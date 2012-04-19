В России снова обсуждают захоронение Ленина

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Сохранение тела Ленина - проблема политическая

В канун 142-го дня рождения Владимира Ленина Фонд общественное мнение (ФОМ) провел очередной опрос об отношении россиян к его возможному захоронению.

Данные социологов указывают на рост числа сторонников данной идеи: примерно на 10% за последние шесть лет.

За перезахоронение сейчас выступают 56% граждан, против - только 28%.

"Процесс вполне закономерный. Мы переживаем вялотекущую социокультурную революцию", - заявил Русской службе Би-би-си политолог Дмитрий Орешкин.

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Член думской фракции КПРФ Юрий Афонин "с определенным скепсисом" относится к данным социологических центров, которые, по мнению депутата, "подгоняют результаты под действующую власть".

"Кроме того, даже для большинства тех, кто, в принципе, поддерживает перезахоронение, этот вопрос не является первостепенным, - считает он. - Граждан волнуют бедность, разрушение социальных структур и коррупция. Властям следует не мавзолеем заниматься, а решать реальные проблемы, которых в стране огромное количество, и выполнять обещания, которые господин Путин дал в ходе предвыборной кампании".

Дмитрий Орешкин отчасти согласен с этой оценкой.

"Не факт, что все сторонники перезахоронения являются убежденными антикоммунистами и антисоветчиками, - говорит он. - Просто современные реалии размывают религиозное отношение к жизни и к политике, все больше людей понимает, что Ленин, как бы к нему ни относиться, был всего-навсего обыкновенный человек, и ходить в мавзолей или куда-либо еще как к причастию нелепо".

"Языческий культ"

В СССР полагалось считать, что идея увековечивания тела Ленина родилась в гуще народа и была подсказана его преемникам письмами рабочих и рядовых партийцев.

Большинство современных историков полагает, что обращения были инспирированы Сталиным, который уже тогда готовился восстановить историческую парадигму, дав народу бога в лице Ленина и царя в лице себя самого.

"Большевики осознанно формировали новый языческий культ, в котором источником веры и объектом поклонения являлась мумия обожествленного предка, а верховным жрецом - генеральный секретарь", - говорит Дмитрий Орешкин.

Постараемся для Пахома и "низов" открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом Николай Бухарин

Официально предложение внес не Сталин, а Михаил Калинин. Возражал только Троцкий, назвавший затею "безумием".

Мысль о новой религии приходила в голову многим видным большевикам.

"Мы заменили требуху филаретовского катехизиса любезной моему сердцу "Азбукой коммунизма", закон божий - политграмотой, вместо икон повесили вождей, и постараемся для Пахома и "низов" открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом. Дурацкая страна!" - писал в частном письме Николай Бухарин.

Замысел нес в себе элементы не только христианской, но и более древней традиции. Как известно, обычай бальзамирования правителей существовал в Древнем Египте, а сам мавзолей напоминает по форме вавилонский зиккурат.

В 1946 году, встречаясь с коллективом ученых, работавших над его жизнеописанием, Сталин сказал одному из них, профессору Мочалову: "Марксизм есть религия класса. То, что говорим мы, обязательно для исполнения народом. Это для него символ веры".

"Научный коммунизм был именно верой, потому что наука подразумевает свободу критики", - указывает Дмитрий Орешкин.

Символ СССР

Все три мавзолея, два временных деревянных и нынешний, облицованный красным порфиром и возведенный в 1929-1930 годах, спроектировал архитектор Алексей Щусев. Конструкцию саркофага разработал Константин Мельников.

Это какая-то нелепая, язычески-некрофильская миссия у нас на Красной площади. Никакого тела Ленина там нет, специалисты знают, что сохранилось порядка 10 % от тела, все остальное оттуда уже давно выпотрошено и заменено. Владимир Мединский, историк

Бальзамированием занимался знаменитый биохимик Илья Збарский, создавший рецепт "бальзамической жидкости", в которую останки до сих пор погружают каждые 18 месяцев.

Академик заботился о теле вождя до собственной смерти в 1954 году, для чего была создана специальная лаборатория, существующая и ныне.

3 июля 1941 года саркофаг тайно вывезли в Тюмень и вернули на прежнее место в апреле 45-го.

Во время "дела врачей" Збарский был арестован и около года пробыл в заключении.

На мавзолее оборудовали трибуну, с которой руководители партии и вооруженных сил приветствовали военные парады и демонстрации 1 мая и 7 ноября. Имелась также особая комната, куда они заходили выпить и закусить.

