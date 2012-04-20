Россиян, живущих в чумах и юртах, зарегистрируют
Российское правительство утвердило порядок регистрации по месту жительства представителей малочисленных народов России, ведущих кочевой образ жизни. Речь идет в основном о народностях, населяющих Крайний Север.
В ноябре прошлого года этот закон был утвержден в третьем, окончательном чтении депутатами Государственной думы.
Закон позволяет регистрировать представителей кочевых малочисленных народов, не имеющих постоянного места жительства, в населенном пункте, в районе которого они кочуют.
До сих пор зарегистрировать гражданина России по месту жительства, а следовательно, гарантировать ему получение различных госуслуг и социальных пособий можно было только в жилом помещении.
Однако используемые оленеводами переносные чумы, юрты и яранги не попадали под определение "жилого помещения".
Из-за этого, по информации РИА Новости, власти Ямало-Ненецкого автономного округа были вынуждены указывать в документах о регистрации - вместо адреса с улицей и номером дома - такие словосочетания, как "Новопортовская тундра" или "Сеяхинская тундра".
По маршруту кочевий
В документе говорится, что поселения, в районе которых кочуют представители коренных народов, должны входить в перечень мест их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.
В случае, если такой гражданин меняет маршрут кочевий и выходит за границы муниципального района, в котором он зарегистрирован, он должен подать соответствующее заявление, подтверждающее ведение кочевого и полукочевого образа жизни.
Новыми правилами также предусмотрена возможность прекращения гражданином кочевого или полукочевого образа жизни на основании его заявления в письменной форме.
В настоящее время коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации проживают на территории 29 субъектов федерации.
В соответствии с российским законодательством к коренным малочисленным народам относятся народы, проживающие на территориях традиционного проживания своих предков, сохраняющие самобытный уклад жизни и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких жителей в России насчитывается около 50 тысяч человек.