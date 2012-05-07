Удальцова и Навального оштрафовали на тысячу рублей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Немцов, Сергей Удальцов и Алексей Навальный получили наказание в виде штрафа в тысячу рублей каждый

Мировой суд района Якиманка назначил оппозиционерам Сергею Удальцову и Алексею Навальному, задержанным в воскресенье во время митинга на Болотной площади, наказание в виде штрафа в тысячу рублей каждому.

Судья признал их виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Ни Удальцов, ни Навальный вину не признали.

Удальцов настаивает на том, что его задержали во время выступления на митинге, согласованном с московскими властями. При этом выступление происходило во время, указанное в заявке.

"В протоколе задержания и в рапортах указаны неверные сведении я действительно был на Болотной площади и выступал на сцене, так как был заявителем шествия и митинга. В момент задержания я находился на сцене и выступал по теме мероприятия, у нас еще было больше часа заявленного митинга, однако сотрудники полиции зашли на сцену и за руки вывели меня",- цитирует Интерфакс слова Удальцова.

Между тем как рассказал в суде полицейский, участвовавший в задержании оппозиционера, на самом деле в этот момент уже было объявлено о прекращении акции протеста в связи с начавшимися беспорядками.

"После того как на сцену вышла женщина и объявила о том, что митинг закончился в связи с начавшимися беспорядками, Удальцов продолжал обращаться к гражданам с призывами не расходиться. Я подошел к Удальцову и попросил свернуть свою деятельность, однако он отказался, и я был вынужден его задержать", - сказал полицейский.

Мировой судья удовлетворил ходатайства адвоката Удальцова о просмотре видеозаписи с его задержанием и допросе свидетелей этого. Свидетели утверждают, что во время задержания Удальцов не оказывал сопротивления.

Алексей Навальный в свою очередь заявил на суде, что неповиновения полиции не оказывал и не препятствовал ее работе. Он также сказал, что при задержании полицейские не представились, не предъявили каких-либо требований и применили силу необоснованно.

Накануне вечером штраф в размере тысячи рублей был выписан оппозиционному политику Борису Немцову.

Пострадавшие с обеих сторон

6 мая санкционированная властями акция оппозиции "Марш миллионов" переросла в столкновения с полицией, в результате чего были задержаны, по разным данным, от 400 до 600 человек.

Задержанным инкриминируют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, при котором нарушителям грозит штраф или административный арест до 15 суток.

Кроме того, Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовных дел по фактам призывов к массовым беспорядкам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Удальцов утверждает, что его задержали без повода

По данным полиции, в результате столкновений с демонстрантами у Большого Каменного моста пострадали до 30 сотрудников МВД. Врачи заявили агентству Интерфакс о 47 госпитализированных участниках марша.

Данные о погибших в результате столкновений участниках шествия не подтвердились. Выснилось, что блогер, о смерти которого сообщали в социальных сетях, получил сотрясение мозга во время разгона демонстрантов в районе Болотной площади.

Известно также, что еще во время шествия колонны от Калужской площади погиб фотограф-любитель, пытавшийся осуществить съемку с пожарной лестницы одного из жилых домов на Большой Якиманке.

После задержания Сергей Удальцов пожаловался на резкие боли в животе и был госпитализирован в больницу. Там его обследовали и отказали в госпитализации, не найдя причин.

Его адвокат настаивает на том, что на самом деле основания для госпитализации были, однако сотрудники полиции настояли на том, чтобы Удальцова отправили в суд.