экс-руководитель КГБ мог застрелиться сам.

"По предварительным данным, он мог совершить самоубийство. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

"Предварительный осмотр показал, что посторонних в квартире не было", - уточнил представитель СК.

При расследовании гибели экс-главы КГБ будут проверяться все версии, в том числе и версия насильственной смерти, сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Шебаршин возглавлял Первое главное управление КГБ СССР - службу внешней разведки - с 1989 по 1991 годы. Сам Комитет госбезопасности он возглавлял всего два дня - в августе 1991 года, во время путча ГКЧП.

Через несколько недель после этих событий он вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

"Как человек военный"

Рядом с телом Шебаршина в его квартире по 2-й Тверской-Ямской улице было обнаружено наградное оружие, а также предсмертная записка, содержание которой пока не разглашается, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сторож дома, где жил отставной спецслужбист, рассказал РИА Новости, что в последний раз, когда он его видел, Шебаршин был бодр и на здоровье не жаловался.

Однако соседка экс-главы КГБ сообщила, что накануне гибели тот жаловался на потерю зрения и на то, что у него парализовало ногу.

"Он вчера сказал, что у него не видит один глаз, и в этот же день, но позднее, пожаловался, что у него отнялась нога", - цитирует соседку РИА Новости.

По ее словам, в пятницу она пыталась связаться с Шебаршиным, чтобы отвезти его в больницу. Женщина также рассказала, что супруга разведчика, которая была парализована на протяжении семи с половиной лет, умерла семь лет назад.

"Он, видимо, понимая, что его, возможно, ждет та же участь, как человек военный, решил покончить с собой, не дожидаясь пока его самого парализует", - отметила собеседница.