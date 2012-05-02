От коронации до инаугурации

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Инаугурация российских президентов происходит там же, где короновались цари

7 мая в России в шестой раз состоится инаугурация президента.

Судя по всему, церемония не претерпит никаких изменений.

"Программа будет соответствовать тому же протоколу, что и в 2008 году при инаугурации президента РФ Дмитрия Медведева", - сказано в сообщении на сайте Федеральной службы охраны.

"Главным для нас является соблюдение устоявшихся традиций, никаких нововведений на церемонии не планируется", - подтвердил пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков.

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Незыблемость церемониала характерна для политических событий, имеющих не столько содержательное, сколько символическое значение, воплощая идею стабильности и преемственности. Новшества если и вводятся, то редко и с особым смыслом.

Слово "инаугурация" происходит от латинского inauguro - "посвящаю". Консулов и других высших должностных лиц Римской республики именем богов наделяли полномочиями жрецы-авгуры.

Идея президентской инаугурации родилась в Соединенных Штатах и была позаимствована как из древнеримской истории, так и из практики монархических стран.

В парламентских государствах, где конфигурация правящего большинства, а следовательно, и состав кабинета, может измениться в любой момент, никакой специальной церемонией вступление в должность нового премьера обычно не сопровождается. Например, глава британского правительства в таком случае ограничивается церемониальным визитом к монарху.

В президентских странах, где живут от выборов до выборов, а глава государства является, в большей или меньшей степени, не только высшим чиновником, но и национальным лидером, "республиканская коронация" закрепляет его легитимность.

Устоявшийся канон

Закона, регламентирующего порядок президентской инаугурации, в России не существует. В 82-й статье конституции закреплен лишь текст президентской присяги, который содержит 33 слова вместе с предлогами и союзами - на три меньше, чем в американской.

Зато успели сложиться неписаные обычаи.

Церемония начнется в полдень и продлится около 40 минут.

Лимузин Путина в сопровождении мотоциклистов въедет через Спасские ворота Кремля, открываемые только в особо торжественных случаях, и в 11:55 остановится у главного входа Большого Кремлевского дворца.

Избранный президент пройдет по парадной лестнице и с боем курантов появится в Георгиевском зале, затем по красной дорожке под звуки фанфар пройдет мимо гостей через Александровский зал в Андреевский, поднимется на подиум, установленный перед императорским троном, произнесет клятву на Конституции и примет символы власти.

Дмитрий Медведев придет в Андреевский зал пешком из президентского кабинета в 14-м корпусе Кремля и заранее займет место на подиуме вместе с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, облаченным в длинную мантию (ему предстоит привести Владимира Путина к присяге) и спикерами палат Федерального Собрания Валентиной Матвиенко и Сергеем Нарышкиным.

Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу Присяга президента России

Перед началом церемонии солдаты Президентского полка, одетые в форму ХIХ века, внесут в зал символы президентской власти: личный штандарт (государственный флаг с вышитым золотом двуглавым орлом), специальный экземпляр Конституции и президентский знак.

После принесения присяги глава КС объявит Владимира Путина вступившим в должность и вручит ему удостоверение президента РФ, а патриарх благословит. Над куполом кремлевской резиденции главы государства в этот момент будет поднят президентский штандарт. Прозвучат гимн России и артиллерийский салют из 30 залпов.

Ожидается, что новый президент и его предшественник выступят с краткими речами.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев выйдут на Красное крыльцо и примут парад Президентского полка, а затем посетят молебен в Благовещенском соборе Кремля, во время которого патриарх Кирилл будет просить Всевышнего благословить президента на служение Отечеству и народу.

В связи с развернувшейся в обществе дискуссией о политической роли РПЦ факт проведения молебна привлек большое внимание СМИ. Однако, как напомнил замглавы патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков, это является "многолетней традицией, идущей еще от патриарха Алексия II".

Известно, что в январе, начиная свою предвыборную кампанию, Владимир Путин посетил Успенский собор Кремля и поставил свечку перед иконой Тихвинской Божьей Матери. К этому образу приезжали просить благословения на царство все русские монархи, начиная от Ивана Грозного, за исключением Николая II.

Позже состоится банкет, который в официальную церемонию инаугурации не входит.

Недешевое мероприятие

Приглашения на инаугурацию получили две тысячи человек (в 2004 году - 1700, в 2008-м - около 2,5 тысяч), на кремлевский прием - тысяча человек.

В числе гостей - президент СССР Михаил Горбачев и четверо соперников Владимира Путина на мартовских выборах.

Новым является то, что избранный президент пригласил на церемонию всех своих доверенных лиц, в основном, деятелей культуры и спортсменов, которых насчитывалось около 540 человек.

