Финансовая пирамида МММ приостановила выплаты

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Мавроди намерен решить возникшие с МММ-2011 проблемы, создав новую финансовую пирамиду МММ-2012

Созданная Сергеем Мавроди финансовая пирамида МММ-2011, в которой, по утверждению основателя, участвуют 35 млн человек, сообщила о приостановке выплат вкладчикам в связи с "крупномасштабной паникой", вызванной якобы возбужденным против основателя МММ уголовным делом.

Мавроди на своем сайте сообщил, что так называемый режим "Спокойствие" будет действовать две недели, до 15 июня, но затем, скорее всего, выплаты будут производиться с жесткими ограничениями. "Иначе просто сразу всё сметут", - поясняет Мавроди.

Помимо этого, как сообщается на сайте, для решения существующих финансовых проблем создается новая пирамида МММ-2012.

Финансовые пирамиды обсуждаются на форуме bbcrussian.com

Мавроди обвинил в возникновении паники СМИ, которые сообщили о якобы возбужденном уголовном деле о мошенничестве, но которого на самом деле нет.

Прокуратура Москвы заявила, что требует возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество в связи с проектом МММ-2011.

28 мая постановление прокурора было направлено в Главное следственное управление при ГУ МВД России.

МММиллионы

Сергей Мавроди стал известен в 1990-е годы, когда создал акционерное общество МММ, ставшее впоследствии крупнейшей финансовой пирамидой на постсоветском пространстве.

По приблизительным подсчетам, в деятельности МММ тогда участвовало от 10 до 15 млн человек.

Как и всякая финансовая пирамида, МММ обеспечивала доход вкладчикам за счет вкладов последующих участников.

22 сентября 1997 года МММ была признана банкротом, а против Мавроди возбудили уголовное дело.

Прокуратура в ходе следствия сообщала, что пирамида нанесла ущерб своим вкладчикам на сумму более 10 млн долларов. Некоторые эксперты даже утверждали, что сумма достигала миллиарда долларов.

В 2003 году Мавроди был арестован, а в 2007 осужден за мошенничество в крупных размерах на 4,5 года, но вскоре был освобожден, так как практически весь свой срок отбыл в СИЗО.

В начале 2011 года он объявил о создании нового проекта - МММ-2011. Вкладчикам была обещана доходность 30% в месяц.

При этом Мавроди гарантировал, что в любой момент вкладчик может получить свои деньги обратно: "В любой момент и без всяких ограничений!"

Следует отметить, что Мавроди также предупредил и о том, что это финансовая пирамида, что прибыль генерируется за счет вовлечения новых участников, и что вкладчики могут потерять свои деньги.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в начале 2011 года направляла в МВД заключение экспертного совета ведомства о признании созданной Мавроди схемы МММ-2011 финансовой пирамидой.

Но, как сказал агентству РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в российском законодательстве понятие "финансовая пирамида"отсутствует. А следовательно, не существует и прямого запрета на деятельность таких пирамид.