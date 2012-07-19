Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В сентябре, когда Вермахт вышел к городским кварталам, казалось, что блицкриг вполне удался

70 лет назад началось одно из самых известных в мировой истории сражений - Сталинградская битва. Первые бои передовых немецких отрядов произошли 17 июля, затем, с 23 июля постепенно в них начали втягиваться основные силы ударных групп германской армии.

Ставшие символом этой битвы городские сражения среди развалин начались гораздо позднее - почти два месяца германским войскам пришлось прорываться к Сталинграду через степь, совершенно не приспособленную для обороны.

Советская армия изо всех сил сдерживала этот натиск, но в результате немецкое наступление на Сталинград - знаменитый блицкриг - завершилось успехом, войска прорвались к городу.

Правда, сопротивление в степи было столь упорным, что уже к началу штурма города в Германии некоторые военачальники понимали: пора остановиться.

О том, что произошло в самом городе, известно гораздо больше - в конце концов операция по взятию Сталинграда окончилась для Германии катастрофой и гибелью целой армии.

Психологический эффект победы Советской армии в Сталинграде сложно переоценить - первое крупнейшее поражение Германии в Европе воодушевило союзников СССР и деморализовало тех, кто поддерживал Третий Рейх.

До сих пор многие считают эту битву поворотным пунктом Великой отечественной и Второй мировой войн, хотя, с точки зрения военных историков, это было хоть и крупнейшее поражение, но отнюдь не решающее.

Начало

Операции, столь масштабные, как Сталинградская битва, редко начинаются в один день и час, и существует несколько точек зрения относительно того, когда были сделаны первые выстрелы в этом сражении.

По мнению одних историков, это было 23 июля, когда пришли в движение гигантские "клещи" - северная и южная группировки германской армии. В этот день началось наступление северной группировки, южная присоединилась к операции спустя два дня.

Однако в настоящее время принято считать датой начала битвы на Волге 17 июля, когда произошло первое столкновение передовых отрядов немецкой армии с советскими войсками.

У российского историка Алексея Исаева есть своя версия, основанная на архивных документах. "Если уж считать от этого момента, то документы фиксируют начало в 20:00 16 числа, об этом свидетельствуют документы самих отрядов", - рассказал он Би-би-си.

Стратегической задачей германской армии летом 1942 года на юге СССР был захват кавказских нефтяных месторождений. Захват Сталинграда был частью этого грандиозного плана. Адольф Гитлер для выполнения этой задачи разделил группу армий "Юг" на две части - "А" и "Б".

Группа армий "А" наступала на на Северный Кавказ, "Б", включая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию Германа Гота, - на Сталинград. Таким образом немецкое командование пыталось решить сразу несколько задач - обезопасить "кавказское" наступление от удара во фланг, а также лишить советское командование возможности использовать Волгу как транспортную артерию.

Провал блицкрига

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Оборонять подступы к городу пришлось на гладкой как стол степи

Тактика немецких войск являлась классическим блицкригом - всего за несколько дней войска вышли к Дону, однако из-за упорного сопротивления окончательно прорвать оборону на реке немцам удалось лишь в конце августа.

23 августа стало роковым днем Сталинградской битвы - накануне 6-я армия Паулюса форсировала Дон, 14-й танковый корпус прорвался к Волге севернее Сталинграда. В этот же день немецкая авиация произвела знаменитый налет на город, почти полностью разрушив его.

Однако приступить к штурму городских кварталов германская армия смогла только 12-13 сентября, то есть почти через два месяца после начала наступления.

Сталинградская битва известна, прежде всего, обороной самого города, однако руины разрушенных кварталов представляют собой почти идеальную для обороны местность, наполненную укрытиями и труднопроходимую для наступающих.

Первые два месяца обороняться советской армии пришлось на гладкой как стол степи, причем совершенно неподготовленной заранее. При этом наспех созданные перед битвой армии не были подготовлены должным образом.

Все это привело к тому, что основной оборонительной тактикой на этом этапе стали контратаки с марша - дивизии просто бросали в бой.

"Немцы проламывали передовые позиции и вколачивали танковый клин на глубину в несколько десятков километров в построение советских войск. К месту вклинения сразу же выдвигались танковые, реже стрелковые части и обрушивали на "свиное рыло" град контрударов. Продвижение противника останавливалось, немедленное образование "котла" откладывалось. Однако постепенно танковые бригады теряли технику, и их возможности по сдерживанию противника уменьшались. Подошедшие к тому моменту к полю боя стрелковые дивизии без поддержки танков решительного результата добиться уже не могли", - писал в своей книге о Сталинградской битве Алексей Исаев.

