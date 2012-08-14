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РПЦ не отвечает за действия игумена, попавшего в ДТП

Последнее обновление: вторник, 14 августа 2012 г., 16:19 GMT 20:19 MCK
Храм Илии Пророка в Обыденском переулке

Игумен Тимофей является настоятелем храма Илии Пророка в Обыденском переулке

Настоятель двух московских храмов игумен Тимофей (Подобедов) попал в аварию, будучи за рулем кабриолета как частное лицо, и Русская православная церковь не отвечает за его действия, заявили в РПЦ во вторник.

"Церковь здесь ни при чем, он ехал как частное лицо. В аварию может попасть каждый", - сказал РИА Новости глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов.

Авария произошла поздним вечером 31 июля в Москве. Спортивный автомобиль BMW Z4, за рулем которого был священник, столкнулся с другим автомобилем на Садовом кольце, после чего его отбросило на встречную полосу, где кабриолет столкнулся с еще одной машиной.

Игумен вел машину с дипломатическими номерами, которая, как предполагается, принадлежит посольству Мальты.

Нетрезвое состояние?

Участники ДТП подозревают, что игумен находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

У него были "безумные стеклянные глаза", рассказала "Газете.ру" одна из участниц аварии Ирина Лихолетова, в чью машину врезался BMW.

Священник отказался пройти медицинское освидетельствование, о чем его просили приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД.

В РПЦ предположения о нетрезвом состоянии игумена Тимофея в момент аварии комментировать отказались.

"Виноват - не виноват, для этого есть юридическая процедура", - заявил Смирнов.

В случае, если суд признает игумена Тимофея виновным, ему грозит лишение водительских прав.

"Кампания против церкви"

Одна из участниц ДТП привлекла внимание прессы к этому инциденту, опасаясь, что ей не удастся добиться оформления необходимых бумаг из-за статуса игумена Тимофея.

В РПЦ, однако, считают, что случай использовали в "информационной кампании против церкви".

"Если бы он был водопроводчик, то никто бы об этом не говорил, а раз он священник, сразу все начали это обсуждать, выводить новости в топ", - заявил протоиерей Смирнов.

Игумен Тимофей не в первый раз попадает в поле внимания прессы. В апреле он крестил дочь певца Филиппа Киркорова в храме Илии Пророка в Обыденском переулке, где является настоятелем.

В ходе церемонии Киркоров выступил с речью с амвона, из-за чего представители духовенства Нажать осудили как самого певца, так и священника, который его туда пустил.

Так, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что на месте настоятеля храма не стал бы приглашать Киркорова на амвон.

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