Ожидается приезд президентов Украины, Белоруссии и Казахстана, а также Герхарда Шредера и Сильвио Берлускони.

В Андреевском зале разместятся высокопоставленные лица и зарубежные послы. Фактически, только они и смогут видеть происходящее. Александровский зал отведен для депутатов Федерального Собрания, Георгиевский зал - для общественных деятелей и бизнесменов.

Неофициальный дресс-код предусматривает темные костюмы с галстуком для мужчин и платья или юбки чуть ниже колена для дам.

Гостям не разрешается иметь при себе фотоаппараты, видеокамеры и мобильные телефоны.

Банкет продлится около двух с половиной часов. Подходить к президентскому столу с поздравлениями и тостами не принято.

Инаугурация обойдется казне в 20 миллионов рублей. Половина этой суммы будет потрачена на памятные медали для гостей ценой в пять тысяч рублей каждая. Кроме того, 12 миллионов составят расходы на банкет, который организует выигравшая конкурс компания "Конкорд Менеджмент" московского ресторатора Евгения Пригожина.

Виктор Хреков не раскрыл журналистам банкетное меню, заявив лишь, что "будут соблюдаться ключевые принципы: разумной достаточности, торжественности момента, использования элементов русской национальной кухни и российских продуктов".

Судя по условиям конкурса на организацию приема, опубликованным на сайте госзакупок, гостей, в частности, предполагается кормить красной икрой, речной форелью, жареными камчатскими крабами, стейками из осетрины и каре ягненка. Из напитков предусмотрены водка "Кремлевская", шампанское "Абрау-Дюрсо" и российские виноградные вина.

Инаугурация Барака Обамы обошлась в рекордные 160 миллионов долларов, однако делать сравнения трудно, поскольку американцы учитывают все затраты, в том числе, на мероприятия по обеспечению безопасности, в которых было задействовано около 40 тысяч человек.

Наблюдатели выражают недоумение в связи с высокой стоимостью памятных медалей и тем, что смета приема составлена из расчета 12 тысяч рублей на человека, хотя в московских ресторанах можно хорошо поужинать за две-три тысячи.

7-8 мая сторонники и противники Владимира Путина планируют провести в Москве уличные акции.

Инициаторы флешмоба "Белый город" призывают "всех, кто неравнодушен к идее честных выборов", к полудню прийти на Бульварное кольцо с белыми ленточками на одежде, подчеркивая, что на акцию без речей и плакатов разрешения властей не требуется.

Русские националисты проведут санкционированный "гражданский марш" от станции метро "Октябрьское поле" до станции "Щукино", раздавая сочувствующим черные ленточки.

Общероссийский народный фронт 8 мая организует автопробег Москва-Яхрома под лозунгом: "Президент - гарант безопасности России".

От Николая II до Путина

В Российской империи Москва официально именовалась Первопрестольной столицей. Ее особый статус подчеркивался, в частности, тем, что российские императоры короновались не в Петербурге, а в Кремле.

Главные события происходили в Успенском соборе, Большом Кремлевском дворце и на Соборной площади, то есть практически там же, где в наши дни.

Image caption Штандарт президента Российской Федерации

Согласно монархической идее, император получал власть не от сограждан, а от Бога. Центральным событием инаугурации является присяга на верность народу и конституции, коронации - миропомазание. Единственными "демократическими" элементами церемонии были традиционный троекратный поклон только что помазанного царя народу с крыльца Успенского собора и присутствие на коронации потомков Ивана Сусанина в крестьянских одеждах.

Равноправным участником коронации являлась императрица.

Торжества были гораздо разнообразнее и продолжительнее, а главный день превращался для монаршей четы в нешуточное физическое испытание. Николай II проехал верхом от Белорусского вокзала до Кремля, все время отдавая честь правой рукой, а потом несколько часов подряд не снимал тяжелую корону, из-за чего к вечеру у него жестоко разболелась голова.

За коронацией следовала череда приемов, фейерверков и балов, на которых русские дамы танцевали в драгоценностях величиной с птичье яйцо и, по мнению иностранцев, "недопустимо" декольтированных платьях.

По понятной причине коронации происходили не регулярно и значительно реже, чем инаугурации, привлекали намного больше высоких зарубежных гостей и вообще становились более значительным и памятным событием.

Последняя коронация в истории России состоялась 14 (26 мая) 1896 года. Николай II к тому времени царствовал уже 19 месяцев.

Она ознаменовалась Ходынской катастрофой, которая унесла жизни 1360 человек и продемонстрировала, по мнению историков, как нераспорядительность и бездушие властей, так и народное невежество.