По оценкам историков, с одной стороны, первый этап битвы был торжеством блицкрига - германские войска продемонстрировали, что если они собираются начать генеральное наступление, то остановить их невозможно.

Но с другой - сопротивление оказалось настолько серьезным, что несколько десятков километров, отделявших фронт от города в июле, пришлось преодолевать почти два месяца. В сентябре у многих военачальников возникли сомнения, не стоит ли остановиться на достигнутом?

Предрешенный конец?

"В сентябре 1942 года между Гальдером и Гитлером происходили резкие споры по вопросу о том, целесообразно ли продолжать наступление на Сталинград. Гальдер обратил внимание фюрера на опасности, связанные с обороной недостаточными силами растянутого фланга, против которого русские могли обрушить всю мощь своего контрнаступления. Он понимал, что в районе между Волгой и Доном назревает катастрофа", - писал в своих воспоминаниях немецкий генерал Фридрих фон Меллентин.

Уже потом и Меллентин, и другие мемуаристы тщательно разбирали первый, степной этап битвы и писали, что можно было избежать ошибок и просчетов. Но в июле у немецкого командования таких сомнений не было, да и быть не могло, считают историки.

"К лету командование Вермахта всегда относилось с большими надеждами. Летом немцы привыкли побеждать. Все неудачи под Москвой были аккуратно списаны на "генерала зиму", все воспоминания Коленкура и других наполеоновских маршалов были засунуты подальше и лето встречали очень оптимистично", - рассказывает Андрей Союстов.

Алексей Исаев, правда, отмечает, что сам поход на Кавказ был задуман германскими военачальниками еще за год до этого, и летом 1942 года уже не совсем соответствовал обстановке.

"С осени 1941 года многое произошло. В частности, не слишком успешная зимняя кампания для немцев. Они были отброшены от Москвы на большом расстоянии и понесли большие потери как в людях, так и в технике", - считает он.

Андрей Союстов считает, что оптимизм и уверенность германского командования в собственных силах в результате сыграли свою роль в поражении. "Просчетов, моделирования ситуации, когда что-то может пойти не так - этого не было", - сказал он.

Историк отмечает, что нехватка сил в Германии все-таки уже давала о себе знать - в Сталинградской битве пришлось прибегать к помощи союзников - румын, итальянцев, и в результате именно они стали той самой ахиллессовой пятой во время советского наступления. Не хватало также горючего, что сдерживало действия танковых войск.

Поворотный пункт

О том, что произошло после сражения в степи на подходе к Сталинграду, известно более широко - городские бои, безуспешная попытка скинуть советские войска в Волгу, последующее зимнее наступление и гибель 6-й армии Паулюса в "котле".

Сталинградская битва - наверное, самое известное мире сражение Великой Отечественной войны. Многие называют его поворотным пунктом и всей Второй мировой.

Между тем уже после нее была крайне неудачная Третья битва за Харьков, когда уже советское командование не смогло трезво оценить собственные силы и способность Вермахта реагировать на удары, что закончилось катастрофой уже для советских войск.

Наконец, через год Германия смогла подготовиться к третьей летней наступательной кампании, поставив перед войсками стратегические задачи на Курской дуге - до самого лета 1943 года Германские вооруженные силы на Восточном фронте владели стратегической инициативой.

Среди историков идет немало споров о том, что можно считать поворотным пунктом в войне.

Алексей Исаев считает, что Сталинградская битва в этом контексте не менее важна, чем Московская, которая знаменовала собой остановку блицкрига лета 1941 года. "Говорить, что после Сталинграда мы добивали труп, было бы несправедливо", - сказал он.

Андрей Союстов считает, что в сущности война была проиграна Германией на самой ранней стадии, когда Сталину удалось развернуть перманентную мобилизацию и эвакуировать промышленные предприятия в тыл.

Тем не менее, летняя кампания 1942 года стала без сомнения самым страшным испытанием для армии - потери советской стороны во время оборонительных боев в степи и городе превышали 600 тысяч человек. Вермахт потерял в ходе всей битвы, включая окружение и массовую сдачу в плен в феврале, более 800 тысяч.

Это стало, прежде всего, следствием недостаточной подготовленности ни советского командования, которое не смогло угадать направление удара на Сталинград, ни самих солдат и офицеров.

Но уже через год во время Курской битвы немецкая армия во время генерального наступления на юге России неожиданно столкнется с хорошо подготовленными и почти непроходимыми оборонительными позициями и обученными войсками.

Уроки, за которые было заплачено большой кровью, будут усвоены.