Вплоть до распада СССР западные кремленологи судили о раскладе сил в политбюро по расположению фигур на трибуне мавзолея.

1 мая 1990 года случился громкий скандал: часть москвичей пронесла по Красной площади антикоммунистические лозунги. Михаил Горбачев и члены политбюро ушли с трибуны.

В последний раз трибуна мавзолея использовалась по назначению 9 мая 1996 года. В настоящее время перед парадами в День Победы для руководства России и гостей возводят временную трибуну, а мавзолей закрывают раскрашенными щитами.

В первые годы после смерти Ленина советские газеты муссировали тему о том, что, мол, для большевиков нет ничего невозможного, и передовая советская наука скоро оживит вождя. Любопытно, как отнеслись бы к этому Сталин и его соратники, если бы такая возможность возникла.

В 1930-х годах агентура ГПУ-НКВД целенаправленно распространяла слух, будто товарищ Сталин перед принятием важных решений спускается ночью в мавзолей "посоветоваться с Ильичем".

В 1953 году товарищ Сталин спустился в мавзолей на более длительный срок, где пребывал до 1961 года, когда его тело по решению XXII съезда КПСС перезахоронили в могиле у Кремлевской стены. О времени события заранее не сообщалось. Вечером 31 октября под предлогом подготовки к ноябрьскому параду Красную площадь оцепили войсками, и к утру все было кончено.

С 27 января 1924 года у мавзолея выставлялся круглосуточный почетный караул, более известный как "пост №1". Его театрально поставленная смена, проводившаяся ежечасно под бой кремлевских курантов, являлась непременным элементом программы приезжавших в Москву туристов.

В октябре 1993 года пост упразднили, а в декабре 1997 года восстановили у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Налицо попытка свести исторические счеты с великой советской эпохой на фоне никчемности нынешней власти, все более показывающей свою государственную несостоятельность на фоне реальных достижений СССР Сергей Обухов,<br>депутат Госдумы от КПРФ

По примеру Ленина, были забальзамированы и выставлены на обозрение тела Сунь Ятсена, Георгия Димитрова, Клемента Готвальда, монгольского маршала Чойбалсана, албанского лидера Энвера Ходжи, президентов Анголы и Экваториальной Гвинеи Агостиньо Нето и Линдона Бернхэма, Хо Ши Мина, Мао Цзедуна и Ким Ир Сена, из которых сохранились лишь три последних.

Москва была единственным городом СССР, расстояние от которого измерялось от мавзолея. В остальных населенных пунктах по традиции, восходящей к XVIII веку, точкой отсчета является главный почтамт. В 1995 году ее перенесли к Иверским воротам, установив там символический знак "Нулевой километр", но, поскольку он расположен в паре сотен метров от мавзолея, практического значения это не имеет.

В 1967 и 1973 годах имели место попытки взорвать мавзолей, приведшие к гибели нескольких человек, в том числе покушавшихся. Еще шесть советских граждан в разное время пытались тем или иным способом выразить негативное отношение к большевистскому вождю и его культу. СМИ об этих инцидентах не сообщали. В 1971 году над саркофагом установили пуленепробиваемое стекло.

Спор продолжается

Дискуссия о перезахоронении Ленина идет с конца 1980-х годов. О сносе мавзолея, включенного в перечень культурного наследия ЮНЕСКО, вопрос не возникал.

Предлагалось, в частности, построить Пантеон для погребения выдающихся государственных деятелей независимо от их политической ориентации, а мавзолей заполнить доверху партийными билетами коммунистов, вышедших из рядов КПСС.

Сторонники захоронения указывают, что пребывание тела Ленина в мавзолее противоречит российскому законодательству о погребальном деле, согласно которому любые медико-биологические эксперименты с останками возможны лишь с согласия усопшего или его родственников, а также канонам православной веры.

Их оппоненты говорят, что Ленин и его близкие в письменном виде по данному вопросу не высказывались, а с религиозной точки зрения важно лишь упокоение тела ниже уровня земли.

Сотрудники биохимической лаборатории упирают на то, что тело находится в хорошем состоянии, может сохраняться неопределенно долго, и это является выдающимся научным достижением, хотя его практический смысл не ясен.

Когда во времена Брежнева, об этом мало кто знает, был капитальный ремонт мавзолея, то была консультация с Русской православной церковью на этот счет. И они как раз тогда указали, что главное - соблюсти, чтобы было ниже уровня земли. Что и было сделано - немножко углубили сооружение Владлен Логинов, историк

Для всех очевидно, что дело не в биохимии и не в правовых и богословских нюансах, а в политике.