В Советском Союзе вступление на пост нового генсека никакими церемониями не сопровождалось. Зато в пышное действо превращались похороны лидеров.

Смерть Сталина вызвала новую "Ходынку" в районе Трубной площади в Москве. Точное число погибших неизвестно, но, по разным данным, составило от нескольких сотен до трех тысяч человек.

Времена меняются и, в основном, все-таки к лучшему. В современной России вряд ли возможно повторение трагедий 1896-го и 1953 годов. Люди не станут идти по головам друг друга ради лицезрения тела вождя или бесплатного пива, бутербродов и сувенирных кружек.

В 1982-1985 годах страна проводила в последний путь трех генеральных секретарей, что породило известную шутку про "гонки на катафалках".

Image caption Знак президента

Михаил Горбачев был избран президентом СССР на Съезде народных депутатов 14 марта 1990 года, и в тот же день в том же зале принес присягу. Никаких специальных церемоний не проводилось.

Борис Ельцин вступал в должность дважды - 10 июля 1991-го и 9 августа 1996 года.

В первый раз это происходило в зале заседаний Съезда народных депутатов РСФСР (после реставрации, проведенной в конце 1990-х годов, там находятся восстановленные Андреевский и Александровский залы).

Невиданная церемония произвела на публику большое впечатление.

"Ельцин выглядел внушительно - высокий, широкоплечий, седовласый. Отец нации, - вспоминает журналист Леонид Млечин. - Поздравлявший его Горбачев выглядел неуверенным и неловким".

Ельцин произнес слова присяги "в присутствии" папок с текстами конституции РСФСР и Декларации о государственном суверенитете России, но, не возлагая на них руку, а, прижав ее к груди, и принял патриаршее благословение. Хор исполнил "Славься" из оперы Глинки "Жизнь за царя".

Наблюдатели обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых, по православным канонам, президент должен был поцеловать благословляющую руку патриарха, но то ли не решился, то ли не захотел. Во-вторых, в отличие от американского протокола, вице-президент Руцкой не принимал присягу вместе с Ельциным, а сидел в зале.

Инаугурацию 1996 года предполагалось провести на Соборной площади под звон колоколов и пение од, но в последний момент Ельцин заявил, что "лишних денег в государственной казне даже на проведение таких торжественных мероприятий нет".

Церемонию сократили до 17 минут и вернули под крышу Кремлевского дворца, что позволило сэкономить порядка 9 млрд неденоминированных рублей. Но главной причиной было состояние здоровья президента, который незадолго до этого перенес инфаркт.

Тем не менее, именно в 1996 году были заложены основы протокола, действующие и поныне. 5 августа появился указ "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента Российской Федерации".

За сутки до своей первой инаугурации Владимир Путин его отменил, но использование символов продолжается, хотя формально не является обязательным.

Вступая в должность, новый президент получает три сакральных предмета.

Президентский штандарт постоянно находится в рабочем кабинете главы государства, а его дубликат в момент принятия присяги под звуки гимна поднимается над Кремлем.

Image caption Инаугурационный экземпляр Конституции постоянно хранится в президентской библиотеке

Инаугурационный экземпляр конституции, изготовленный в 1996 году, переплетен в тончайшую кожу варана темно-красного цвета, на обложке - накладной серебряный герб и тисненная золотом надпись "Конституция России".

Знак президента представляет собой золотой крест, покрытый рубиновой эмалью с изображением герба России, прикрепленный к метровой золотой цепи из 17 звеньев. Внешне знак является копией ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, но не имеет порядкового номера, зато на звеньях гравируются имена президентов и даты их вступления в должность.

В 1996 году цепь возложили на плечи Ельцина. Путин и Медведев от этого воздерживались: регалия стояла перед ними в раскрытом футляре.

Торжественный проход избранного президента через анфиладу парадных залов Большого Кремлевского дворца и торжественный молебен ввели в 2000 году. Четыре года спустя в параде Президентского полка впервые участвовали кавалеристы в синих мундирах и киверах эпохи наполеоновских войн.

Все инаугурации транслировались в прямом телеэфире. В этот раз, чтобы зрелище выглядело на экранах более динамичным и красочным, планируется увеличить количество точек и ракурсов съемки.

Дмитрий Медведев стал первым президентом России, получившим полномочия в момент инаугурации. Ранее Борис Ельцин и Владимир Путин участвовали в выборах, уже занимая пост главы государства.

Как это делают в других странах

Церемонию инаугурации изобрели в США - вместе с постом президента и писаной конституцией. Американская процедура стала примером для остальных стран.

