Оппозиция отправилась в ралли на Москву через всю Россию

Несколько оппозиционеров во главе с депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым отправились в понедельник из Красноярска в "Белый автопробег". За 20 дней они рассчитывают проехать 14 тысяч километров и 50 городов, везде агитируя людей за участие в митингах протеста 15 сентября, и финишировать именно в этот день в Москве.

Как сообщил bbcrussian.com участник пробега, член руководства движения "Солидарность" Михаил Шнейдер, в путь из Красноярска отправились всего пять человек на двух машинах. Однако на разных этапах пробега к ним будут присоединяться другие оппозиционеры.

Так, по словам Ильи Пономарёва, уже в среду в Новосибирске к "Белому пробегу" присоединится сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов, а лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов планирует принять участие в митинге в рамках пробега в одном из городов Поволжья. Присоединиться к пробегу планирует и соратник Пономарева по фракции "Справедливой России" в Госдуме Геннадий Гудков.

"Мы должны бить нашего противника не растопыренной пятернёй, а единым кулаком - только тогда мы достигнем результата. И сейчас мы хотим, проехав по всей России, этот кулак собрать", - сказал Илья Пономарев перед стартом пробега на митинге в Красноярске, на который собрались несколько десятков человек.

Пономарев сообщил, что одна из целей автопробега - добиться того, чтобы на протестный Марш миллионов 15 сентября люди вышли не только в Москве, но и во многих других городах России.

С превышением скорости

Сами участники автопробега собираются доехать до Москвы как раз 15 сентября. Перед этим, Нажать передвигаясь в бешеном темпе, Пономарёв с соратниками надеются проехать 50 городов Сибири, Поволжья, Юга, Северо-Запада и центральной части России.

В первой половине августа оппозиционеры уже провели один автопробег под названием "Белый поток": активисты движения "Белая лента" проехали от Москвы до Астрахани и за 11 дней приняли участие в заранее согласованных пикетах и митингах в 12 приволжских городах.

Митинги и пикеты планируются и на пути "Белого пробега".

Часть оппозиции принципиально не поддерживает акции, подобные автопробегу, не считая их серьезной политической борьбой.

"В октябре пройдут выборы во многих регионах, причем впервые за долгие годы будут выборы губернаторов, и оппозиция сейчас должна бросить все силы на то, чтобы достойно выступить на этих выборах и провести в органы власти своих кандидатов", - сказал bbcrussian.com заместитель председателя регистрирующейся сейчас в минюсте партии "Демократический выбор" Кирилл Шулика по поводу августовского "Белого потока". - "Вместо этого нам предлагают автопробеги, штампики на деньги ставить и много чего такого интересного, которое не имеет ничего общего с политической повесткой дня".

"Это вообще-то лучший способ оттолкнуть людей, - заявил в беседе с Русской службой Би-би-си молодой новосибирский нацбол Павел, участник летнего дискуссионного лагеря оппозиции под Нижним Новгородом, куда заехала небольшая колонна "Белого потока". - У нас люди занимаются тем, что выживают. Работают по 12 часов в сутки. А тут они видят людей на дорогих машинах, у которых есть свободное время, чтобы поехать на много дней в путешествие по стране".

Впрочем, машины участников первого автопробега в основном были недороги, а что касается средств, то они несколько раз просили в социальных сетях о пожертвованиях.

Илья Пономарев же с соратниками отправился в путь из Красноярска на "Ладе".