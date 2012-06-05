Интервью Медведева: обязательные темы, уклончивые ответы

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Дмитрий Медведев заметил, что ответит за свои ошибки перед богом

Дмитрий Медведев в понедельник сказал, что не будет техническим премьером, что он сам отбирал кандидатов в министры и что, представ перед богом, он попросит прощения за все им сделанное.

Эти и другие заявления премьер сделал в интервью телеведущему Владимиру Познеру, чья авторская программа "Познер" транслировалась на Дальний Восток в прямом эфире, а затем в записи на центральную Россию.

Передача, анонсированная на 22:30 по московскому времени, началась с опозданием на восемь минут. Руководство Первого канала не стало сдвигать в эфире рекламу и 13-ю серию фильма "Побег".

"Человек научился очень многому", - заявил Познер после интервью.

Действительно, премьер говорил уверенно и гладко, при этом мастерски обходя острые моменты.

Работа президента - очень интересная, но и работа председателя правительства тоже очень интересна и многогранна Дмитрий Медведев, премьер-министр

Большинство ответов оставляли ощущение недоговоренности. Впрочем, на большинство вопросов Медведев вряд ли мог ответить по-другому.

"Каждый сам решает, насколько искренне и прямо отвечал на вопросы председатель правительства", - заметил Познер.

С другой стороны, можно сколько угодно говорить о внешней стороне дела и стилистических различиях, но факт остается фактом: Владимир Путин приглашение Познера в свое время оставил без ответа.

"Рокировка" и партийная жизнь

На вопрос ведущего, не жалеет ли он, что работал президентом только один срок, Медведев ответил: "Работа президента - очень интересная, но и работа председателя правительства тоже очень интересна и многогранна".

Комментируя прошлогоднюю "рокировку" с Владимиром Путиным, сказал, что она была честной и законной "как с правовой, так и с нравственной точки зрения", а недовольство части общества - это "нормально абсолютно".

Говоря о партии "Единая Россия", которую недавно возглавил, заявил, что она "должна обновиться", но "это не значит, что нужно отринуть все, что было сделано".

Поводом для интервью стал как раз съезд "Единой России" 26 мая. Тогда Познер пригласил Медведева прийти к нему в студию и объяснить, почему он на съезде говорил о демократизации партийной жизни и альтернативных выборах руководителей всех уровней, а сам был избран председателем партии на безальтернативной основе, при полном единогласии и открытым голосованием, хотя даже на съездах КПСС голосовали тайно.

Некоторые наблюдатели вспомнили в связи с этим Никиту Хрущева, который незадолго до своего смещения с поста носился с идеей ограничить время работы секретарей обкомов и райкомов, но не собирался распространять это правило на членов президиума ЦК и, главное, на себя самого.

Дмитрий Медведев сослался на то, что такой порядок предусмотрен действующим уставом партии и обещал в дальнейшем "эту систему поменять".

Новый лидер "Единой России" не согласился с утверждением, что она тяжело больна, и сослался на пример компартии, которая в начале 1990 годов вообще казалась мертвой, а, глядите, жива-здорова.

Он не упомянул о том, что коммунисты, прежде чем обрести второе дыхание, оказались в оппозиции, и вообще никак не затронул главный, по мнению многих, вопрос: готова ли "Единая Россия" когда-нибудь уступить власть или считает, что должна править вечно?

В России действует демократическая конституция, однако, судя по заявлениям многих видных единороссов, они рассматривают смену власти не как естественное и здоровое явление, а как дестабилизацию, "цветную революцию" и едва ли не национальную измену.

Кто выбирал министров?

Некоторое недоумение вызвали слова Медведева о том, что в России, оказывается, никогда не было и не может быть "технических" премьеров, поскольку последний самостоятельно подписывает большое количество документов.

Очевидно, что не только премьер-министр, но и любой руководитель значительно более низкого ранга имеет определенную сферу личной ответственности и не согласовывает с вышестоящим начальством абсолютно каждый шаг. Но может ли глава правительства не согласиться с президентом в принципиальных вопросах?

Медведев заверил, что бывшие министры, ушедшие на работу в кремлевскую администрацию, не станут параллельным правительством, поскольку они - всего лишь советники, а единственный человек, имеющий право давать правительству указания – президент. Так-то оно так, но остается открытым вопрос, кого президент станет больше слушать при принятии решений.

Познер деликатно попытался выяснить, всех ли министров выбрал сам Медведев, или кто-то появился в правительстве по настоянию Владимира Путина.

"Набор людей, который я дал президенту Владимиру Путину в качестве кандидатов на должности в правительство, он поддержал всех, сто процентов. Там нет людей, которые появлялись каким-то иным способом", - ответил Медведев, одновременно признав, что еще до представления официального списка он и Путин обговаривали все кандидатуры в рабочем порядке.

"Своим выбором" он уверенно назвал и Владимира Мединского, чье назначение министром культуры вызвало в обществе неоднозначную реакцию.

"Главное - он энергичен. Мне, честно говоря, надоели министры, которые спят на заседаниях", - заметил он.

Медведев дал персональные характеристики еще двум высшим чиновникам: Анатолию Сердюкову и Рашиду Нургалиеву.

Первый, по оценке главы правительства, "успешный министр и за последние четыре-пять лет в смысле реформирования системы Министерства обороны сделал так много, как никто другой до него". У другого тоже "кое-что получилось", а уйти ему пришлось потому, что к МВД общество особо взыскательно.

Жесткость и верность

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption От Медведева мало кто ждал откровенных ответов

Премьер также прокомментировал изменения в законе об усилении ответственности за нарушения в ходе массовых акций, который, несмотря на возражения оппозиции, ударными темпами проталкивает через Думу возглавляемая им партия.

"Нужны ли огромные штрафы? Огромные - нет, более высокие - да", - заявил он, добавив, что считает избыточной мерой "административные аресты на длительные сроки": "15 суток - наверное, это много".

Какую сумму считать "огромной", а какую "высокой", зависит от точки зрения и личного дохода. Кроме того, по мнению оппозиции, дело не только и не столько в размере штрафов, сколько в том, что рассматриваемые поправки в законодательство позволяют властям объявить нарушением общественного порядка любое выражение гражданами своего мнения, вплоть до молчаливой прогулки с белыми ленточками на одежде. Россия таким образом скатывается до уровня Белоруссии, где запрещено даже коллективно хлопать в ладоши, указывают наблюдатели.

Дмитрий Медведев признал, что изменил свою точку зрения на губернаторские выборы под влиянием общественных настроений, и заявил, что не усматривает "агрессивного проникновения Русской православной церкви или какой-либо другой церкви в жизнедеятельность общества".

Отвечая в конце интервью на вопросы личного характера, он сказал, что считает своим главным недостатком "излишнюю жесткость", а самыми ценными качествами человека – честность и верность.

Заявление Медведева о собственной жесткости несколько расходится с его сложившейся репутацией и, вероятно, вызовет иронические комментарии. Что касается верности, с этим трудно не согласиться: наблюдатели неоднократно отмечали, что он проявил высшую степень верности по отношению к "старому товарищу с одной группой крови", который привел его на вершину власти.