Впервые инаугурация прошла в Нью-Йорке (нынешней столицы тогда не существовало) 30 апреля 1789 года. Под артиллерийские залпы и звон колоколов Джордж Вашингтон прошел в здание, где заседал Конгресс и, держа левую руку на Библии, принес присягу - словами, которые доныне повторяют все президенты США. Затем он выступил с речью и дал бал, на котором станцевал менуэт.

Кстати, президента собирались официально титуловать "Ваше Высочество", но в последний момент от идеи отказались.

Торжественно клянусь честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов, обещаю делать все, что в моих силах, чтобы исполнять и защищать Конституцию США, и да поможет мне Бог Присяга президента США

С 1937 года церемония постоянно проходит в один и тот же день - 20 января. Ее основные элементы восходят еще к XVIII веку.

Автомобиль, в котором находятся уходящий и вступающий в должность президенты США (первый сидит справа, второй - слева), подъезжает к Капитолию. На западной лестнице в присутствии конгрессменов и сенаторов председатель Верховного суда приводит нового президента к присяге (в 1985 году из-за плохой погоды церемония прошла под крышей капитолийской ротонды). К присяге приводится вице-президент. Президент выступает с инаугурационной речью.

Затем кортеж торжественно движется к Белому дому по украшенной флагами Пенсильвания-авеню. Теперь уже новый президент сидит справа, а ушедший - слева.

Церемонию венчают парад, который принимает новый президент, стоя на трибуне у Белого дома, фейерверк и балы, продолжающиеся несколько дней.

В отличие от Москвы, где инаугурация проходит за кремлевской стеной, в Вашингтоне за ней наблюдают 200-250 тысяч зрителей. Однако, чтобы оказаться в непосредственной близости от президента, тоже нужно приглашение. Они распределяются бесплатно, согласно закону, принятому в 2009 году, торговля приглашениями карается годом заключения или штрафом в размере 100 тысяч долларов.

В 1801 году инаугурация Томаса Джефферсона впервые состоялась в Вашингтоне.

Первая радиотрансляция прошла в 1925 году, прямой телеэфир - в 1949, онлайн-трансляция - в 1997 году, во время инаугурации Билла Клинтона.

Джон Кеннеди последним носил во время инаугурации цилиндр. Последующие президенты участвовали в церемонии с непокрытой головой.

Самую короткую речь произнес Вашингтон (она состояла из 135 слов), а самую длинную - Уильям Гаррисон, который в 1841 году говорил почти два часа. Зато его президентство оказалось самым непродолжительным, поскольку он, выступая на морозе, заболел воспалением легких и скончался примерно через месяц.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В Вашингтоне инаугурации проходят при огромном стечении народа

Самыми знаменитыми фразами из инаугурационных речей считаются слова Джона Кеннеди: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны", и Рональда Рейгана: "Правительство - не решение проблемы, правительство и есть проблема".

Девять раз инаугурации проходили без помпы, когда полномочия принимали вице-президенты вместо своих умерших или погибших патронов. Линдон Джонсон в 1963 году принес присягу на борту президентского самолета, на котором срочно вылетел в Вашингтон после убийства Кеннеди.

Во время инаугураций американских президентов бывали казусы. При вступлении в должность Вашингтона оркестр по ошибке заиграл британский гимн. В 1801 году во время инаугурации Джефферсона уходящий президент Джон Адамс единственный раз в истории отказался участвовать в церемонии. В 1829 году из-за столпотворения перед Белым домом избранному президенту Эндрю Джексону пришлось проникать в здание через окно. В 1865 году Авраам Линкольн перед началом церемонии пожал шесть тысяч рук и вошел в зал в полнейшем изнеможении, а вице-президент Эндрю Джонсон явился на инаугурацию пьяным, так что Линкольн был вынужден попросить его удалиться.

У инаугурации по-французски есть три главных отличия: во-первых, в церемонии не фигурирует Библия, во-вторых, новый президент не приносит клятвы, в-третьих, уходящий лидер, встретив преемника на ступенях Елисейского дворца и уединившись с ним на полчаса для передачи важнейших документов и "ядерного чемоданчика", затем покидает резиденцию как обычный гражданин, и никакого участия в дальнейших событиях не принимает.

Инаугурации президентов постсоветских государств проходят буднично. Ноту разнообразия внес лишь Виктор Ющенко, который в 2004 году присягнул не только на Конституции, но и на старинном Пересопницком евангелии, а, произнеся слова клятвы, поцеловал оба фолианта. При этом рядом с ним находилась вся его семья: жена, пятеро детей и внук, которому на тот момент не исполнилось и месяца.