Еще один губернатор ушел "по собственному желанию"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Рейтинг "Единой России" в Костромской области - один из самых низких по стране

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Костромской области" Игоря Слюняева.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, глава области покидает пост "по собственному желанию".

Срок полномочий Игоря Слюняева на посту губернатора истекал в октябре 2012 года.

На выборах в Госдуму в декабре 2011 года в Костромской области "Единая Россия" набрала примерно 32 с половиной процентов голосов избирателей - намного ниже, чем в среднем по стране.

Слюняев - десятый по счету глава региона, потерявший свой пост после скандальных выборов в Думу и обещания президента Медведева вернуть губернаторские выборы, отмененные Владимиром Путиным в 2004 году.

Ранее своих должностей лишились губернаторы Архангельской, Вологодской, Волгоградской, Томской, Саратовской, Омской, Московской, Мурманской областей и Приморского края - во всех этих регионах рейтинг "партии власти", как показали выборы, оказался невысоким.

Временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области назначен глава Роскомнадзора Сергей Ситников, как оказалось, уроженец Костромы.

Ситников также является председателем Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию и входит в состав Госкомиссии по радиочастотам.

Успеть до прямых выборов

В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Мурманской области Марины Ковтун - третьей в истории России женщины-губернатора.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Марина Ковтун стала третьей в истории России женщиной на посту главы региона

"Только мы можем вернуть нашему краю то величие, которого он заслуживает. Мы несколько утратили чувство гордости за то, что мы северяне, и мы обязаны это вернуть. Я сделаю все, чтобы быть достойной Кольского края", - сказала губернатор на инаугурации.

Утверждение Ковтун на этот пост было скоротечным: за ее кандидатуру проголосовали 30 депутатов Мурманской областной думы, против - только трое.

Ее предшественник Дмитрий Дмитриенко, как и костромской губернатор, был отправлен в отставку "по собственному желанию" - вопреки заявлению Медведева, сделанному им в конце марта, что "сейчас среди губернаторов нет кандидатов на выбывание".

По мнению экспертов, череда губернаторских отставок - не наказание "провинившихся", а стремление "застолбить позиции" до принятия закона о прямых выборах губернаторов.

Ожидается, что россияне получат право напрямую выбирать глав регионов на срок до пяти лет, а политические партии - выдвигать кандидатов в губернаторы.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 28 февраля, второе может состояться 24 апреля.