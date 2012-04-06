Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Причиной потери связи стало повреждение антенны ветром и волнами

Российско-украинский экипаж парусника "Скорпиус", совершающего кругосветное плавание, в субботу вышел на связь из Антарктики после четырехдневного молчания.

"Все живы. Чувствуют себя хорошо", - сообщила пресс-секретарь экспедиции Анна Субботина, получившая электронное письмо от капитана яхты Сергея Низовцева.

"Уходя со станции "Академик Вернадский", мы столкнулись в проливах с тяжелой ледовой обстановкой, льдом до 10 баллов и очень сильным штормовым ветром 50 узлов. Обрудование спутниковой связи было повреждено водой, поэтому мы не могли четыре дня дать о себе знать. Члены экипажа и яхта в хорошем состоянии. Есть, конечно, небольшие вмятины на бортах после знакомства с ледяными полями. Придем на север - отогреемся и подремонтируем. SOS мы не планировали подавать, да и бессмысленно подавать SOS в ледяной пустыне, где шансов, что кто-то придет к тебе на помощь, просто нет", - написал Низовцев.

В настоящее время яхта находится в море Росса в районе Южных Шетландских островов между украинской полярной станцией "Академик Вернадский" и российской станцией "Беллинсгаузен". Оборудование моряки сумели починить - со "Скорпиусом" восстановлена даже видеосвязь.

При этом, как отметила Субботина, "ветер в 40 узлов, как было накануне потери связи, очень опасен на море, особенно в антарктических условиях, учитывая, что там везде льды".

Главной проблемой для моряков в данный момент является дефицит горючего.

"Топлива осталось мало. Мы планировали заправиться на "Беллинсгаузене", но к станции не подойти - проливы закрыты льдом. Так что идем на том, что есть. Ограничим энергопотребление. Думаю, что за 5-6 дней дойдем до Пунта-Аренаса [порт на юге Чили]. Там заправимся и отдохнем после путешествия вокруг Антарктиды. Все-таки 15 тысяч миль, 92 дня среди льдов, туманов, темных ночей, штормов, льда - это тяжело", - передал капитан.

"Экипаж отключил обогревательную систему и перестал пользоваться печками. Мерзнут, но экономят. Альтернативы нет", - сообщила журналистам Субботина.

Плавание во льдах

Предыдущая запись в электронном бортовом журнале появилась 3 апреля. Экипаж писал, что погодные условия сильно ухудшились, из-за чего в предыдущие дни яхта с огромным трудом проходила крайне небольшие расстояния, а после из-за сильного ветра и вовсе была вынуждена оставаться на якоре рядом с американской полярной станцией "Палмер".

"К сожалению, прогноз на завтра опять не утешительный, - писал во вторник экипаж. - В проливах ветер обещают до 20-25 узлов. При такой силе ветра мы не сможем засветло дойти до следующей по плану точки нашего маршрута - острова Десепшн [остров Обмана]".

В четверг путешественники вновь вышли в покрытое льдом штормовое море и, преодолевая встречный ветер, примерно за сутки добралась до острова Десепшен, где сделали остановку для отдыха и починки оборудования. Оттуда экипаж и вышел на связь.

Два полюса и четыре рекорда

Яхта вышла в море 18 сентября 2011 года из Сочи и, согласно плану экспедиции должна вернуться в Севастополь в конце января 2014 года, а в Сочи - в начале февраля того же года, накануне открытия зимней олимпиады. Экипаж экспедиции состоит из семи человек - четырех россиян и трех украинцев.

Длина "Скорпиуса" составляет 29,45 метра. "Это спортивное, быстрое и легкое в обращении судно, не требующее многочисленной команды", - говорится на сайте экспедиции.

Со времени начала экспедиции яхта уже побывала в Турции, на Мальте, на Канарских островах и в Аргентине. Маршрут экспедиции предполагает, что после Антарктики яхта "Скорпиус" снова отправится в Аргентину, а оттуда - на остров Пасхи и Галапагосские острова.

5 января яхта вышла с российской станции "Беллинсгаузен" в поход вокруг Антарктиды и за 92 дня полностью обогнула ледовый континент. В 21:32 по времени Москвы в субботу "Скорпиус" вновь оказался на траверсе "Беллинсгаузена" и дал в ознаменование этого гудок.

За это время экипаж не раз попадал в трудное положение. Так, в феврале 12-бальный шторм в Море Содружества повредил палубу, разорвал в клочья все паруса, и также временно оставил путешественников без интернета и спутниковой связи.

16 марта моряки побили мировой рекорд по дальности захода в Антарктику под парусами, углубившись в уже замерзающее море Росса до 74 градуса 18 минут южной широты.

"В планах экспедиции к июлю подняться в Арктику и обойти вокруг Северного полюса, стартовав из российского Баренцбурга [порт на Шпицбергене]. Если это удастся, то моряки станут первыми яхтсменами, осуществившими две полярные кругосветки в один год, и это будет второй рекорд. Третий по длине маршрута - 70 тысяч миль и четвертый по продолжительности плавания - 2,5 года", - сообщила Анна Субботина.

"Также за время плавания планируется реализовать ряд научных проектов Института Арктики и Антарктики РАН, которые связаны с экологией и гидробиологией, и протестировать систему ГЛОНАСС в высоких широтах", - напомнила пресс-секретарь.