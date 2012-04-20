Россиян, живущих в чумах и юртах, зарегистрируют

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Коренные малочисленные народы проживают на территории 29 субъектов федерации

Российское правительство утвердило порядок регистрации по месту жительства представителей малочисленных народов России, ведущих кочевой образ жизни. Речь идет в основном о народностях, населяющих Крайний Север.

В ноябре прошлого года этот закон был утвержден в третьем, окончательном чтении депутатами Государственной думы.

Закон позволяет регистрировать представителей кочевых малочисленных народов, не имеющих постоянного места жительства, в населенном пункте, в районе которого они кочуют.

До сих пор зарегистрировать гражданина России по месту жительства, а следовательно, гарантировать ему получение различных госуслуг и социальных пособий можно было только в жилом помещении.

Однако используемые оленеводами переносные чумы, юрты и яранги не попадали под определение "жилого помещения".

Из-за этого, по информации РИА Новости, власти Ямало-Ненецкого автономного округа были вынуждены указывать в документах о регистрации - вместо адреса с улицей и номером дома - такие словосочетания, как "Новопортовская тундра" или "Сеяхинская тундра".

По маршруту кочевий

В документе говорится, что поселения, в районе которых кочуют представители коренных народов, должны входить в перечень мест их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.

В случае, если такой гражданин меняет маршрут кочевий и выходит за границы муниципального района, в котором он зарегистрирован, он должен подать соответствующее заявление, подтверждающее ведение кочевого и полукочевого образа жизни.

Новыми правилами также предусмотрена возможность прекращения гражданином кочевого или полукочевого образа жизни на основании его заявления в письменной форме.

В настоящее время коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации проживают на территории 29 субъектов федерации.

В соответствии с российским законодательством к коренным малочисленным народам относятся народы, проживающие на территориях традиционного проживания своих предков, сохраняющие самобытный уклад жизни и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких жителей в России насчитывается около 50 тысяч человек.