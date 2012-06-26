"Хакер Hell" признался во взломе почты Навального

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Навальный вновь получил доступ к своему Twitter аккаунту лишь вечером во вторник

Газета "Известия" опубликовала интервью хакера под псевдонимом Hell, который взял на себя ответственность за взлом почты и Twitter-аккаунта российского оппозиционера Алексея Навального.

Почтовый ящик Навального и его аккаунт в сети микроблогов были взломаны в ночь на вторник.

После этого в микроблоге стали появляться оскорбительные сообщения с ненормативной лексикой, в которых говорилось, что Навальный работает на Путина и Кремль и обманывает своих сторонников.

Почтовый ящик блогера уже подвергался взлому в январе 2011 года.

Хакер, называющий себя Hell, сказал "Известиям", что прошлогодний взлом - тоже его рук дело.

"Потому что я его уже год назад ломал, а я всегда стараюсь дела заканчивать", - объяснил свои действия хакер, утверждающий, что за свою "работу" денег не получает.

Хакер сообщил в интервью газете, что не считает себя троллем, затруднился точно назвать причину, побудившую его взломать аккаунт, и пообещал в ближайшее время выложить переписку оппозиционного блогера в открытый доступ.

"Я не получаю за это денег. Я вообще это работой не считаю, в принципе я этим занимаюсь, когда у меня есть желание", - говорит "Hell".

Взлом после обыска

Навальный во вторник н аправил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой проверить обстоятельства взлома его электронной почты и аккаунта в Twitter.

Оппозиционер предположил, что взлом его электронных ресурсов был осуществлен с использованием изъятой при обыске по делу о беспорядках 6 мая техники. В Следственном комитете назвали заявление Навального попыткой дискредитировать следствие.

"Распространение Навальным недостоверных сведений расценивается Следственным комитетом как давление и попытки дискредитировать следствие", - говорится в пресс-релизе на сайте СКР.

Навальный подозревает, что следователи и оперативные сотрудники, осуществляющие расследование по делу о беспорядках в ходе Марша миллионов, могли воспользоваться его данными.

На микроблог юриста и оппозиционера подписаны 255 тыс. человек.