По мнению историков, Борис Ельцин в условиях нестабильности 1990-х годов не желал лишний раз "дразнить гусей" из-за вопроса, имеющего чисто моральное значение.

Для успокоения антикоммунистически настроенной части общества была выдвинута версия, что мавзолей, дескать, не национальная святыня, а исторический памятник и туристская достопримечательность. Однако и сегодня охранники в приказном тоне требуют от входящих в него обнажить голову, вынуть руки из карманов и разговаривать исключительно шепотом.

Владимир Ленин, насколько известно, по поводу своего захоронения не высказывался.

30 января 1924 года в "Правде" было опубликовано письмо Надежды Крупской: "Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т.д. - всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим".

"Надежда Константиновна, с которой я интимно беседовал по этому вопросу, была против мумификации Владимира Ильича", - написал в воспоминаниях бывший управделами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич.

Дочь младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова Ольга вплоть до своей смерти в марте 2011 года решительно возражала против перезахоронения дяди.

"Нет, и еще раз нет. Россия никогда не вынесет тело Ленина из этого сооружения. Если какому-то политическому российскому руководителю не нравится Мавзолей, он может не посещать его, и достаточно. Пусть идет куда подальше", - заявила она в 2008 году итальянскому журналу Panorama.

Владимир Путин высказывался по этому вопросу дважды.

Мнение Путина

Необходимо освободить Красную площадь от функций кладбища. Надо не только перезахоронить тело Ленина, но и все остальные захоронения перенести на кладбища. Я думаю, что прах вождя надо передать его родственникам, чтобы они по своему усмотрению перезахоронили тело Ленина Елена Зелинская,<br>вице-президент "Медиасоюза"

"Страна жила в условиях монополии КПСС 70 лет. Это время жизни целого поколения, и многие люди с именем Ленина связывают свою собственную жизнь. Для них захоронение Ленина будет означать, что они поклонялись ложным ценностям, ставили перед собой ложные задачи и что их жизнь прожита зря", - заявил он в июле 2001 года.

"Всему свое время. Придет время - и российский народ решит, как с этим поступить. История - такая штука, которая не требует суеты", - сказал Путин в сентябре 2010 года на заседании международного экспертного клуба "Валдай".

В январе нынешнего года наделал много шума призыв перезахоронить Ленина, с которым выступил думский единоросс профессор-историк Владимир Мединский. Однако фракция открестилась от его слов, назвав их частным мнением.

"Раньше его не похоронили, поскольку в отношении советского прошлого у наших властей была всегда позиция двойственная: революционное прошлое им неприятно, но достижения СССР и советская культура симпатичны. Сегодня похороны Ленина вписались бы в идеологию власти по отношению к прошлому - у нас великое прошлое, в нем были великие красные и великие белые, а также террор, но тоже великий: любое прошлое принимается, но со снятием конфликтности", - считает петербургский политолог Артемий Магун.

Русская православная церковь выступает за перезахоронение, но призывает не форсировать это дело, чтобы не раскалывать общество.

"Конечно, это полный абсурд - на главной площади столицы держать тело усопшего человека. Конечно же, это дело времени", - заявил в октябре прошлого года секретарь патриаршего совета по культуре архимандрит московского Сретенского монастыря Тихон Шевкунов.

"Советские ценности отходят в прошлое, для новых поколений захоронение вполне приемлемо. И разговоры об этом - это своеобразная работа на нового избирателя, набирающего силу, - полагает научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский. - Я думаю, вероятность, что Ленина все-таки захоронят, сегодня больше, чем была год назад. Скорее всего, вождя похоронят в ближайшие год-два".

Так выжигать историю недопустимо. Если каждое новое поколение будет сводить счеты с предыдущим, ничего хорошего не выйдет Юрий Осипов, президент РАН

Газета "Известия" недавно сообщила, что букмекерская контора "Лига ставок" устроила по этому поводу тотализатор. 51% из более чем двух тысяч человек, уже сделавших ставки, предполагают, что Ленина перезахоронят уже в 2012 году, еще 39% - что это случится в ближайшие пять лет.

Юрий Афонин в интервью Русской службе Би-би-си выразил уверенность, что тело Ленина останется в мавзолее навечно.

Дмитрий Орешкин полагает, что его перезахоронят, но случится это "не завтра и не послезавтра".

"Это эффектная пиар-акция, хороший козырь, и он будет использован, возможно, к следующим выборам, или когда потребуется отвлечь общество от каких-то серьезных проблем. Пока политической необходимости в этом нет. Власть придержит его еще некоторое время", - считает эксперт.